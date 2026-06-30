Enski boltinn

Verður sá dýrasti í sögu Tottenham

Valur Páll Eiríksson skrifar
Fernandes er hér til hægri eftir að fall West Ham var ljóst í lok leiktíðar. Hann féll þar með annað árið í röð eftir að hafa fallið með Southampton ári fyrr.
Fernandes er hér til hægri eftir að fall West Ham var ljóst í lok leiktíðar. Hann féll þar með annað árið í röð eftir að hafa fallið með Southampton ári fyrr. Alex Broadway/Getty Images

Tottenham hefur komist að samkomulagi við Lundúnagranna liðsins í West Ham United um kaupverð á Portúgalanum Mateus Fernandes. Hann mun kosta félagið 85 milljónir punda og verður sá dýrasti í sögu Tottenham.

Sky Sports greinir frá í kvöld. Fernandes er 21 árs gamall portúgalskur sóknartengiliður sem var öflugur með West Ham á vonbrigðaleiktíð þar sem félagið féll úr ensku úrvalsdeildinni.

Manchester United hafði einnig áhuga á Fernandes en var ekki reiðubúið að greiða West Ham svo hátt kaupverð fyrir kappann. Búist er við því að West Ham gangi frá kaupunum á næstu dögum.

Fernandes lék áður með Sporting í heimalandinu og Southampton á Englandi á þarsíðustu leiktíð. Hann hefur aðeins spilað tvær leiktíðir í ensku úrvalsdeildinni og fallið eftir þær báðar.

Hann kostaði West Ham rúmlega 40 milljónir punda fyrir ári síðan og hefur því tvöfaldast í verði á nýliðinni leiktíð.

Vera má að Tottenham bæti kaupmet sitt öðru sinni takist liðinu að klófesta ítalska miðjumanninn Sandro Tonali frá Newcastle sem er fastlega orðaður við Lundúnaliðið og mun kosta í kringum 100 milljónir punda.

Manchester City er aftur á móti sagt hafa blandað sér í baráttuna um Ítalann sem gæti sett strik í reikning Tottenham hvað Tonali varðar.

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