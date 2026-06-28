Segir Ísraelsher hafa eyðilagt gangakerfi Hezbolla-samtakanna Áróra L Davíðsdóttir skrifar 28. júní 2026 23:25 Göngin hafi verið yfir 200 metra löng og 25 metra djúp og í þeim hafi verið geymd vopn og skotpallar sem áttu að nýtast til árása á Ísrael. Getty Forsætisráðherra og varnarmálaráðherra Ísraels segja Ísraelsher hafa eyðilagt neðanjarðargögn Hezbollah-samtakanna í Líbanon. Ísraelar segjast hafa eyðilagt neðanjarðarmannvirki Hezbollah-samtakanna í suðurhluta Líbanon í sameiginlegri yfirlýsingu Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels og Israel Katz varnarmálaráðherra Ísraels á miðlinum X. Göngin hafi verið yfir 200 metra löng og 25 metra djúp. Í tilkynningunni segir að í göngunum hafi vopn og skotpallar verið geymd sem áttu að nýtast til árása á Ísrael. Ísraelsk stjórnvöld hafi tilkynnt Bandaríkjunum um eyðilegginguna áður en hún varð. Aðeins eru nokkrir dagar síðan rammasamkomulag um enda átaka milli Ísraels og Líbanon, með milligöngu Bandaríkjanna, var gert. Jafnframt segja heilbrigðisyfirvöld á Gasa að minnst fjórir séu látnir eftir árásir Ísraelshers á Gasa-svæðinu í dag. AP-fréttaveitan greinir frá þessu og segir meðal þeirra sem létust í árásunum hafa verið þrettán ára stúlka. Fyrri áras Ísaelshers hafi beinst að norðurhluta Gasa en þar eru tveir sagðir hafa látist og einn særst. Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Íran Ísrael Líbanon Hernaður Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Innlent Sérsveitarmenn um borð í Þór Innlent Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Innlent Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Innlent „Það koma bara færri“ Innlent Rúmlega þrjátíu bjargað úr rústunum en tugþúsunda enn saknað Erlent „Við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina“ Innlent Ellefu létust í flugslysi í Frakklandi Erlent Fleiri en 1300 látnir vegna hitabylgju í Evrópu Erlent Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Innlent Fleiri fréttir Rúmlega þrjátíu bjargað úr rústunum en tugþúsunda enn saknað Segir Ísraelsher hafa eyðilagt gangakerfi Hezbolla-samtakanna Ellefu létust í flugslysi í Frakklandi Fleiri en 1300 látnir vegna hitabylgju í Evrópu Íran gerir árásir á Barein og Kúveit í kjölfar árása Bandaríkjanna Tónlistarhátíðum aflýst vegna hita Stór hluti barna enn á samfélagsmiðlum hálfu ári eftir bannið Tala látinna hækkar og gremja íbúa eykst Bandaríkjaher heldur árásum áfram í Íran Forseti Serbíu hyggst segja af sér 41,5 gráður í Þýskalandi og hitamet slegið Stór skjálfti í Afganistan Núverandi hitabylgja „sú alvarlegasta sem mælst hefur“ Dagurinn í dag sé örlagaríkur fyrir leit og björgun Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Fyrrverandi ráðgjafi Trumps játar illa meðferð á trúnaðargögnum Lítilli flugvél flogið á hæsta skýjakljúf Peking Finnst sturlað að Watergate hafi fellt Nixon Taugaeiturshúsið auglýst til sölu Madsen neitað um leyfi til að gifta sig Konungur á meðal skattakónga Bretlands Áfengisbann í París um helgina Ein umfangsmesta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Leitað í rústum bygginga og þúsunda er saknað Óttast rússneskar ögranir gegn Eystrasaltsríkjunum Rekja hundruð dauðsfalla á ári til stærri bíla Elon Musk skipað að bera vitni undir eið „Ég á vin og bróðir hans er enn fastur undir rústum byggingar“ Treystir sér ekki til að ganga í gegnum fjórðu réttarhöldin Áttatíu ára gamalt hitamet slegið í Sviss Sjá meira