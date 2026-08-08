Íslenski boltinn

Þrótti mis­tókst að fara á toppinn

Aron Guðmundsson skrifar
Kári Kristjánsson í leik með Þrótti á síðasta tímabili.
Kári Kristjánsson í leik með Þrótti á síðasta tímabili.

Njarðvík vann mikilvægan endurkomusigur gegn Vestra er  liðin mættust í Lengjudeildinni í dag.  Á sama tíma mistókst Þrótturum að komast í toppsætið.

Það voru Vestramenn sem átti betri byrjun á leiknum  gegn Njarðvík þegar að Johannes Selvén kom þeim yfir með marki strax á fyrstu mínútunni. 

Njarðvíkingar, sem spila undir stjórn Davíðs Smára Lamude sem gerði Vestra að bikarmeisturum í fyrsta sinn á síðasta tímabili, náðu hins vegar að svara fyrir sig skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks með marki frá Valdimar Jóhannssyni. 

Njarðvíkingar voru betri aðilinn í leiknum og tvö mörk fra Omar Diouck í seinni hálfleik innsigluðu 3-1 sigur liðsins. 

Mikilvægur sigur Njarðvíkinga sem eru komnir upp í fjórða sæti deildarinnar og eru í harðri baráttu um umspilssæti. Vestramenn eru hins vegar í vondum málum, hafa tapað fjórum leikjun í röð og verma áttunda sæti. 

Á sama tíma tapaði Þróttur mikilvægum stigum í toppbaráttunni með jafntefli gegn Gróttu á útivelli.

Mattías Kjeld kom Gróttu yfir með marki úr vítaspyrnu í fyrri hálfleik en Þrótti tókst að finna jöfnunarmark í þeim seinni frá Kára Kristjánssyni.

Lokatölur 1-1 jafntefli. Þróttur er í 2. sæti Lengjudeildarinnar með sama stigafjölda og topplið Aftureldingar en verra markahlutfall. Grótta er í sjötta sæti í baráttu um að komast í umspil.

Íslenski boltinn Þróttur Reykjavík Grótta Vestri UMF Njarðvík Lengjudeild karla

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið