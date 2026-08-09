„Þetta er virkilega ljúft, geggjað að ná að vinna leik í deildinni. Mjög langt síðan síðast. Við þurftum að finna þessa sigurtilfinningu aftur, hún er virkilega ljúf,“ sagði Tryggvi Hrafn Haraldsson eftir 1-3 sigur Vals gegn Breiðabliki í 18. umferð Bestu deildarinnar. Tryggvi skoraði og lagði upp síðustu tvö mörk leiksins.
Valur hafði náð forystunni í fyrri hálfleik með frábæru marki Dags Inga Garðarssonar en Breiðablik náði að jafna leikinn í seinni hálfleik eftir þrumuskot Davíðs Ingvarssonar.
Blikarnir virtust síðan líklegri til að skora þriðja markið en Valsmenn náðu að snúa leiknum við.
Tryggvi skoraði annað mark Vals á 79. mínútu með skalla sem fór í stöngina og inn eftir frábæra fyrirgjöf á fjærstöngina frá Herði Inga Gunnarssyni.
Tryggvi lagði síðan upp þriðja mark Vals eftir skyndisókn, fyrir Jónatan Inga Jónsson.
„Við komum út í seinni og virtumst bara vera að bíða eftir því að fá á okkur mark. Svo gerist það loksins og þá var eins og við værum að bíða eftir því að fá á okkur annað.
En við náðum að þétta raðirnar og hvíla okkur með boltann aðeins. Skoruðum svo gott mark og fáum þá framar. Fáum svo þriðja markið eftir skyndisókn í lokin.
Þetta snerist bara um að halda áfram og reyna. Við vorum kannski hræddir eftir að hafa komist yfir í síðasta leik og tapað því niður undir lokin. Við þurftum allavega að hafa fyrir þessu í dag en ég er virkilega sáttur með sigur,“ sagði Tryggvi í viðtali eftir leik.
Aðeins fjórar umferðir eru eftir af venjulegri deildarkeppni fyrir tvískiptingu. Valsmenn ætla sér að enda í efri hlutanum og Tryggvi segir sigurinn nærandi fyrir framhaldið.
„Að sjálfsögðu. Það er ekki mikið af leikjum eftir. Við ætlum að vera í efri hlutanum. Erum búnir að vera í basli en þetta er vonandi byrjun á betri spilamennsku og úrslitum sömuleiðis.“
Stóra spurningin er þá hvort Tryggvi muni klára tímabilið í Valstreyjunni. Hann er á leiðinni aftur heim til ÍA en það liggur ekki fyrir hvort félagaskiptin verði frágengin á næstu dögum eða eftir tímabilið.
„Ég veit ekki betur [en að ég klári tímabilið í Valstreyjunni]. Ég hef, í fullri hreinskilni, hvorki talað við Val eða ÍA undanfarið. Ég held að það sé alveg klárt að ég klári tímabilið hér.“