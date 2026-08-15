Löng röð í öryggisleitina þriðja daginn í röð

Þriðja daginn í röð er afar löng röð í öryggisleitina á Keflavíkurflugvelli. Um tíma náði röðin út á langtímabílastæðin sem eru heldur langt frá innganginum að flugvellinum.
Fréttastofu barst ábending frá einum flugvallarstarfsmanni um að röðin væri orðin heldur löng núna í morgunsárið. Þetta væri þriðji morguninn í röð þar sem röðin í öryggisleitina væri svo löng.
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Fjallað var um það á Vísi að löng röð hefði myndast á flugvellinum á fimmtudag. Talið var að fjöldi ferðalanga sem komu hingað til lands til að sjá almyrkvann hefði verið á leið úr landi. Ekki náðist í upplýsingafulltrúa Isavia en telja má að fólk streymi enn úr landi vegna almyrkvans.
Í viðtalinu fyrr í vikunni sagði Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi Isavia, að hann gerði ráð fyrir annarri eins röð á föstudag, sem virðist hafa passað miðað við upplýsingar fréttastofu. Allt hafi gengið vel á fimmtudag og gekk röðin þá skilmerkilega fyrir sig.
Á sama tíma og margir komu til landsins til að sjá almyrkvann er einnig háannatími á flugvellinum.
Röðin í dag náði um tíma að langtímabílastæðunum en er hún orðin eitthvað styttri. Gera má ráð fyrir því að röðin muni styttast þegar líður á daginn.
Töluverð röð er í öryggisleitina á Keflavíkurflugvelli samkvæmt ábendingum sem borist hafa fréttastofu. Fréttastofa náði tali af einum farþega sem var á hlaupum í gegnum flugvöllinn eftir klukkustundar bið.