Árni gekk í það heilaga og fékk frí

Árni Snær Ólafsson er ekki með Stjörnunni í leik kvöldsins við Keflavík í Bestu deild karla í fótbolta. Hann var að gifta sig í gær og fékk frí sökum þess.
Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, staðfesti tíðindin við Sýn Sport í viðtali fyrir leik. Árni Snær gekk í það heilaga með unnustu sinni Þórdísi Þráinsdóttur í gær.
Darri Bergmann Gylfason ver mark Stjörnunnar í fjarveru Árna Snæs í dag og leikur þar með sinn fyrsta leik í efstu deild. Darri er 25 ára gamall en hefur undanfarin ár verið markvörður Augnabliks.
Þar lék hann undir stjórn Jökuls Elísabetarsonar sem fékk hann úr Kópavogi í Garðabæ fyrir leiktíðina.