Njarðvík vann mikilvægan endurkomusigur gegn Vestra er liðin mættust í Lengjudeildinni í dag. Á sama tíma mistókst Þrótturum að komast í toppsætið.
Það voru Vestramenn sem átti betri byrjun á leiknum gegn Njarðvík þegar að Johannes Selvén kom þeim yfir með marki strax á fyrstu mínútunni.
Njarðvíkingar, sem spila undir stjórn Davíðs Smára Lamude sem gerði Vestra að bikarmeisturum í fyrsta sinn á síðasta tímabili, náðu hins vegar að svara fyrir sig skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks með marki frá Valdimar Jóhannssyni.
Njarðvíkingar voru betri aðilinn í leiknum og tvö mörk fra Omar Diouck í seinni hálfleik innsigluðu 3-1 sigur liðsins.
Mikilvægur sigur Njarðvíkinga sem eru komnir upp í fjórða sæti deildarinnar og eru í harðri baráttu um umspilssæti. Vestramenn eru hins vegar í vondum málum, hafa tapað fjórum leikjun í röð og verma áttunda sæti.
Á sama tíma tapaði Þróttur mikilvægum stigum í toppbaráttunni með jafntefli gegn Gróttu á útivelli.
Mattías Kjeld kom Gróttu yfir með marki úr vítaspyrnu í fyrri hálfleik en Þrótti tókst að finna jöfnunarmark í þeim seinni frá Kára Kristjánssyni.
Lokatölur 1-1 jafntefli. Þróttur er í 2. sæti Lengjudeildarinnar með sama stigafjölda og topplið Aftureldingar en verra markahlutfall. Grótta er í sjötta sæti í baráttu um að komast í umspil.