Kristrún Frostadóttir verður gestur Bítisins á Bylgjunni klukkan átta í fyrramálið. Þar mun hún sitja fyrir svörum um komandi þjóðaratkvæðagreiðslu, stöðuna í efnahagsmálunum og margt fleira. Þá verður opnað fyrir símann og hlustendur fá tækifæri til að ræða við forsætisráðherra.
Kristrún mætir í hljóðver og þátturinn verður sýndur í mynd í spilara, sem birtist hér að neðan þegar nær dregur.
Drjúgur tími hefur verið tekinn frá fyrir viðtalið og þar verður farið um víðan völl. Meðal þess sem þáttastjórnendur munu spyrja hana út í verða sýnileiki hennar í umræðunni um þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst, hvort varanlegar undanþágur séu raunhæfur möguleiki í aðildarviðræðum við ESB, verðbólgan, vextir og sleggjan umtalaða og sú staðreynd að kjarasamningar munu að óbreyttu losna í haust.
Að því loknu gefst hlustendum tækifæri til þess að spyrja hana út í hvaðeina sem þeim liggur á hjarta.