Framherjaleit Breiðabliks lokið

Breiðablik hefur gengið frá kaupum á Þorleifi Úlfarssyni sem mun leika með liðinu í Bestu deild karla. Blikar hafa verið sagðir í leit að framherja og Þorleifur kemur til liðsins eftir að hafa verið þar síðast í fyrra.
Þorleifur er uppalinn Bliki en hefur verið á flakki undanfarin ár, eftir að hafa gert gott mót í háskólaboltanum í Bandaríkjunum. Hann fór í kjölfarið í MLS-deildina þar sem hann spilaði með Houston Dynamo.
Þaðan fór Þorleifur til Debrecen í Ungverjalandi en kom meiddur heim til Blika í fyrra eftir stutt stopp hjá Ungverjunum. Þorleifur kom sér aftur í stand í Kópavoginum, spilaði aðeins þrjá leiki, og fékk í kjölfarið skipti til Loudoun United í USL-deildinni, sem kalla má næst efstu deild í Bandaríkjunum.
Hann skoraði þar átta mörk í 17 leikjum á um ári en er nú snúinn aftur heim og mun veita Kristófer Inga Kristinssyni samkeppni um framherjastöðu Breiðabliksliðsins.
Alls hefur Þorleifur spilað fjóra deildarleiki fyrir Breiðablik hér heima en leitar enn fyrsta marksins fyrir félagið. Hann hefur einnig spilað fyrir Augnablik og Víking Ólafsvík hér heima.
Breiðablik er í hálfgerðu einskis manns landi í Bestu deild karla, situr í fjórða sæti deildarinnar með 29 stig, heilum sjö stigum frá KR sem er þar fyrir ofan og sjö stigum fyrir ofan Keflavík sem er þar fyrir neðan.
Fram undan er bikarúrslitaleikur við Aftureldingu sem getur tryggt Blikum Evrópusæti fyrir næstu leiktíð. Sá leikur fer fram eftir rúman mánuð, þann 11. september á Laugardalsvelli.