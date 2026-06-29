Erlent

Sjö­tti lést af sárum sínum á sjúkra­húsi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Þrír eru í haldi lögreglu.
Þrír eru í haldi lögreglu. AP

Fjórar konur og tveir menn voru skotin til bana í æskulýðsmiðstöð í bænum Stade nærri Hamborg í Þýskalandi. Karlmaður er í haldi lögreglu grunaður um verknaðinn en hann átti í forræðisdeilu.

Hin látnu voru öll starfsmenn æskulýðsmiðstöðvarinnar samkvæmt umfjöllun BBC. Fimm þeirra voru skotin til bana í miðstöðinni en sjötta fórnarlambið lést úr sárum sínum á sjúkrahúsi. 

Þrír eru í haldi lögreglu, þar á meðal meintur árásarmaður. Lögreglunni barst tilkynning um skothríð rétt eftir hádegi að staðartíma. Töluverður viðbúnaður lögreglu var á staðnum.

Dóttir mannsins og móðir hennar sluppu án meiðsla en þær dvöldu í miðstöðinni sem er sérstaklega fyrir börn og mæður þeirra. Karlmaðurinn og móðirin áttu í forræðisdeilu um dótturina.

Í frétt DW er haft eftir talsmanni lögreglunnar sem segir árásina ekki hafa verið sérstaklega beinda að konum heldur sé um „langvarandi fjölskylduharmleik“ að ræða.

Þýskaland

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