Þrír særðust alvarlega í sprengjutilræði í íbúðarblokk í Mónakó, þar á meðal úkraínskur auðkýfingur. Tilræðismaðurinn er sagður hafa flúið yfir til Frakklands.
Sprengjan sprakk í inngangi byggingarinnar nærri landamærunum að Frakklandi um klukkan níu í gærkvöldi að staðartíma. Tveir fullorðnir og barn særðust og voru þau flutt á sjúkrahús í Frakklandi, að sögn Christophe Mirmand, innanríkisráðherra Mónakó og æðsta embættismanns borgríkisins.
Franskir og úkraínskir fjölmiðlar halda því fram að þau særðu séu Vadym Jermolajev, úkraínskur auðkýfingur úr byggingargeiranum og fjölskylda hans. Úkraínsk stjórnvöld beittu hann þvingunaraðgerðum vegna tengsla við Rússland árið 2023.
Grunaður tilræðismaðurinn er sagður hafa farið yfir landamærin til Frakklands fótgangandi. Franska lögreglan leitar nú að honum.