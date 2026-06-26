Fyrrverandi ráðgjafi Trumps játar illa meðferð á trúnaðargögnum Agnar Már Másson skrifar 26. júní 2026 14:45 John Bolton var þjóðaröryggisráðgjafi Trumps í sautján mánuði á fyrra kjörtímabili hans. Trump hefur beitt völdum sínum til þess að ná sér niður á Bolton eftir að hann náði endurkjöri sem forseti. Rannsóknin hófst aftur á móti í forsetatíð Joe Bidens. AP/Carolyn Kaster John Bolton, sem var þjóðaröryggisráðgjafi á fyrsta kjörtímabili Donalds Trumps Bandaríkjaforseta, játaði fyrir dómi í dag að hann hefði farið óhönduglega með trúnaðarupplýsingar er varða þjóðaröryggi. Frá þessu greina Reuters, sem segja Bolton hafa gert samkomulag við saksóknara sem feli í sér styttri fangelsisvist upp á fimm ár að hámarki. Mögulegt sé að hann sæti engri fangelsisvist en það fellur í hlut dómara að taka lokaákvörðun um refsingu. Fyrr hafði Bolton staðið frammi fyrir allt að tíu ára fangelsisvist fyrir hvern ákærulið, verði hann sakfelldur, sem myndi gera allt að 180 ár. Þá er haft eftir heimildarmönnum Reuters að Bolton verði gert að greiða sekt upp á 2,25 milljónir Bandaríkjadala, eða 283 milljónir króna. Bolton, sem er 77 ára, var fyrrverandi þjóðaröryggisráðgjafi Trumps en varð síðar mikill gagnrýnandi forsetans. Hann var ákærður árið 2025 fyrir að hafa geymt leynileg skjöl heima hjá sér og að deila leynilegum upplýsingum með ættingjum sínum. Rannsóknin hófst í forsetatíð Joe Bidens. Ákæran var í átján liðum og var Bolton sakaður um að hafa notað persónulegt tölvupósthólf og samskiptaforrit til að deila glósum um opinber störf sín sem þjóðaröryggisráðgjafi árin 2018 og 2019 með tveimur ættingjum sínum. Þeir ættingjar höfðu ekki heimild til að skoða ríkisleyndarmál, sem glósurnar eru sagðar hafa innihaldið. Þar að auki munu íranskir útsendarar hafa komist inn í tölvupósta hans árið 2021. Samkvæmt yfirlýsingu á vef dómsmálaráðuneytis Bandaríkjanna innihéldu glósurnar meðal annars leynilegar upplýsingar um mögulegar árásir Bandaríkjamanna, andstæðinga Bandaríkjanna og utanríkismál. Bolton yfirgaf Hvíta húsið með látum á fyrsta kjörtímabili Trumps og síðan þá hafa þeir tveir eldað grátt silfur saman á opinberum vettvangi. Trump hefur kallað Bolton „vondan mann“. Donald Trump Öryggis- og varnarmál Bandaríkin Mest lesið Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Innlent Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi Innlent „Í guðanna bænum ekki apa eftir þessu“ Innlent Handtekinn af sérsveitarmönnum undir Esjunni Innlent Skerðing á opnun í frístund verði afturkölluð Innlent Bjóða ferðamönnum að gista í súrheysturni Innlent Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Innlent Rekja hundruð dauðsfalla á ári til stærri bíla Erlent Madsen neitað um leyfi til að gifta sig Erlent Vilja semja aftur um bensínstöðalóðir í borginni Innlent Fleiri fréttir Fyrrverandi ráðgjafi Trumps játar illa meðferð á trúnaðargögnum Lítilli flugvél flogið á hæsta skýjakljúf Peking Finnst sturlað að Watergate hafi fellt Nixon Taugaeiturshúsið auglýst til sölu Madsen neitað um leyfi til að gifta sig Konungur á meðal skattakónga Bretlands Áfengisbann í París um helgina Ein umfangsmesta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Leitað í rústum bygginga og þúsunda er saknað Óttast rússneskar ögranir gegn Eystrasaltsríkjunum Rekja hundruð dauðsfalla á ári til stærri bíla Elon Musk skipað að bera vitni undir eið „Ég á vin og bróðir hans er enn fastur undir rústum byggingar“ Treystir sér ekki til að ganga í gegnum fjórðu réttarhöldin Áttatíu ára gamalt hitamet slegið í Sviss Óttast óeirðir við samkomu þýsks fjarhægriflokks Hamfarir í Venesúela og andstaða við hvalveiðar Engar hjálparbeiðnir borist borgaraþjónustunni Ók inn í hús og varð konu á sjötugsaldri að bana Tveir risaskjálftar í Venesúela: Óttast að manntjónið sé gríðarlegt Hús hrundu þegar skjálfti upp á 7,1 reið yfir Fyrsta ebólutilfellið í Evrópu staðfest „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Áfram viðvaranir vegna hitasvækju víða um Evrópu Nýir bandamenn Miðflokksins sakaðir um rasisma gegn þingkonu Fundu vefnaðarmiðstöð frá víkingaöld við Árósa Slegið á fingur Trumps vegna stríðsreksturs í Íran Fyrrverandi eiginmaður Sturgeon í fimm ára fangelsi Segja móður Guthrie hafa látist fyrir slysni Hægrimaðurinn De la Espriella nýr forseti Kólumbíu Sjá meira