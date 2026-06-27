Veður

Stíf norðan­átt með rigningu víða um land

Lovísa Arnardóttir skrifar
Það verður rigning víða um land í dag.
Það verður rigning víða um land í dag. Vísir/Vilhelm

Í nótt og í fyrramálið gengur sakvæmt spá í stífa norðaustanátt með rigningu víða um land. Einna hvassast verður á norðvestanverðu landinu þar sem spáir norðaustan 10-15 m/s og hviðum yfir 25 m/s við fjöll.

Í dag er spáð suðaustan fimm til þrettán metrum á sekúndu, hvassast suðvestantil. Í veðurspá kemur fram að það verði suðaustlæg átt í dag og rigning um landið sunnan- og vestanvert, en úrkomulítið um tíma eftir hádegi á suðvesturhorninu. Þá á að vera að mestu þurrt fyrir norðan og austan þar sem verður einnig hlýjast eða upp í 17 stig. Seint í kvöld byrjar þó einnig að rigna þar samkvæmt hugleiðingum veðurfræðings.

Á morgun er svo spáð austan og norðaustan átta til fimmtán metrum á sekúndu og víða rigningu, hvassast norðvestantil. Samkvæmt spá á að draga úr vindi seinni partinn og úrkomuminna fyrir norðan. Hiti breytist lítið.

Í hugleiðingum veðurfræðings kemur fram að upp úr hádegi í dag fari að draga úr vindi og annað kvöld stefnir í hæga breytilega átt. Þegar líður á daginn dregur einnig úr úrkomunni fyrir norðan.

Á mánudag snýst í suðvestanátt með skúrum víða um land og jafnvel er útlit fyrir hellidembur seinni partinn á Norðausturlandi.

Nánar um veður á vef Veðurstofunnar og um færð vega á vef Vegagerðar. 

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á sunnudag: Austan og norðaustan 8-15 m/s og víða rigning, hvassast norðvestantil. Dregur úr vindi seinni partinn og úrkomu fyrir norðan. Hiti 8 til 15 stig, hlýjast fyrir norðan.

Á mánudag: Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 m/s, en allhvasst framan af með suðausturströndinni. Skúrir og hiti 9 til 16 stig, hlýjast austanlands.

Á þriðjudag: Sunnan 8-15 m/s og rigning, en bjart með köflum á Austur- og Norðausturlandi. Hiti breytist lítið.

Á miðvikudag: Sunnan og suðvestan 8-13 m/s og rigning eða skúrir, en að mestu þurrt norðaustanlands fram eftir degi. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast norðaustantil.

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