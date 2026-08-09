Jón Þór Hauksson og lærisveinar hans hjá Stjörnunni eru áfram á sigurbraut í Bestu-deild karla í fótbolta en lið hans lagði Keflavík að velli á Samsung-vellinum í kvöld.
„Mér fannst við vera með góð tök á leiknum áður en við verðum fleiri og stjórnum svo ferðinni eftir það. Við sköpuðum þó nokkur færi til þess að skora meira en við náðum að setja sigurmark og gerðum nóg til þess að vinna,“ sagði Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar.
„Það er mjög jákvætt að halda hreinu og tengja saman tvo sigra. Við erum að skapa mikið að færum líkt og í sigrinum gegn Val og það gefur góð fyrirheit fyrir framhaldið,“ sagði Jón Þór enn fremur.
„Ari Leifsson spilar heilan leik fyrir okkur sem er mikilvægt fyrir okkur og gott að sjá hann koma svona vel út úr þessum leik. Við vitum alveg hvað í honum býr og nú er bara að halda áfram að bæta leikformið hjá honum,“ sagði hann.
„Stefnan er að sjálfsögðu að koma okkur í efri hlutann en við erum ekkert að fara fram úr okkur þrátt fyrir tvo sigra í röð. Við þurfum að halda áfram að leggja inn vinnu og bæta okkar leik. Frammistaðan í síðustu tveimur leikjum hefur hins vegar verið góð og það hefur leitt af af sér tvo sanngjarna sigra,“ sagði Jón Þór.