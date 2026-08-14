Barbie var aðsóknarmesta mynd ársins 2023, tilnefnd til fjölmargra verðlauna og olli hálfgerðu Barbie-æði. Fljótlega eftir frumsýninguna hófust viðræður um gerð framhaldsmyndar. Nú þremur árum síðar er Barbie 2 í lausu lofti vegna hárra launakrafa leikstjórans Gretu Gerwig, handritshöfundarins Noah Baumbach og stjarnanna Margot Robbie og Ryan Gosling.
Dagblaðið New York Times greindi nýverið frá því að Barbie-framhaldið væri í lausu lofti og að David Zaslav, framkvæmdastjóri Warner Bros. Discovery sem stendur í miðjum samrunaviðræðum við Paramount Discovery, hefði spyrnt við háum launakröfum Barbie-teymisins.
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Teymið sem um ræðir er leitt af Gretu Gerwig, leikstjóra og handritshöfundi fyrstu myndarinnar, og inniheldur jafnframt Noah Baumbach, meðhöfund og eiginmann Gerwig, og leikara Ryan Gosling og Margot Robbie en hún var jafnframt framleiðandi fyrstu myndarinnar.
Samkvæmt heimildum New York Times hefur Warner Bros. gert sex tilboð sem öllum hefur verið hafnað. Nýjasta tilboðið var gert í vor og var, að sögn heimildarmanns, stærsta tilboð sem kvikmyndaverið hefðu nokkurn tímann gert fyrir kvikmyndagerðarteymi. Annar heimildarmaður New York Times andmælti þeirri staðhæfingu og sagði að tilboðið væri kannski sögulegt en þóknanir fyrir einstaklinga teymisins væru það ekki.
Það sem flækir málið fyrir Warner Bros. er að kvikmyndaverið hefur einungis fjóra mánuði til að koma kvikmyndinni í framleiðslu áður en það missir kvikmyndaréttinn aftur til leikfangarisans Mattel. Takist það ekki mun Mattel heldur ekki getað notað neitt úr fyrri myndinni og myndi þurfa að endurræsa kvikmyndaseríuna.
Samkvæmt heimildum Variety eru Gerwig og Baumbach komin með hugmynd að framhaldinu en gefa þó ekkert upp um það fyrr en búið er að skrifa undir samninga. Þeir sem Variety hefur talað við hjá öðrum kvikmyndaverum eru agndofa yfir deilunum.
Variety segir kröfur Robbie, Gosling, Gerwig og Baumbach fela í sér töluverðar launahækkanir með fyrirframgreiðslum og drjúgum bakendagreiðslum. Gosling er sagður krefjast 20 milljóna dala fyrir að leika í myndinni og að Robbie sem hagnaðist um 50 milljónir dala af fyrstu myndinni vilji enn meira. Slíkar tölur þyki svimandi háar fyrir mynd sem muni taka mörg ár að framleiða.
Einn heimildarmaður Variety sagði listræna teymið vera sátt með þær upphæðir sem þeim hefur verið boðið fyrirfram en ekki eins sátt með það sem þau fái í kjölfar útgáfunnar.
Annar heimildarmaður, sem er sagður vel inni í viðræðunum, sagði að framhaldið muni ekki verða að veruleika nema Warner Bros. gefi eftir. „Hvernig er það ekki í hag hluthafa Warner Bros. Discovery að gera framhald að stærstu kvikmynd í sögu kvikmyndaversins?“ sagði sá við Variety.
Þá undruðust margir þeirra sem Variety ræddi við að Zaslav væri að stoppa framhald sem gæti skilað kvikmyndaverinu mörg hundruð milljónum dala vegna nísku í samningaviðræðum.
Zaslav hefur verið umdeildur síðan hann tók við sem forstjóri kvikmyndaversins, sleppt því að gefa út tilbúnar kvikmyndir á borð við Batgirl og Coyote vs. Acme til að nýta sem skattafrádrátt og í staðinn gefið út mörg stór flopp.
Viðræðurnar eru líka algjör höfuðverkur fyrir Mattel sem vilja væntanlega reyna að leika eftir velgengni fyrri myndarinnar sem er erfitt að gera án Robbie og Gosling. Það sem gæti skorið Barbie-framhaldið úr snörunni er samruni WBD og Paramount en David Ellison, forstjóri Paramount, gæti hæglega ákveðið að endursemja við Mattel ef samruninn gengur eftir.
Hvorki kvikmyndagerðarfólkið, leikararnir, WBD né Mattel hafa tjáð sig um samningaviðræðurnar.
Margot Robbie, ástralska Hollywood leikkonan sem fer með hlutverk í Barbie myndinni, skyldaði alla á setti myndarinnar til þess að mæta í bleiku einu sinni í viku. Þeir sem ekki gegndu voru sektaðir.
Netflix ætlar að koma fantasíunni Narníu aftur á stóra skjáinn og hefur leikstjórinn Greta Gerwig gert tveggja mynda samning við streymisveiturisann. Hún er nýbúin að leikstýra Barbie sem kemur út seinna í mánuðinum.
Kanadíski leikarinn Ryan Gosling segist vera vonsvikinn og sársvekktur vegna þess að Greta Gerwig, leikstjóri Barbie og Margot Robbie, aðalleikkona myndarinnar, hafi ekki verið tilnefndar til Óskarsverðlauna líkt og hann sjálfur.