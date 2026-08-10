Sannaði að draumar geta ræst með gamalli mynd Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 10. ágúst 2026 23:15 Christian Comotto og Luka Modrić saman á mynd með margra ára millibili. Getty/Giuseppe Cottini/@christiancomotto Christian Comotto er að stíga sín fyrstu skref með aðalliði AC Milan á Ítalíu og þar spilar hann við hlið goðsagnarinnar Luka Modrić. Eftir fyrsta leik þeirra saman rifjaði Comotto sjálfur upp gamla mynd á samfélagsmiðlum. Í undirbúningsleik AC Milan á móti Chelsea mynduðu þeir Comotto og Modrić miðjupar AC Milan frá fyrstu mínútu leiksins. Eftir leikinn birti þessi ungi miðjumaður gamla mynd með Luka Modrić á Instagram. Hann var einnig með myndir af sér úr leiknum og textinn með færslunni var „draumar rætast“. Króatíska goðsögnin er nú á sínu öðru ári hjá AC Milan en hinn ungi Comotto dáði fyrrum stjörnu Real Madrid sem var leikmaður spænska liðsins þegar myndin var tekin. Christian birti eins og áður sagði myndina sjálfur á Instagram, ásamt mynd úr nýlegum leik þar sem Modrić var rétt fyrir aftan hann. Króatíska stjarnan endurbirti síðan minninguna á sínum eigin samfélagsmiðli. Báðir voru í æfingafatnaði Real Madrid á þeim tíma sem gamla myndin var tekin en á meðan Modrić var þegar orðinn einn af bestu miðjumönnum heims var Comotto bara barn sem dreymdi um að verða fótboltamaður eins og faðir hans, Gianluca, enda er 23 ára aldursmunur á þeim tveimur. Örlögin sáu hins vegar til þess að þessi gamla mynd varð að veruleika fyrir AC Milan, þar sem Luka stefnir að því að bæta fyrir síðasta tímabil og vinna titil í búningi AC Milan áður en hann leggur skóna á hilluna, á meðan þessi ungi leikmaður, sem er fæddur árið 2008, mun reyna að brjótast inn í lið AC Milan í fyrsta skipti á komandi tímabili. View this post on Instagram A post shared by Christian Comotto (@christiancomotto) Ítalski boltinn Mest lesið Ekkert gengur hjá Haukum eftir komu Söru Bjarkar Íslenski boltinn Sannaði að draumar geta ræst með gamalli mynd Fótbolti „Ætlaði þetta að vera einn af þessum dögum?“ Fótbolti „Mér líður frábærlega“ Enski boltinn Uppgjör: Fram-KR 2-5 | KR-ingar fóru heim með annað sætið Fótbolti UEFA og fleiri sambönd sögð farin að ræða mótahald án FIFA Fótbolti Iraola segir leikmenn Liverpool ekki hafa orku í níutíu mínútur Enski boltinn Gunnlaugur Árni hætti keppni á miðjum hræðilegum fyrsta hring Golf Sögulegur samningur fyrir kvennaknattspyrnuna í Noregi Fótbolti Kennie: Við töpuðum leiknum á fyrstu 25 mínútunum Fótbolti Fleiri fréttir Sannaði að draumar geta ræst með gamalli mynd „Mér líður frábærlega“ Kennie: Við töpuðum leiknum á fyrstu 25 mínútunum Iraola segir leikmenn Liverpool ekki hafa orku í níutíu mínútur „Ætlaði þetta að vera einn af þessum dögum?“ Ekkert gengur hjá Haukum eftir komu Söru Bjarkar Uppgjör: Fram-KR 2-5 | KR-ingar fóru heim með annað sætið Strákarnir hans Sigga Ragga skóluðu Skála og eru áfram á toppnum Sögulegur samningur fyrir kvennaknattspyrnuna í Noregi Eigandi Forest í mál við Crystal Palace vegna byssuborða UEFA og fleiri sambönd sögð farin að ræða mótahald án FIFA Liverpool staðfestir samning við Barcelona um lánið á Araujo KR-ingar geta ógnað ótrúlegu afreki Skagamanna í kvöld Højbjerg hafnaði Newcastle Tryggvi Hrafn klárar tímabilið með Val Everton og Crystal Palace skiptast á leikmönnum Mun Bezos verða eigandi Liverpool? Knattspyrnusambönd biðja Infantino að stíga til hliðar í opnu bréfi Liverpool og Barcola náð samkomulagi Óvenjulegur vinskapur Haaland vekur athygli Mourinho samþykkti að taka við Manchester United eftir Ferguson Áhorfendur í áfalli eftir að leikmaður hrundi niður göng Ótrúlegt innkast varð að marki „Höfum trú á að við getum farið inn í alla leiki til þess að vinna“ „Búnir að vera í basli en þetta er vonandi byrjun á betri spilamennsku“ Hallgrímur segir stöðuna erfiða: „Þetta er þungt núna“ Uppgjörið: Breiðablik - Valur 1-3 | Langþráður sigur Brazell „Vantar bara herslumuninn og sá munur kom í dag“ Gefur lítið fyrir orð kollega síns: „Ég skil ekki svona“ „Missir ástina á fótbolta við að taka þátt í svona bulli“ Sjá meira