Enski boltinn

Stór­huga Spursarar að kaupa Tonali á metverð

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Sandro Tonali lék 110 leiki fyrir Newcastle United og skoraði tíu mörk.
Sandro Tonali lék 110 leiki fyrir Newcastle United og skoraði tíu mörk. getty/Newcastle United

Tottenham ætlar sér greinilega aðra og stærri hluti næsta vetur en að vera í fallbaráttu eins og á síðasta tímabili. Félagið er að ganga frá kaupunum á ítalska miðjumanninum Sandro Tonali fyrir metverð.

Í gær var greint frá því að Tottenham hefði náð samkomulagi við West Ham United um kaup á Mateus Fernandes fyrir 85 milljónir punda.

Fernandes verður þó ekki dýrasti leikmaður í sögu Tottenham því enskir fjölmiðlar greina frá því að félagið muni greiða Newcastle United allt að hundrað milljónir punda fyrir Tonali.

Tottenham hefur látið til sín taka á félagaskiptamarkaðnum í sumar. Auk væntanlegra kaupa á Fernandes og Tonali hefur Spurs fengið varnarmennina Andy Robertson, Marco Senesi og Jan Paul van Hecke.

Tottenham hefur endað í 17. sæti ensku úrvalsdeildarinnar undanfarin tvö tímabil. Á síðasta tímabili bjargaði liðið sér ekki frá falli fyrr en í lokaumferðinni. Tottenham var með þrjá knattspyrnustjóra á síðasta tímabili; Thomas Frank, Igor Tudor og Roberto De Zerbi. Sá síðastnefndi verður áfram með Spurs.

Hinn 26 ára Tonali kom til Newcastle frá AC Milan sumarið 2023. Hann vann deildabikarinn með Newcastle í fyrra.

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