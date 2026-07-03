Dauðsföllum fjölgaði um tugi prósenta í hitabylgjunni Hólmfríður Gísladóttir skrifar 3. júlí 2026 13:01 Hitabylgjan hefur leitt til fjölgunar dauðsfalla af völdum drukknunar en 72 hafa drukknað í Frakklandi frá 18. júni, margir við það að reyna að kæla sig. Getty/Kiran Ridley Dauðsföllum í Frakklandi fjölgaði um tæp 30 prósent síðustu vikuna í júní, þegar fordæmalaus hitabylgja gekk yfir landið. Dauðsföllum fjölgaði um 2.025 milli vikna og um heil 62 prósent í höfuðborginni París. Heilbrigðisyfirvöld segja tölurnar líklega vanmetnar og dauðsföll af völdum hitans líklegra fleiri en þær gefa til kynna. Heilbrigðisráðherrann Stéphanie Rist segir augljósa aukningu í dauðsföllum meðal einstaklingra eldri en 45 ára. Dauðsföllum fjölgaði um tæp 40 prósent í Belgíu, þar sem um það bil helmingur látinna var 85 ára eða eldri. Í Hollandi voru „umframdauðsföll“ talin hafa verið um 480 talsins. Hiti fór víða yfir 40 stig í umræddri viku og viðvaranir voru gefnar út á stórum svæðum. Evrópubúar glíma enn við hitabylgjuna en varað hefur verið við 40 stiga hita í suðurhluta Frakklands og viðvaranir gefnar út vegna skógarelda. Forsætisráðherrann Sebastien Lecornu sagði nærri 7.000 elda hafa kviknað frá byrjun sumars og að um 8.700 hektarar hefðu orðið þeim að bráð. Um 3.000 manns neyddust til að yfirgefa heimili sín í Sainte-Marie-la-Mer og Canet-en-Roussillon. Viðvaranir hafa einnig verið gefnar út í Portúgal, þar sem búist er við að hiti nái 40 gráðum um helgina og fari ekki niður fyrir 25 gráður yfir nóttina. Hitabylgja í Evrópu í júní 2026 Frakkland Belgía Holland Veður Loftslagsmál Mest lesið Ekið á upplýsingafulltrúa sem var að fara að missa vinnuna Innlent Saka meirihlutann um að slá ryki í augu borgarbúa: Krefjast svara um tilhögun upplýsingagjafar Innlent Bæjarstjóri í þriðja skipti Innlent Akreinum fækki þó bílum fjölgi: Flöskuhálsinn ekki endilega fjöldi akreina Innlent Maður sem passaði við lýsinguna var handtekinn Innlent Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Innlent Trump sparkar í bandamenn í aðdraganda Nató-fundar í Ankara Erlent Hundur hefur fundist dauður við Langjökul Innlent Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Innlent Kominn á sjúkrahús eftir krefjandi ferð Innlent Fleiri fréttir Afhjúpa alþjóðlegt net manna sem byrla og brjóta gegn konum Trump sparkar í bandamenn í aðdraganda Nató-fundar í Ankara Fyrrum Ólympíufari ákærður fyrir að skemma laugina við Lincoln-minnismerkið Gary Glitter ákærður fyrir kynferðisbrot eina ferðina enn Að minnsta kosti átján látnir eftir umfangsmiklar árásir „Antonio hefur með eigin augum séð byggingar hrynja“ Páfagarður bannfærir alla presta og fylgjendur bræðralagsins Ellefu ára drengur lést eftir að hafa vaknað með leðurblöku á andlitinu Verða líklega bannfærðir eftir vígslu gegn vilja páfa Þrettán látnir hið minnsta eftir stóra drónaárás Rússa Paradís Kushner ógn við aðildarviðræður Albaníu og ESB Klifu á topp Empire State-byggingarinnar Þýska landsliðið spegli land stöðnunar Eldur braust út í fjölbýlishúsi og nokkrir eru látnir Mótmælendur í Suður-Afríku krefjast brottflutnings innflytjenda Úkraínumenn kaupa sextán Gripen E frá Svíþjóð Dæmdur í fangelsi fyrir að hrella fyrrverandi kærustu Börn sem fæðast í Bandaríkjunum áfram talin bandarísk Mega banna trans konum að stunda keppnisíþróttir Úkraínskur auðkýfingur særðist í sprengjutilræði í Mónakó Reiðin magnast í Venesúela Sjötti lést af sárum sínum á sjúkrahúsi Fimm sagðir látnir í skotárás nærri Hamborg Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Hátt í milljón sótt um dvalarleyfi á Spáni Sammælast um að bera klæði á vopnin Yfir þúsund látnir í hitabylgjunni í Evrópu og hitamet falla víða Rúmlega þrjátíu bjargað úr rústunum en tugþúsunda enn saknað Segir Ísraelsher hafa eyðilagt gangakerfi Hezbolla-samtakanna Ellefu létust í flugslysi í Frakklandi Sjá meira