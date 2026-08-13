Dreymir um að halda næstu Kaleo-tónleika á Vestfjörðum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 13. ágúst 2026 12:09 Kaleo héldu sína fyrstu tónleika á Íslandi síðan 2015. Vísir/Viktor Freyr Jökull Júlíusson, söngvari Kaleo, segist dreyma um að halda næstu stórtónleika á Íslandi á Vestfjörðum. Margir staðir komi til greina en langar hljómsveitarmeðlimina að spila á öllum landsfjórðungunum. Kaleo stóð fyrir tónleikunum Bergmál núna í sumar á Þingvöllum. Tónleikarnir voru afar vel heppnaðir að mati Jökuls og Davíðs Antonssonar, trommara Kaleo, sem voru í viðtali hjá Ívari Guðmundssyni á Bylgjunni. „Aðdragandinn var búinn að vera svo langur og það var búið að byggjast upp svo mikil spenna svo mér fannst þetta hálfpartinn ótrúlegt á meðan þetta var að gerast,“ segir Davíð. „Það er svo magnað að fá að vera á þessum stað,“ segir Jökull. „Áður en við spiluðum um kvöldið labbaði ég í gegnum mannfjöldann yfir á litla sviðið og það var svo gaman að sjá fjölskyldurnar saman og krakkana. Þetta var markmiðið mitt að fá Íslendinga til þess að koma sér saman og upplifa menningu í þessum fræga þjóðgarði.“ Vilji hvetja fólk til að ferðast um landið Aðspurðir hvað væri á döfinni á næsta ári segir Jökull sig dreyma um að halda tónleika á öllum landsfjórðungunum. „Það stóð aldrei til að taka svona langa pásu á Íslandi. Við vorum byrjaðir að skipuleggja stóra tónleika en svo kom Covid og seinkaði öllu. Okkur langar að spila meira hérna og vera meira heima,“ segir Davíð. „Við finnum mikið fyrir því hvað fólk kann vel að meta þetta. Minn draumur eins og er er að spila á öllum landsfjórðungunum. Að fara um landið og mig langar að fara vestur næst,“ segir Jökull „Eins og ég segi voru Þingvellir algjörlega einstakir en það var opnað inn og svo lokað. Við værum meira til í að stimpla inn á einhverja upplifun í nokkra daga og ef við erum að fara alla leið vestur að hvetja fólk til þess að nýta ferðina og heimsækja Vestfirði, kynna sér svæðið og kannski stoppa í einhverja daga og ferðast.“ Hann tekur undir að Vestfirðir séu algjörlega einstakir staðir og bætir við að hann hafi sjálfur ferðast þar um á Covid-tímum. “Þjóðarstoltið er mjög sterkt hjá okkur og það eru algjör fríðindi að geta haldið viðburði eins og þess á heimavelli.“ Kaleo Tónlist Þingvellir Mest lesið Fór á skeljarnar undir almyrkvanum Lífið Einelti kvenna á vinnustað lúmskt og einkennist af gaslýsingu Lífið Hvað veistu um… kirkjur á Íslandi? Lífið Heiður að endurvekja falda perlu Palla Tónlist Frægustu mágar landsins Lífið Eurovision haldið í Burgas í Búlgaríu Tónlist Jói Pé og Molly selja skrifstofuhæð innréttaða sem íbúð Lífið „Ég hélt að ég þyrfti bara að harka af mér“ Lífið samstarf Guðni var lokaður inni í síðasta almyrkva: „Ég man þennan morgun enn“ Lífið Emmsjé edrú í sjö ár Lífið Fleiri fréttir Dreymir um að halda næstu Kaleo-tónleika á Vestfjörðum Emmsjé edrú í sjö ár Fór á skeljarnar undir almyrkvanum Einelti kvenna á vinnustað lúmskt og einkennist af gaslýsingu Hvað veistu um… kirkjur á Íslandi? Þjóðir sem eigi í vopnuðum átökum megi ekki halda Eurovision Guðni var lokaður inni í síðasta almyrkva: „Ég man þennan morgun enn“ Móðir Perezar Hilton sækir um tímabundið forræði yfir börnunum Jói Pé og Molly selja skrifstofuhæð innréttaða sem íbúð OnlyFans-stjarna dæmd fyrir að stinga kærastann til bana Ocasio-Cortez á lausu Frægustu mágar landsins Office-stjarna með ólæknandi krabbamein Pálmi Kormákur og Guðrún nýtt par Selja útsýnishús með saunu og sjóvatnspotti Usher þvertekur fyrir klónið „Það er engin skömm í krabbameininu“ Dottinn í það á ný: „Ég var edrú í sjö ár“ Einstakt einbýlishús á 235 milljónir í Garðabæ Gugga á Þjóðhátíð: „Er þetta leigubíll? Nei, þetta er pó-pó“ Urður yfirgefur Kastljós Aubrey Plaza orðin mamma Lenti í mótorhjólaslysi daginn eftir gleðigönguna Raye og Jordan ástfangin í rússíbana Stjörnulífið: „Ég elska að vera hommalingur“ Perez Hilton þarf að fara í aðgerð eftir sjálfsskaða í beinu streymi á TikTok Þegar Davíð hafði afskipti af hjónabandi Ólafs og Dorritar Fræg feðgin snæddu kvöldmat á Horninu Minnast almyrkvans 1954: „Mér fannst þetta alveg nauðaómerkilegt fyrirbæri“ Týndi bókstaflega röddinni eftir áratugi af aga Sjá meira