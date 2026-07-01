Stórhuga Spursarar að kaupa Tonali á metverð Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 1. júlí 2026 21:15 Sandro Tonali lék 110 leiki fyrir Newcastle United og skoraði tíu mörk. getty/Newcastle United Tottenham ætlar sér greinilega aðra og stærri hluti næsta vetur en að vera í fallbaráttu eins og á síðasta tímabili. Félagið er að ganga frá kaupunum á ítalska miðjumanninum Sandro Tonali fyrir metverð. Í gær var greint frá því að Tottenham hefði náð samkomulagi við West Ham United um kaup á Mateus Fernandes fyrir 85 milljónir punda. Fernandes verður þó ekki dýrasti leikmaður í sögu Tottenham því enskir fjölmiðlar greina frá því að félagið muni greiða Newcastle United allt að hundrað milljónir punda fyrir Tonali. Tottenham hefur látið til sín taka á félagaskiptamarkaðnum í sumar. Auk væntanlegra kaupa á Fernandes og Tonali hefur Spurs fengið varnarmennina Andy Robertson, Marco Senesi og Jan Paul van Hecke. Tottenham hefur endað í 17. sæti ensku úrvalsdeildarinnar undanfarin tvö tímabil. Á síðasta tímabili bjargaði liðið sér ekki frá falli fyrr en í lokaumferðinni. Tottenham var með þrjá knattspyrnustjóra á síðasta tímabili; Thomas Frank, Igor Tudor og Roberto De Zerbi. Sá síðastnefndi verður áfram með Spurs. Hinn 26 ára Tonali kom til Newcastle frá AC Milan sumarið 2023. Hann vann deildabikarinn með Newcastle í fyrra. Enski boltinn Tottenham Hotspur Newcastle United Mest lesið Ólýsanleg sorg fyrirliðans Fótbolti „Ég er farinn“ Íslenski boltinn Kane bjargaði enskum Fótbolti „Þú verður að spyrja hann að því“ Íslenski boltinn Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Enski boltinn Deschamps djúpt snortinn eftir fögnuð stórstjörnunnar Fótbolti Belgía - Senegal | Slagur í Seattle Fótbolti Níu ára fór holu í höggi með ömmu og afa Golf Sjokkið breyttist í ævintýri Handbolti Haaland hrærður eftir sögulegt afrek: „Mun breyta Noregi til frambúðar“ Fótbolti Fleiri fréttir Stórhuga Spursarar að kaupa Tonali á metverð Pereira furðu lostinn að hafa verið rekinn frá Forest Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Verður sá dýrasti í sögu Tottenham Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Manchester City staðfestir loksins Maresca sem stjóra Newcastle með augastað á efnilegum miðjumanni Freiburg Chelsea horfir óvænt til varnarmanns Rayo Vallecano Xabi Alonso vill fá Xhaka til Chelsea Fullviss að möguleg félagaskipti Anderson trufli hann ekki Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Fær himinhá laun hjá ungu félagi sem stefnir hátt Onana aftur að láni frá Man. Utd Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Liverpool hafnaði tilboði í Curtis Jones Sonur Mark Hughes lést aðeins 38 ára gamall Hefja viðræður um kaup á Tonali Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton Tekur við Crystal Palace eftir frábært tímabil í Frakklandi Elta Manchester United allt næsta tímabil Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Sonur Djibril Cissé samdi við Liverpool Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Sjá meira