Hér fer fram bein textalýsing frá leik Stjörnunnar og KA í Bestu deild karla í fótbolta. Viðureign tveggja liða sem þurfa sárlega á sigri að halda og hefur gengið bölvanlega upp á síðkastið.
Stjarnan vann sterkan sigur á KA, 3-1, þegar liðin áttust við í 12. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Samsungvellinum í Garðabæ í kvöld. Um fyrsta sigur Jóns Þórs Haukssonar þjálfara Stjörnunnar var að ræða í þriðju tilraun. KA hefur nú tapað fimm deildarleikjum í röð.
Stjarnan er áfram í áttunda sæti deildarinnar en nú með 14 stig. KA er enn í tíunda sæti með tíu stig.
Fyrsta góða færi leiksins fékk KA á tíundu mínútu. Hallgrímur Mar Steingrímsson tók þá hornspyrnu frá vinstri sem barst á nærstöngina þar sem Hans Viktor Guðmundsson stökk hæst og átti þrumuskalla í þverslána og yfir markið.
Það var hins vegar Stjarnan sem náði forystunni á 18. mínútu. Birnir Snær Ingason fór þá vel með boltann vinstra megin í vítateignum, átti fasta sendingu fyrir markið sem Steinþór Már Auðunsson í marki KA varði út í teiginn með fótunum.
Þar beið Emil Atlason átekta og skoraði af öryggi með föstu hægri fótar skoti fyrir miðjum vítateignum. Aðeins þremur mínútum síðar tvöfaldaði Stjarnan svo forystuna.
Örvar Eggertsson var þá með gott pláss á hægri kantinum eftir snarpa sókn, hann átti frábæra fyrirgjöf þvert fyrir markið þar sem Benedikt V. Warén kom á ferðinni á fjærstönginni og lagði boltann viðstöðulaust og örugglega í markið með vinstri fótar skoti úr markteignum.
Staðan þá orðin 2-0 og reyndust það hálfleikstölur eftir mjög góðan fyrri hálfleik af hálfu Stjörnunnar.
KA hóf síðari hálfleikinn af miklum krafti og minnkaði muninn í 2-1 strax á 51. mínútu. Kári Gautason átti þá frábæra rennitæklingu á Örvar Loga Örvarsson á hægri kantinum, vann boltann og gaf fyrir þar sem Oliver Heiðarsson náði smá snertingu.
Boltinn barst þá til Hallgríms Mars sem var einn á auðum sjó vinstra megin í vítateignum og hann smellti boltanum glæsilega niður í fjærhornið með föstu vinstri fótar skoti.
Eftir þessa góðu byrjun KA í síðari hálfleik tókst liðinu ekki að fylgja henni eftir og var það Stjarnan sem skoraði þriðja mark sitt á síðustu augnablikum leiksins.
Það gerði varamaðurinn Þorri Mar Þórisson á fimmtu mínútu uppbótartíma þegar hann fylgdi eftir skoti Emils sem Steinþór Már hafði varið.
Atvik leiksins
Óhætt er að segja að hurðin hafi skollið nærri hælum á 69. mínútu þegar varamaðurinn Jakob Héðinn Róbertsson, sem var þá nýkominn inn á, fékk gjöf frá Árna Snæ Ólafssyni í marki Stjörnunnar. Árni Snær gaf einfaldlega á Jakob Héðin sem tók viðstöðulaust skot fyrir opnu marki hægra megin við vítateiginn en skaut töluvert framhjá markinu.
Stjörnur og skúrkar
Birnir Snær Ingason, Emil Atlason og Benedikt V. Warén voru síógnandi í liði Stjörnunnar auk þess sem Jóhann Árni Gunnarsson og Guðmundur Baldvin Nökkvason stýrðu ferðinni á miðjunni.
Steinþór Már Auðunsson átti mjög góðan leik í marki KA þrátt fyrir að hafa fengið þrjú mörk á sig enda varði hann fjölda skota og greip nokkrum sinnum mjög vel inn í. Hallgrímur Mar Steingrímsson var þá langsamlega hættulegasti leikmaður KA.
Danijel Dejan Djuric og Oliver Heiðarsson áttu erfitt uppdráttar í sókninni hjá KA og þeir Jeppe Pedersen og Sveinn Margeir Hauksson voru alfarið undir í miðjubaráttunni.
Dómarinn
Jóhann Ingi Jónsson dæmdi leikinn mjög vel fyrir utan alveg í lokin þegar hann átti að dæma hornspyrnu þegar Alex Þór Hauksson átti skot rétt framhjá og líklega að dæma aukaspyrnu á Stjörnuna í aðdraganda þriðja marks Stjörnunnar.
Stemning og umgjörð
Silfurskeiðin hélt uppi stuðinu eins og hennar er von og vísa en mætingin hefði mátt vera ögn betri af hálfu stuðningsmanna Stjörnunnar. Kannski fer að rofa til í þeim efnum eftir góðan sigur kvöldsins. Umgjörðin er glæsileg á Samsungvellinum þar sem Dúllubar stendur ávallt fyrir sínu.