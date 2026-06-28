Erlent

Segir Ísraels­her hafa eyði­lagt gangakerfi Hezbolla-samtakanna

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Göngin hafi verið yfir 200 metra löng og 25 metra djúp og í þeim hafi verið geymd vopn og skotpallar sem áttu að nýtast til árása á Ísrael.
Göngin hafi verið yfir 200 metra löng og 25 metra djúp og í þeim hafi verið geymd vopn og skotpallar sem áttu að nýtast til árása á Ísrael. Getty

Forsætisráðherra og varnarmálaráðherra Ísraels segja Ísraelsher hafa eyðilagt neðanjarðargögn Hezbollah-samtakanna í Líbanon. 

Ísraelar segjast hafa eyðilagt neðanjarðarmannvirki Hezbollah-samtakanna í suðurhluta Líbanon í ⁠sameiginlegri yfirlýsingu Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels og Israel Katz varnarmálaráðherra Ísraels á miðlinum X.

Göngin hafi verið yfir 200 metra löng og 25 metra djúp. Í tilkynningunni segir að í göngunum hafi vopn og skotpallar verið geymd sem áttu að nýtast til árása á Ísrael.

Ísraelsk stjórnvöld hafi tilkynnt Bandaríkjunum um eyðilegginguna áður en hún varð. Aðeins eru nokkrir dagar síðan rammasamkomulag um enda átaka milli Ísraels og Líbanon, með milligöngu Bandaríkjanna, var gert. 

Jafnframt segja heilbrigðisyfirvöld á Gasa að minnst fjórir séu látnir eftir árásir Ísraelshers á Gasa-svæðinu í dag. AP-fréttaveitan greinir frá þessu og segir meðal þeirra sem létust í árásunum hafa verið þrettán ára stúlka. Fyrri áras Ísaelshers hafi beinst að norðurhluta Gasa en þar eru tveir sagðir hafa látist og einn særst. 

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