Erlent

Dauðs­föllum fjölgaði um tugi prósenta í hitabylgjunni

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Hitabylgjan hefur leitt til fjölgunar dauðsfalla af völdum drukknunar en 72 hafa drukknað í Frakklandi frá 18. júni, margir við það að reyna að kæla sig.
Hitabylgjan hefur leitt til fjölgunar dauðsfalla af völdum drukknunar en 72 hafa drukknað í Frakklandi frá 18. júni, margir við það að reyna að kæla sig. Getty/Kiran Ridley

Dauðsföllum í Frakklandi fjölgaði um tæp 30 prósent síðustu vikuna í júní, þegar fordæmalaus hitabylgja gekk yfir landið. Dauðsföllum fjölgaði um 2.025 milli vikna og um heil 62 prósent í höfuðborginni París.

Heilbrigðisyfirvöld segja tölurnar líklega vanmetnar og dauðsföll af völdum hitans líklegra fleiri en þær gefa til kynna. Heilbrigðisráðherrann Stéphanie Rist segir augljósa aukningu í dauðsföllum meðal einstaklingra eldri en 45 ára.

Dauðsföllum fjölgaði um tæp 40 prósent í Belgíu, þar sem um það bil helmingur látinna var 85 ára eða eldri. Í Hollandi voru „umframdauðsföll“ talin hafa verið um 480 talsins.

Hiti fór víða yfir 40 stig í umræddri viku og viðvaranir voru gefnar út á stórum svæðum. Evrópubúar glíma enn við hitabylgjuna en varað hefur verið við 40 stiga hita í suðurhluta Frakklands og viðvaranir gefnar út vegna skógarelda.

Forsætisráðherrann Sebastien Lecornu sagði nærri 7.000 elda hafa kviknað frá byrjun sumars og að um 8.700 hektarar hefðu orðið þeim að bráð. Um 3.000 manns neyddust til að yfirgefa heimili sín í Sainte-Marie-la-Mer og Canet-en-Roussillon.

Viðvaranir hafa einnig verið gefnar út í Portúgal, þar sem búist er við að hiti nái 40 gráðum um helgina og fari ekki niður fyrir 25 gráður yfir nóttina.

Hitabylgja í Evrópu í júní 2026 Frakkland Belgía Holland Veður Loftslagsmál

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