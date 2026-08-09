KA tekur á móti FH í fallbaráttuslag Bestu deildarinnar í kvöld. Þjálfari KA, Hallgrímur Jónasson, gefur lítið fyrir gagnrýni á vinnuframlag leikmanna liðsins og þó hann finni fyrir tali um starfsöryggi sett hefur Hallgrímur fulla trú að því að hann sé maðurinn til að snúa gengi KA við.
„Þetta verður alvöru fallbaráttuslagur sem leggst bara mjög vel í mig,“ segir Hallgrímur í samtali við Vísi. „Það er augljóst mál að leikurinn er mikilvægur, staðan í deildinni er þannig að það er aðeins eitt stig á milli þessara liða. Þetta er ótrúlega jafnt og við þurfum að fara fá fleiri stig. Það er alveg á hreinu að við förum inn í þennan leik og ætlum að gefa okkur alla í þetta til þess að vinna hann.“
KA kemur inn í leikinn eftir að hafa fengið skell gegn Keflavík á útivelli í síðustu umferð. Lokatölur þar 3-0 Keflavík í vil. KA-menn í tíunda sætinu og aðeins einu stigi frá botni deildarinnar verða að fara slá frá sér.
„Alltaf þegar að maður tapar 3-0 þá er það erfitt í einn dag og svo leggur maður það til hliðar og einbeitir sér að næsta verkefni. Það er það stutt á milli leikja. Það tók ekkert langan tíma að jafna sig á því en hárrétt að það hafi ekki verið gaman að fara til Keflavíkur og tapa 3-0. Það verður ekkert erfitt að rífa menn upp úr þessu. Stemningin á æfingum í vikunni er búin að vera frábær. Ég hef tekið rúntinn á milli leikmanna og spjallað við þá. Það eru allir gíraðir í því að gera þetta saman. Við vitum hvað þarf til. Við höfum verið í þessari baráttu áður og ætlum að halda hausnum og hugarfarinu á réttum stað. Þá mun þetta snúast við fyrir okkur. Við vitum að gæðin eru til staðar. Við höfum lent í ýmsum áföllum en höfðum ekki tapað leik í síðustu þremur fyrir leikinn gegn Keflavík. Mér finnst þetta á leið í rétta átt hjá okkur en það er stutt á milli í fótbolta. Ef við mætum ekki hundrað prósent í kvöld þá getur þetta orðið erfitt fyrir okkur. Ef við leggjum okkur hundrað prósent fram þá eigum við góðan möguleika.“
Í Stúkunni, uppgjörsþætti Bestu deildarinnar á Sýn Sport, gagnrýndi sérfræðingur þáttarins Albert Brynjar Ingason vinnuframlag leikmanna KA í leiknum gegn Keflavík. Hallgrímur gefur lítið fyrir þá gagnrýni.
„Það er bara eitthvað bull. Ég svo sem sá ekki þáttinn en er ekki sammála. Við höfum verið að ströggla með jafnvægið í liðinu. Höfum lent í meiðslum og fleiru. Ungir strákar að taka sín fyrstu skref í því að fá stórt hlutverk. Ef þú kíkir yfir tímabilið þá eru ekki margir leikir þar sem að þú getur sett út á hugarfarið hjá okkur. Þessir tapleikir eru flestir með einu marki, stutt á milli. Það hafa tvö lögleg mörk verið dæmd af okkur í leikjum þar sem að við töpum með einu marki og það er alls konar búið að gerast. Höfum tapað á móti Víkingi Reykjavík á 94.mínútu. Ef ég væri að tapa öllum leikjum 3-0, 4-0 eða 5-0 þá hefði ég mun meiri áhyggjur. Ég hef ekkert út á vinnuframlag strákanna að setja. Við þurfum að verða betra lið inn á vellinum, styrkja hvorn annan í þessari stöðu sem við erum í. Vinna saman og tala um hlutina. Það er það sem mun koma okkur úr þessari stöðu. Það sem Albert Brynjar er að segja er bara algjört bull.“
Í þeirri stöðu sem KA er í er kannski óumflýjanlegt að af stað fari umræða um stöðu þjálfarans. Hallgrímur hefur fundið fyrir slíkri umræðu hvað sjálfan sig varðar.
„Já ég finn það alveg. Fólk er að sjálfsögðu að tala um þetta og á tímabili í fyrra líka. Ég skil það bara vel. Ég get bara lofað þér því að bæði ég og stjórn deildarinnar erum að leggja okkur hundrað prósent fram í því að snúa gengi liðsins við. Mér finnst fólk vera á bakvið okkur í þeirri vinnu. Bara sem dæmi nefni ég að þegar við vorum þremur mörkum undir í Keflavík þá voru um 60 stuðningsmenn KA mættir á leikinn klappandi og syngjandi áfram KA. Það segir svolítið mikið um stöðuna. Fólkið styður við bakið okkur. Á bakvið leikmennina. En einhver komment og svona sem maður hefur heyrt af. Ég skil fólk vel. Við viljum vera í annarri stöðu. Það er hundrað prósent. Það eru allir sem vilja vera ofar í töflunni en við erum bara í þessu saman og höfum verið það síðustu ár.
Ég vil bara minna fólk á hvað KA hefur gert síðustu árin. Eitthvað sem hafði ekki gerst áður í sögunni. Fara í Evrópukeppni, verða bikarmeistarar, fara tvisvar sinnum í bikarúrslit. Það hefur gengið rosalega vel. Núna þurfum við á stuðningi að halda. Ég finn það á fólkinu sem ég hitti bæði út í bæ sem og upp í KA-heimili, ég er að fá skilaboð frá fólki. Það eru bara allir einhvern veginn með okkur í þessu. Á meðan það er staðan þá hef ég ekki áhyggjur af þessu.“
Og þú hefur enn óumdeilda trú á sjálfum þér í þessu starfi?
„Já ég hef það. Ég hef ekkert breyst frá því ég var kallaður taktískur snillingur hér fyrir nokkrum árum og nú er einhver að tala um hvort ég verði rekinn. Ég bara legg mig fram, geri mitt. Ég hef verði lengi í þessari deild sem þjálfari og leikmaður. Ég veit hvað þarf til. Ég hef mikla trú á sjálfum mér, hef trú á strákunum og það sem meira er hef ég trú á því að við getum snúið þessu við. Það er oft erfitt. Þegar að við snerum þessu við fyrir tveimur árum síðan komu þjálfarar til mín og sögðu mér að það reyni á þjálfara þegar það gengur illa, erfitt að snúa hlutunum við og bara vel gert að hafa gert það. Ég hef gert þetta áður, ætla mér að gera það aftur. Mér þykir virkilega vænt um þetta félag og vill því alls hins besta. Ætla mér að snúa þessu við saman með leikmönnum, stjórn og stuðningsmönnum liðsins.“