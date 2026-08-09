Von Völsungs lifir góðu lífi

Völsungur vann 3-2 sigur á HK á Húsavík í Lengjudeild karla í fótbolta í dag. Von liðsins um að halda sér í deildinni lifir góðu lífi.
Tómas Bjarni Baldursson kom Völsungi yfir í leik dagsins eftir rúmlega kortersleik. Arnþór Ari Atlason jafnaði fyrir HK skömmu fyrir hlé og 1-1 stóð í hléi.
Tumi Þorvarsson veitti gestunum forystuna snemma í síðari hálfleik, á 52. mínútu leiksins, en tíu mínútum síðar var staðan orðin 3-2 fyrir heimamenn þökk sé mörkum Inigo Albizuri Arruti og svo frá Elfari Árna Aðalsteinssyni.
Mark Elfars reyndist munurinn á liðunum og Völsungur vann 3-2 sigur. Liðið er með 14 stig í 11. sæti deildarinnar, efra fallsætinu, þremur frá Grindavík sem er í neðsta örugga sætinu.
HK er með 28 stig í fimmta sæti, neðsta umspilssæti deildarinnar, en Grótta er tveimur stigum neðar og á leik inni við topplið Aftureldingar og getur því komist upp fyrir HK með sigri.