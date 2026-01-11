Fresta tökum á Love Island All Stars Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 11. janúar 2026 11:57 Óvíst er hvenær þessir þátttakendur mæta aftur á skjáinn. ITV Tökum á nýjustu þáttaröðinni af raunveruleikaþættinum Love Island All Stars hefur verið frestað vegna gróðurelda í Suður-Afríku. Glæsihýsið sem keppendurnir eiga að dvelja í hefur verið rýmt. Um er að ræða þriðju þáttaröðina af Love Island All Stars, þar sem vinsælustu keppendurnir úr geysivinsælu þáttaröðinni Love Island taka þátt. Þættirnir ganga út á að finna ástina en einnig er mikilvægt að vera nægilega vinsæll meðal áhorfenda. Til stóð að hefja tökur á nýjustu þáttaröðinni þann 12. janúar í Wester Cape í Suður-Afríku samkvæmt BBC. Allir sem koma að þáttunum hafa yfirgefið glæsihýsið. Í yfirlýsingu á samfélagsmiðlum þáttanna segir að fresta þurfi tökum á þáttaröðinni.° „Heilbrigði og öryggi er í forgangi og verður alltaf í fyrirrúmi og því verður útsendingu Love Islands All Stars frestað um óákveðinn tíma,“ segir í yfirlýsingunni. View this post on Instagram A post shared by Love Island (@loveisland) Yfir 2,6 milljónir fylgdust með tólftu þáttaröð Love Island sem var sýnd síðasta sumar. Í komandi þáttaröð taka þátt keppendur sem hafa áður tekið þátt, þar á meðal Jess Harding og Millie Court, sem hafa bæði sigrað áður. Bíó og sjónvarp Suður-Afríka Mest lesið Stóru spurningunni um dularfullt slys enn ósvarað Lífið Þegar miðborgin stóð í ljósum logum Lífið Sjá Jón Kára sem barn með óendanlega möguleika Lífið Fresta tökum á Love Island All Stars Lífið Bob Weir látinn Lífið Krakkatía vikunnar: Borgarstjóri, Stubbarnir og handbolti Lífið Finnur fyrsti óperustjórinn Lífið Magnús Eiríksson er látinn Lífið „Ég mun aldrei stíga á svið í Bandaríkjunum aftur“ Tónlist Minnast Magnúsar Eiríkssonar: „Góða ferð, elsku vinur“ Lífið Fleiri fréttir Fresta tökum á Love Island All Stars Finnur fyrsti óperustjórinn Þegar miðborgin stóð í ljósum logum Sjá Jón Kára sem barn með óendanlega möguleika Krakkatía vikunnar: Borgarstjóri, Stubbarnir og handbolti Bob Weir látinn Stóru spurningunni um dularfullt slys enn ósvarað Minnast Magnúsar Eiríkssonar: „Góða ferð, elsku vinur“ Fréttatía vikunnar: Björk, EM í handbolta og Alvotech RÚV hættir við Söngvakeppnina Magnús Eiríksson er látinn Kynntist ástinni á Spáni eftir að hafa verið orðin leið á að vera ein Enn óvíst hvað verður um Söngvakeppnina Eyjamenn dansa með tröllum um helgina „eins og alvöru sértrúarsöfnuður“ Býðst að bóka leikara til að þykjast vera maki Ný skólína frá Nike: Air Inga – „just do it“ Þórunn Antonía frumsýnir nýtt útlit Eyjólfur og Suzanne eignuðust stúlku Móðguð fyrir hönd ferðaþjónustunnar Skotin ganga á víxl um „eitraðan mömmuhóp“ Snorri Másson leggi hornin á hilluna Tónlistarpar fékk draumaprins í síðbúna jólagjöf Sonurinn kominn með nafn Plötuverslun sniðgengur Björk og tekur tónlist hennar úr hillum Hverjum var boðið á Bessastaði og hverjum ekki? Allt að 450 þúsund bíógestir á einu ári Gugga fer yfir eineltið, frægðina og eftirpartýið með Drake Smurði kúk um allt stofugólfið þar til hann kafnaði úti í horni Hvað vildu Íslendingar vita á árinu 2025? Olli sjálfum sér vonbrigðum í sturtunni Sjá meira