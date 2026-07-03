Búast má við skúrakenndu veðri norðan- og austanlands í dag og sex til fimmtán stiga hita. Hins vegar verður yfirleitt bjart og hlýtt sunnan heiða með hita að sautján stigum.
Veðurstofa Íslands segir að vestlægari áttir verða ríkjandi í dag vegna lægðar norðvestur af landinu á norðaustur leið. Seinnipart dags dýpkar hún sig örlítið og mun því bæta í vind á norðaustan- og austanverðu landinu á laugardag.
Dregur aftur úr vindi á laugardagskvöld og aðfaranótt sunnudags þegar lægðin heldur í átt að vesturströnd Noregs.
Á laugardag:Norðvestan 8-15 m/s um landið norðaustanvert, annars hægari vindur. Skýjað með köflum og stöku skúrir á Norður- og Austurlandi, en bjart að mestu sunnan- og vestantil. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast suðaustanlands.Á sunnudag:Hæg norðlæg átt, léttskýjað og stöku skúrir, einkum norðanlands, en heldur hvassara norðaustanlands um tíma. Sums staðar þokuloft við norðurströndina. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast suðvestantil.Á mánudag:Hæg suðaustlæg eða breytileg átt og þykknar upp með stöku skúrum, einkum síðdegis. Vaxandi austanátt suðvestantil undir kvöld. Hiti 10 til 15 stig.Á þriðjudag:Suðlæg átt 8-15 og rigning, hvassast suðvestantil, en þurrt norðaustanlands fram yfir hádegi. Dregur úr úrkomu og styttir víða upp undir kvöld. Hiti breytist lítið.Á miðvikudag:Útlit fyrir suðlæga átt og rigningu eða skúrum, en þurrt að mestu á Austurlandi. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast austanlands.Á fimmtudag:Útlit fyrir suðlæga átt og rigningu, en bjartviðri og úrkomulítið norðaustanlands. Áfram milt.