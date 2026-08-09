Íslenski boltinn

Árni gekk í það heilaga og fékk frí

Valur Páll Eiríksson skrifar
Árni Snær gekk í það heilaga í gær.
Árni Snær gekk í það heilaga í gær. Vísir/Diego

Árni Snær Ólafsson er ekki með Stjörnunni í leik kvöldsins við Keflavík í Bestu deild karla í fótbolta. Hann var að gifta sig í gær og fékk frí sökum þess.

Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, staðfesti tíðindin við Sýn Sport í viðtali fyrir leik. Árni Snær gekk í það heilaga með unnustu sinni Þórdísi Þráinsdóttur í gær.

Darri Bergmann Gylfason ver mark Stjörnunnar í fjarveru Árna Snæs í dag og leikur þar með sinn fyrsta leik í efstu deild. Darri er 25 ára gamall en hefur undanfarin ár verið markvörður Augnabliks.

Þar lék hann undir stjórn Jökuls Elísabetarsonar sem fékk hann úr Kópavogi í Garðabæ fyrir leiktíðina.

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