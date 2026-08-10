Fótbolti

Sannaði að draumar geta ræst með gamalli mynd

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Christian Comotto og Luka Modrić saman á mynd með margra ára millibili.
Christian Comotto og Luka Modrić saman á mynd með margra ára millibili. Getty/Giuseppe Cottini/@christiancomotto

Christian Comotto er að stíga sín fyrstu skref með aðalliði AC Milan á Ítalíu og þar spilar hann við hlið goðsagnarinnar Luka Modrić. Eftir fyrsta leik þeirra saman rifjaði Comotto sjálfur upp gamla mynd á samfélagsmiðlum.

Í undirbúningsleik AC Milan á móti Chelsea mynduðu þeir Comotto og Modrić miðjupar AC Milan frá fyrstu mínútu leiksins. Eftir leikinn birti þessi ungi miðjumaður gamla mynd með Luka Modrić á Instagram. Hann var einnig með myndir af sér úr leiknum og textinn með færslunni var „draumar rætast“.

Króatíska goðsögnin er nú á sínu öðru ári hjá AC Milan en hinn ungi Comotto dáði fyrrum stjörnu Real Madrid sem var leikmaður spænska liðsins þegar myndin var tekin.

Christian birti eins og áður sagði myndina sjálfur á Instagram, ásamt mynd úr nýlegum leik þar sem Modrić var rétt fyrir aftan hann. Króatíska stjarnan endurbirti síðan minninguna á sínum eigin samfélagsmiðli.

Báðir voru í æfingafatnaði Real Madrid á þeim tíma sem gamla myndin var tekin en á meðan Modrić var þegar orðinn einn af bestu miðjumönnum heims var Comotto bara barn sem dreymdi um að verða fótboltamaður eins og faðir hans, Gianluca, enda er 23 ára aldursmunur á þeim tveimur.

Örlögin sáu hins vegar til þess að þessi gamla mynd varð að veruleika fyrir AC Milan, þar sem Luka stefnir að því að bæta fyrir síðasta tímabil og vinna titil í búningi AC Milan áður en hann leggur skóna á hilluna, á meðan þessi ungi leikmaður, sem er fæddur árið 2008, mun reyna að brjótast inn í lið AC Milan í fyrsta skipti á komandi tímabili.

Ítalski boltinn

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