Íslenski boltinn

Guð­mundur Andri í FH eins og faðir hans forðum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Guðmundur Andri Tryggvason sést hér kominn í FH-treyjuna.
Guðmundur Andri Tryggvason sést hér kominn í FH-treyjuna. FH

Guðmundur Andri Tryggvason hefur yfirgefið herbúðir KR og er genginn í raðir FH.

KR-ingar kveðja framherjann á miðlum sínum og þakka honum fyrir. Samkeppnin hefur verið hörð í sóknarlínu Vesturbæinga í sumar og hann ætti að fá mun meiri spilatíma í Krikanum.

Guðmundur Andri, sem er uppalinn KR-ingur, hefur spilað 55 leiki fyrir KR og skorað í þeim 8 mörk. Hann hefur jafnframt spilað með Start í Noregi, Víkingi og Val á sínum ferli.

FH og KR hafa komist að samkomulagi um félagaskipti Guðmundar Andra sem gerir samning við FH út tímabilið 2028 og verður löglegur með Fimleikafélaginu 16. júlí.

“Við erum mjög ánægðir með að hafa náð í Guðmund Andra. Hann sýndi það seinni hluta tímabilsins í fyrra hvers hann er megnugur og nú ætlum við að hjálpa honum að komast í toppstand og hann að hjálpa okkur að klífa upp töfluna. Andri er fjölhæfur leikmaður sem getur leyst allar stöður framarlega á vellinum, virkilega góður fótboltamaður með gott auga fyrir spili og að koma sér í marktækifæri. Við bjóðum Andra hjartanlega velkominn „aftur“ í Krikann,“ segir Davíð Þór Viðarsson við miðla FH.

Guðmundur gengur nú til liðs við FH þar sem faðir hans Tryggvi Guðmundsson fór á kostum eftir að hafa komið heim úr atvinnumennsku 2005.

Tryggvi skoraði 51 deildarmark fyrir FH á sínum tíma og er sjöundi markahæsti leikmaður félagsins í efstu deild.

Besta deild karla KR FH

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið