Íslenski boltinn

„Búnir að vera í basli en þetta er vonandi byrjun á betri spila­mennsku“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Tryggvi Hrafn kom að tveimur mörkum í kvöld.
Tryggvi Hrafn kom að tveimur mörkum í kvöld. Vísir/Guðmundur

„Þetta er virkilega ljúft, geggjað að ná að vinna leik í deildinni. Mjög langt síðan síðast. Við þurftum að finna þessa sigurtilfinningu aftur, hún er virkilega ljúf,“ sagði Tryggvi Hrafn Haraldsson eftir 1-3 sigur Vals gegn Breiðabliki í 18. umferð Bestu deildarinnar. Tryggvi skoraði og lagði upp síðustu tvö mörk leiksins.

Valur hafði náð forystunni í fyrri hálfleik með frábæru marki Dags Inga Garðarssonar en Breiðablik náði að jafna leikinn í seinni hálfleik eftir þrumuskot Davíðs Ingvarssonar. 

Blikarnir virtust síðan líklegri til að skora þriðja markið en Valsmenn náðu að snúa leiknum við.

Tryggvi skoraði annað mark Vals á 79. mínútu með skalla sem fór í stöngina og inn eftir frábæra fyrirgjöf á fjærstöngina frá Herði Inga Gunnarssyni. 

Tryggvi lagði síðan upp þriðja mark Vals eftir skyndisókn, fyrir Jónatan Inga Jónsson. 

„Við komum út í seinni og virtumst bara vera að bíða eftir því að fá á okkur mark. Svo gerist það loksins og þá var eins og við værum að bíða eftir því að fá á okkur annað.

En við náðum að þétta raðirnar og hvíla okkur með boltann aðeins. Skoruðum svo gott mark og fáum þá framar. Fáum svo þriðja markið eftir skyndisókn í lokin.

Þetta snerist bara um að halda áfram og reyna. Við vorum kannski hræddir eftir að hafa komist yfir í síðasta leik og tapað því niður undir lokin. Við þurftum allavega að hafa fyrir þessu í dag en ég er virkilega sáttur með sigur,“ sagði Tryggvi í viðtali eftir leik.

Aðeins fjórar umferðir eru eftir af venjulegri deildarkeppni fyrir tvískiptingu. Valsmenn ætla sér að enda í efri hlutanum og Tryggvi segir sigurinn nærandi fyrir framhaldið.

„Að sjálfsögðu. Það er ekki mikið af leikjum eftir. Við ætlum að vera í efri hlutanum. Erum búnir að vera í basli en þetta er vonandi byrjun á betri spilamennsku og úrslitum sömuleiðis.“

Stóra spurningin er þá hvort Tryggvi muni klára tímabilið í Valstreyjunni. Hann er á leiðinni aftur heim til ÍA en það liggur ekki fyrir hvort félagaskiptin verði frágengin á næstu dögum eða eftir tímabilið.

„Ég veit ekki betur [en að ég klári tímabilið í Valstreyjunni]. Ég hef, í fullri hreinskilni, hvorki talað við Val eða ÍA undanfarið. Ég held að það sé alveg klárt að ég klári tímabilið hér.“

Valur Besta deild karla

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið