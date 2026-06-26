Guðmundur Andri í FH eins og faðir hans forðum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 26. júní 2026 19:44 Guðmundur Andri Tryggvason sést hér kominn í FH-treyjuna. FH Guðmundur Andri Tryggvason hefur yfirgefið herbúðir KR og er genginn í raðir FH. KR-ingar kveðja framherjann á miðlum sínum og þakka honum fyrir. Samkeppnin hefur verið hörð í sóknarlínu Vesturbæinga í sumar og hann ætti að fá mun meiri spilatíma í Krikanum. Guðmundur Andri, sem er uppalinn KR-ingur, hefur spilað 55 leiki fyrir KR og skorað í þeim 8 mörk. Hann hefur jafnframt spilað með Start í Noregi, Víkingi og Val á sínum ferli. FH og KR hafa komist að samkomulagi um félagaskipti Guðmundar Andra sem gerir samning við FH út tímabilið 2028 og verður löglegur með Fimleikafélaginu 16. júlí. “Við erum mjög ánægðir með að hafa náð í Guðmund Andra. Hann sýndi það seinni hluta tímabilsins í fyrra hvers hann er megnugur og nú ætlum við að hjálpa honum að komast í toppstand og hann að hjálpa okkur að klífa upp töfluna. Andri er fjölhæfur leikmaður sem getur leyst allar stöður framarlega á vellinum, virkilega góður fótboltamaður með gott auga fyrir spili og að koma sér í marktækifæri. Við bjóðum Andra hjartanlega velkominn „aftur“ í Krikann,“ segir Davíð Þór Viðarsson við miðla FH. View this post on Instagram A post shared by Fimleikafélag Hafnarfjarðar (@fhingar) Guðmundur gengur nú til liðs við FH þar sem faðir hans Tryggvi Guðmundsson fór á kostum eftir að hafa komið heim úr atvinnumennsku 2005. Tryggvi skoraði 51 deildarmark fyrir FH á sínum tíma og er sjöundi markahæsti leikmaður félagsins í efstu deild. Besta deild karla KR FH Mest lesið BBC bað FIFA um svör vegna meints níðs Sigurðar Fótbolti Uppskrift að algjöru hneyksli á HM Fótbolti Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Fótbolti Hættir aðeins þrítugur og sendir sambandinu tóninn Fótbolti Hleypur í óvenjulegum aðstæðum: „Rosalegur hiti hérna“ Sport Veit ekki hvort Haaland var að grínast Fótbolti Búið að slá markametið á HM í fótbolta Fótbolti Dembele stal senunni frá Mbappé á móti varaliði Norðmanna Fótbolti Var búinn að gefast upp í hálfleik en endirinn eins og Netflix-sería Körfubolti Haaland og Ödegaard báðir á bekknum gegn Frakklandi Fótbolti Fleiri fréttir Guðmundur Andri í FH eins og faðir hans forðum Víkingur nælir í Eið Orra sem kemur eftir tímabilið Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026 Sjáðu mörkin úr stórsigri Víkings í Smáranum Þurfum að draga lærdóm hratt og koma peppaðir á sunnudaginn „Mér fannst við ekki góðir“ Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-4 | Flengdu Blika og hafa unnið tólf í röð Oliver til FH Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“ Krakkarnir fögnuðu eins og Ronaldo á Norðurálsmótinu Stjörnur framtíðarinnar og risaleikur Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ „Það er stórt“ að skáka Eiði Smára Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Sjáðu átta marka veislu í Vesturbænum Uppgjörið: KR - ÍA 5-3 | Átta marka súpa á Meistaravöllum Birna með þrennu þegar Stjarnan lagði Fram í Garðabæ Blikar aftur á toppinn eftir öruggan sigur í Eyjum Fyrsti sigur deildarinnar kominn í hús Einum mánuði yngri en Eiður Smári Sjáðu þrennu Elíasar, mark þess nýfermda og svar Eyjamanna Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Uppgjörið og viðtöl: Breiðablik - KA 3-1| Mikilvægur sigur Blika en vandræði KA halda áfram Stál í stál í toppslag á Meistaravöllum Efstu lið lentu í kröppum dansi en sigldu heim sigrum Uppgjörið og viðtöl: FH - Þór Ak. 1-1| Úrslit sem gera lítið fyrir bæði lið í fallbaráttunni Uppgjör og viðtöl: Valur – Keflavík 1-1 | Tvö lið sem lengir eftir sigri Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 2-1| Endurkomusigur Eyjamanna og uppskerubrestur Stjörnunnar Sjá meira