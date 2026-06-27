Stíf norðanátt með rigningu víða um land Lovísa Arnardóttir skrifar 27. júní 2026 07:13 Það verður rigning víða um land í dag. Vísir/Vilhelm Í nótt og í fyrramálið gengur sakvæmt spá í stífa norðaustanátt með rigningu víða um land. Einna hvassast verður á norðvestanverðu landinu þar sem spáir norðaustan 10-15 m/s og hviðum yfir 25 m/s við fjöll. Í dag er spáð suðaustan fimm til þrettán metrum á sekúndu, hvassast suðvestantil. Í veðurspá kemur fram að það verði suðaustlæg átt í dag og rigning um landið sunnan- og vestanvert, en úrkomulítið um tíma eftir hádegi á suðvesturhorninu. Þá á að vera að mestu þurrt fyrir norðan og austan þar sem verður einnig hlýjast eða upp í 17 stig. Seint í kvöld byrjar þó einnig að rigna þar samkvæmt hugleiðingum veðurfræðings. Á morgun er svo spáð austan og norðaustan átta til fimmtán metrum á sekúndu og víða rigningu, hvassast norðvestantil. Samkvæmt spá á að draga úr vindi seinni partinn og úrkomuminna fyrir norðan. Hiti breytist lítið. Í hugleiðingum veðurfræðings kemur fram að upp úr hádegi í dag fari að draga úr vindi og annað kvöld stefnir í hæga breytilega átt. Þegar líður á daginn dregur einnig úr úrkomunni fyrir norðan. Á mánudag snýst í suðvestanátt með skúrum víða um land og jafnvel er útlit fyrir hellidembur seinni partinn á Norðausturlandi. Nánar um veður á vef Veðurstofunnar og um færð vega á vef Vegagerðar. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á sunnudag: Austan og norðaustan 8-15 m/s og víða rigning, hvassast norðvestantil. Dregur úr vindi seinni partinn og úrkomu fyrir norðan. Hiti 8 til 15 stig, hlýjast fyrir norðan. Á mánudag: Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 m/s, en allhvasst framan af með suðausturströndinni. Skúrir og hiti 9 til 16 stig, hlýjast austanlands. Á þriðjudag: Sunnan 8-15 m/s og rigning, en bjart með köflum á Austur- og Norðausturlandi. Hiti breytist lítið. Á miðvikudag: Sunnan og suðvestan 8-13 m/s og rigning eða skúrir, en að mestu þurrt norðaustanlands fram eftir degi. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast norðaustantil. Veður Færð á vegum Mest lesið Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Innlent „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Innlent Skipuð skólameistari eftir storminn á Bifröst Innlent Hrafnagilshverfi stækkar ört Innlent Erfitt fyrir launafólk að taka aftur mark á loforðum stjórnvalda og fyrirtækja Innlent Verðhækkanirnar vonbrigði Innlent Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Innlent Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Innlent Drógu dauða langreyði fram hjá hvalaskoðunarskipi: „Áttu ekki til orð“ Innlent Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna Innlent Fleiri fréttir Stíf norðanátt með rigningu víða um land Allvíða skúrir og lægð nálgast Víða rigning en hiti að átján stigum Úrkoma í flestum landshlutum í dag Rauðar viðvaranir í Bretlandi vegna hita Úrkoma víða og hiti að sextán stigum Víða skúraleiðingar og hiti að fimmtán stigum Sextán stig en líkur á síðdegisskúrum Bjartviðri suðvestanlands en líkur á skúrum Allhvasst suðaustantil og sums staðar rigning Viðrar vel til hátíðarhalda á höfuðborgarsvæðinu Hiti að átján stigum norðan og vestantil Austlæg átt og víða líkur á vætu 250 skjálftar en enginn gosórói að svo stöddu Áfram rólegheitaveður en líkur á síðdegisskúrum Sólin sleikir landsmenn Áfram bongó í kortunum og nú um allt land „Gegnumgangandi bongó um helgina“ Hitinn náði yfir tuttugu stig Möguleiki á að hiti fari yfir tuttugu stig í höfuðborginni Möguleiki á tuttugu stiga hita Útlit fyrir besta dag sumarsins á föstudaginn Skúrir víða um land og lægð nálgast austurströnd „Mjög venjulegt sumarveður“ Þónokkrar lægðir stýra veðrinu næstu daga Rigning öðru hverju Hitinn gæti náð fimmtán stigum á Sjómannadaginn Milt veður um helgina Nokkuð vætusamt og þungbúið en milt veður Allnokkrar smálægðir að hringsóla í grennd við landið Sjá meira