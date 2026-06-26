Erlent

Fyrr­verandi ráð­gjafi Trumps játar illa með­ferð á trúnaðargögnum

Agnar Már Másson skrifar
John Bolton var þjóðaröryggisráðgjafi Trumps í sautján mánuði á fyrra kjörtímabili hans. Trump hefur beitt völdum sínum til þess að ná sér niður á Bolton eftir að hann náði endurkjöri sem forseti. Rannsóknin hófst aftur á móti í forsetatíð Joe Bidens.
John Bolton var þjóðaröryggisráðgjafi Trumps í sautján mánuði á fyrra kjörtímabili hans. Trump hefur beitt völdum sínum til þess að ná sér niður á Bolton eftir að hann náði endurkjöri sem forseti. Rannsóknin hófst aftur á móti í forsetatíð Joe Bidens. AP/Carolyn Kaster

John Bolton, sem var þjóðaröryggisráðgjafi á fyrsta kjörtímabili Donalds Trumps Bandaríkjaforseta, játaði fyrir dómi í dag að hann hefði farið óhönduglega með trúnaðarupplýsingar er varða þjóðaröryggi. 

Frá þessu greina Reuters, sem segja Bolton hafa gert samkomulag við saksóknara sem feli í sér styttri fangelsisvist upp á fimm ár að hámarki. Mögulegt sé að hann sæti engri fangelsisvist en það fellur í hlut dómara að taka lokaákvörðun um refsingu.

Fyrr hafði Bolton staðið frammi fyrir allt að tíu ára fangelsisvist fyrir hvern ákærulið, verði hann sakfelldur, sem myndi gera allt að 180 ár.

Þá er haft eftir heimildarmönnum Reuters að Bolton verði gert að greiða sekt upp á 2,25 milljónir Bandaríkjadala, eða 283 milljónir króna.

Bolton, sem er 77 ára, var fyrrverandi þjóðaröryggisráðgjafi Trumps en varð síðar mikill gagnrýnandi forsetans. Hann var ákærður árið 2025 fyrir að hafa geymt leynileg skjöl heima hjá sér og að deila leynilegum upplýsingum með ættingjum sínum. Rannsóknin hófst í forsetatíð Joe Bidens.

Ákæran var í átján liðum og var Bolton sakaður um að hafa notað persónulegt tölvupósthólf og samskiptaforrit til að deila glósum um opinber störf sín sem þjóðaröryggisráðgjafi árin 2018 og 2019 með tveimur ættingjum sínum. Þeir ættingjar höfðu ekki heimild til að skoða ríkisleyndarmál, sem glósurnar eru sagðar hafa innihaldið.

Þar að auki munu íranskir útsendarar hafa komist inn í tölvupósta hans árið 2021. Samkvæmt yfirlýsingu á vef dómsmálaráðuneytis Bandaríkjanna innihéldu glósurnar meðal annars leynilegar upplýsingar um mögulegar árásir Bandaríkjamanna, andstæðinga Bandaríkjanna og utanríkismál.

Bolton yfirgaf Hvíta húsið með látum á fyrsta kjörtímabili Trumps og síðan þá hafa þeir tveir eldað grátt silfur saman á opinberum vettvangi. Trump hefur kallað Bolton „vondan mann“.

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