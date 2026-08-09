„Höfum trú á að við getum farið inn í alla leiki til þess að vinna“

Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, var ánægður með 1-0 útisigur gegn KA í botnbaráttuslag Bestu deildarinnar.
„Þetta var bara hörku frammistaða. Við vissum alveg að þessi leikur í dag yrði ekki auðveldur, við ætluðum að koma og sækja þessi þrjú stig. Við vissum alveg að KA menn myndu ekkert gefa okkur þau, þeir eru í hörku baráttu náttúrulega í neðri hlutanum og vissum þetta yrði krefjandi. Leikurinn í dag var að mörgu leyti kannski fyrri hálfleikurinn svolítið fram og til baka, við ætluðum okkur kannski að ná meiri tökum á leiknum í fyrri hálfleik en sama skapi þó við vorum að fá á okkur opnanir og annað þá vorum við ansi agressívir í að verja markið okkar og það var bara virkilega gaman að fylgjast með strákunum, hversu eiginlega þeir eru farnir að njóta þess að verjast saman sem lið og með Jökul (Andrésson) í markinu og smitar orku og vilja í gegnum allt liðið og það er alvöru karakter í því.“
FH virtist líða ágætlega í stöðunni 1-0 þrátt fyrir að forystan væri aðeins eitt mark.
„Já já algjörlega. Auðvitað voru KA mennirnir farnir að taka svolítið af sénsum og setja fleiri menn fram og sparka mikið í átt að teignum okkur en við vorum að reyna pressa það og loka á að þeir kæmu boltanum ekki inn á hættusvæðið en það er ekki möguleiki að halda þeim alveg frá teignum eins og staðan var og markmaðurinn þeirra var að sparka líka löngum boltum fram en það var ekkert panik og ekkert stress og Jökull náttúrulega gerir virkilega vel og ver fyrir okkur markið en að sama skapi bara allir sem tóku þátt í þessum leik, alvöru grimmd í þeim og vinnusemi og vilji en við skoruðum náttúrulega 2-0. Ég veit ekki alveg hvort að Kjartan Kári (Halldórsson) hafi verið rangstæður á því augnabliki en hefði náttúrulega klárað leikinn fyrir okkur. Við fengum alveg tækifæri hérna undir lokin til að setja 2-0 sem hefði klárað þetta en alvöru karakter í strákunum að sigla þessu heim svona 1-0.“
FH fer upp úr fallsæti og sendir KA þangað í staðinn. FH situr nú í tíunda sæti en stutt er á milli liða í botnbaráttunni.
„Auðvitað kíkir maður alveg á töfluna og fylgist með henni og allt það en það sem við erum búnir og ákváðum að gera náttúrulega og búnir að gera núna í langan tíma er að einbeita okkur að því sem við getum haft áhrif á og það eru þessir leikir sem við erum að fara inn í. Það er alveg sama hvaða leikur það er, við erum og höfum trú á að við getum farið inn í alla leiki til þess að vinna þá og komum hingað til þess að vinna og gerðum það.“
„Við erum að verja markið okkar vel, við erum að fá öfluga sóknarmenn inn í liðið, við erum búnir að vera styrkja okkur í glugganum þannig í næsta leik er bara sama uppi á teningnum. Við setjum upp leikplan til að vinna næsta leik og það er bara það sem skiptir okkur mestu máli að sækja þessi stig sem eru í boði fyrir okkur og vera ekki og mikið að spá í því sem er í gangi í kringum okkur því við getum ekki haft neina stjórn á því.
Erlingur Agnarsson gekk til liðs við FH á dögunum á láni frá Víkingi og spilaði sinn fyrsta leik þegar hann kom inn á í síðari hálfleik. Þá var Kjartan Kári orðaður frá FH og talið að hann myndi semja við Víking sem raungerðist ekki.Jóhannes fór stuttlega yfir leikmannamál liðsins.
„Það er eins og ég sagði við þessari spurningu um daginn; Kjartan Kári er bara leikmaður FH þangað til annað breytist og það er bara ekki í mínum höndum en Kjartan Kári var frábær hérna í dag og lagði upp mark og hefði getað skorað mark sem kannski hefði átt að standa. Erlingur kemur vel inn í þetta, Guðmundur Andri (Tryggvason) er að ná fullum fitness og frábær viðbót í hópinn og Jói (Jóhannes Kristinn Bjarnason) og Oliver (Stefánsson) þetta hafa verið góðar styrkingar hjá okkur, ekki bara því þetta eru góðir fótboltamenn sem þeir svo sannarlega eru allir en þetta eru öflugir karakterar og leiðtogar og passa vel inn í það sem við erum að gera og gera bara hópinn og heildina sterkari og öflugri og það var það sem við vorum að leita að og bara gaman að sjá það.“