Lífið

Emmsjé edrú í sjö ár

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Emmsjé Gauti hefur verið edrú í sjö ár.
Emmsjé Gauti hefur verið edrú í sjö ár.

Sjö ár eru liðin síðan Gauti Þeyr Másson, betur þekktur sem Emmsjé Gauti, hætti að drekka áfengi og hefur hann verið edrú síðan. Það sé ekki ómögulegt að hætta og er hann þakklátur fyrir þá sem hafa hjálpað honum á leiðinni.

Gauti greindi frá tíðindunum um ellefuleytið í gærkvöldi á samfélagsmiðlum sínum.

„7 ár síðan ég tók ákvörðun að leggja flöskunni. Þakklátur fyrir alla sem hjálpuðu mér að komast á þann stað sem ég er á í dag. Ef þú ert að ströggla og heldur að þetta sé ómögulegt þá er það ekki rétt. Haltu áfram að reyna og sæktu þér hjálp,“ skrifaði hann í færslunni.

Sjá einnig: „Ég var edrú í sjö ár“

Fyrr í vikunni var greint frá því að stórleikarinn Brad Pitt væri byrjaður að drekka á ný eftir sjö ár af edrúmennsku. Hann hefur greinilega ekki haft sama þolið og Gauti.

Gauti greindi frá því í viðtali við Sölva Tryggvason árið 2020 að hann væri hættur að drekka og það hefði hjálpað honum að losna við kvíða.

„Ég ákvað að kæla flöskuna og ég hef ekki fengið kvíðakast síðan,“ sagði Gauti í viðtalinu við Sölva á sínum tíma.

Hann hefur síðan fagnað hverju árinu sem bætist við í sarpinn og fagnaði í fyrra 2.222 dögum án áfengis.

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