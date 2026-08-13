Emmsjé edrú í sjö ár Magnús Jochum Pálsson skrifar 13. ágúst 2026 11:24 Emmsjé Gauti hefur verið edrú í sjö ár. Sjö ár eru liðin síðan Gauti Þeyr Másson, betur þekktur sem Emmsjé Gauti, hætti að drekka áfengi og hefur hann verið edrú síðan. Það sé ekki ómögulegt að hætta og er hann þakklátur fyrir þá sem hafa hjálpað honum á leiðinni. Gauti greindi frá tíðindunum um ellefuleytið í gærkvöldi á samfélagsmiðlum sínum. „7 ár síðan ég tók ákvörðun að leggja flöskunni. Þakklátur fyrir alla sem hjálpuðu mér að komast á þann stað sem ég er á í dag. Ef þú ert að ströggla og heldur að þetta sé ómögulegt þá er það ekki rétt. Haltu áfram að reyna og sæktu þér hjálp,“ skrifaði hann í færslunni. Sjá einnig: „Ég var edrú í sjö ár“ Fyrr í vikunni var greint frá því að stórleikarinn Brad Pitt væri byrjaður að drekka á ný eftir sjö ár af edrúmennsku. Hann hefur greinilega ekki haft sama þolið og Gauti. Gauti greindi frá því í viðtali við Sölva Tryggvason árið 2020 að hann væri hættur að drekka og það hefði hjálpað honum að losna við kvíða. „Ég ákvað að kæla flöskuna og ég hef ekki fengið kvíðakast síðan,“ sagði Gauti í viðtalinu við Sölva á sínum tíma. Hann hefur síðan fagnað hverju árinu sem bætist við í sarpinn og fagnaði í fyrra 2.222 dögum án áfengis. Áfengi Tímamót Fíkn Mest lesið Fór á skeljarnar undir almyrkvanum Lífið Einelti kvenna á vinnustað lúmskt og einkennist af gaslýsingu Lífið Hvað veistu um… kirkjur á Íslandi? Lífið Heiður að endurvekja falda perlu Palla Tónlist Frægustu mágar landsins Lífið Eurovision haldið í Burgas í Búlgaríu Tónlist Jói Pé og Molly selja skrifstofuhæð innréttaða sem íbúð Lífið „Ég hélt að ég þyrfti bara að harka af mér“ Lífið samstarf Guðni var lokaður inni í síðasta almyrkva: „Ég man þennan morgun enn“ Lífið Emmsjé edrú í sjö ár Lífið Fleiri fréttir Dreymir um að halda næstu Kaleo-tónleika á Vestfjörðum Emmsjé edrú í sjö ár Fór á skeljarnar undir almyrkvanum Einelti kvenna á vinnustað lúmskt og einkennist af gaslýsingu Hvað veistu um… kirkjur á Íslandi? Þjóðir sem eigi í vopnuðum átökum megi ekki halda Eurovision Guðni var lokaður inni í síðasta almyrkva: „Ég man þennan morgun enn“ Móðir Perezar Hilton sækir um tímabundið forræði yfir börnunum Jói Pé og Molly selja skrifstofuhæð innréttaða sem íbúð OnlyFans-stjarna dæmd fyrir að stinga kærastann til bana Ocasio-Cortez á lausu Frægustu mágar landsins Office-stjarna með ólæknandi krabbamein Pálmi Kormákur og Guðrún nýtt par Selja útsýnishús með saunu og sjóvatnspotti Usher þvertekur fyrir klónið „Það er engin skömm í krabbameininu“ Dottinn í það á ný: „Ég var edrú í sjö ár“ Einstakt einbýlishús á 235 milljónir í Garðabæ Gugga á Þjóðhátíð: „Er þetta leigubíll? Nei, þetta er pó-pó“ Urður yfirgefur Kastljós Aubrey Plaza orðin mamma Lenti í mótorhjólaslysi daginn eftir gleðigönguna Raye og Jordan ástfangin í rússíbana Stjörnulífið: „Ég elska að vera hommalingur“ Perez Hilton þarf að fara í aðgerð eftir sjálfsskaða í beinu streymi á TikTok Þegar Davíð hafði afskipti af hjónabandi Ólafs og Dorritar Fræg feðgin snæddu kvöldmat á Horninu Minnast almyrkvans 1954: „Mér fannst þetta alveg nauðaómerkilegt fyrirbæri“ Týndi bókstaflega röddinni eftir áratugi af aga Sjá meira