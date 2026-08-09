FH vann 1-0 sigur á KA í 18. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Akureyri. FH fer upp úr fallsæti með sigrinum en KA fer þangað niður á móti.
KA menn sóttu heldur meira á upphafsmínútum leiksins og mikill kraftur í liðinu. Það voru þó gestirnir sem áttu hættulega tilraun á áttundu mínútu þegar Jóhannes Kristinn Bjarnason átti skot í stöng fyrir utan teig.
Liðin skiptust nokkuð bróðurlega á að halda boltanum og sóttu svo hratt upp völlinn og það vantaði sérstaklega hjá KA mönnum að reka endahnútinn á sóknirnar þar sem oft kom fín fyrirgjöf en menn hittu ekki boltann eða voru illa staðsettir.
Staðan markalaus í hálfleik.
Síðari hálfleikur fór svipað af stað og sá fyrri og hvorugt lið í raun með yfirhöndina í leiknum.
Á 70. mínútu náðu FH-ingar forystu þegar Ísak Óli Ólafsson skallaði boltann inn á nærstönginni eftir hornspyrnu frá Kjartani Kára Halldórssyni.
Eftir markið færðu KA menn sig framar á völlinn í von um að ná inn jöfnunarmarki hið minnsta og fékk Jakob Héðinn Róbertsson gott færi á 83. mínútu en Jökull Andrésson varði glæsilega.
Sex mínútum var bætt við venjulegan leiktíma en þegar komið var fram á áttundu mínútu uppbótartímans féll boltinn fyrir Hans Viktor Guðmundsson í teig FH-inga en hann hitti boltann illa og glutraði því tækifærinu á að krækja í eitt stig fyrir KA menn. FH-ingar fögnuðu því gríðarlega mikilvægum sigri í botnbaráttunni.
Hér er ekki um auðugan garð að gresja og því verður eina mark leiksins fyrir valinu. Hornspyrna frá vinstri sem Kjartan Kári setur í átt að markinu og Ísak Óli notar höfuðuð til að flikka boltanum aftur fyrir sig og í netið.
Ísak Óli Ólafsson skorar sigurmarkið og spilaði vel í hjarta varnarinnar.Jökull Andrésson hélt hreinu og átti nokkrar lykilvörslur.Fram á við var Kjartan Kári lang hættulegastur og Arnór Borg Guðjohnsen átti fína spretti.
Ívar Arnbro Þórhallsson stóð sig vel í markinu hjá KA en annars var liðið ekki að ná að tengja nógu vel saman og því fór sem fór.
Alls ekki erfiður leikur að dæma og fá vafaatvik. Níu gul spjöld litu dagsins ljós og voru öll hárrétt við fyrstu sýn blaðamanns.
Sólin lét loksins sjá sig á Akureyri seinni partinn í dag eftir að hafa tekið sér nokkurra daga frí og mættu 710 manns á völlinn. Það vantaði þó að fólkið léti heyra almennilega í sér.