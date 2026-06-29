Fjórar konur og tveir menn voru skotin til bana í æskulýðsmiðstöð í bænum Stade nærri Hamborg í Þýskalandi. Karlmaður er í haldi lögreglu grunaður um verknaðinn en hann átti í forræðisdeilu.
Hin látnu voru öll starfsmenn æskulýðsmiðstöðvarinnar samkvæmt umfjöllun BBC. Fimm þeirra voru skotin til bana í miðstöðinni en sjötta fórnarlambið lést úr sárum sínum á sjúkrahúsi.
Þrír eru í haldi lögreglu, þar á meðal meintur árásarmaður. Lögreglunni barst tilkynning um skothríð rétt eftir hádegi að staðartíma. Töluverður viðbúnaður lögreglu var á staðnum.
Dóttir mannsins og móðir hennar sluppu án meiðsla en þær dvöldu í miðstöðinni sem er sérstaklega fyrir börn og mæður þeirra. Karlmaðurinn og móðirin áttu í forræðisdeilu um dótturina.
Í frétt DW er haft eftir talsmanni lögreglunnar sem segir árásina ekki hafa verið sérstaklega beinda að konum heldur sé um „langvarandi fjölskylduharmleik“ að ræða.