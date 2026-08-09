Íslenski boltinn

Hefur enn trú á sjálfum sér: „Finnst fólkið vera á bak­við okkur“

Aron Guðmundsson skrifar
Hallgrímur Jónasson er þjálfari KA sem mætir FH í fallbaráttuslag Bestu deildarinnar í kvöld
Hallgrímur Jónasson er þjálfari KA sem mætir FH í fallbaráttuslag Bestu deildarinnar í kvöld Vísir

KA tekur á móti FH í fall­baráttuslag Bestu deildarinnar í kvöld. Þjálfari KA, Hall­grímur Jónas­son, gefur lítið fyrir gagn­rýni á vinnu­fram­lag leik­manna liðsins og þó hann finni fyrir tali um starfsöryggi sett hefur Hall­grímur fulla trú að því að hann sé maðurinn til að snúa gengi KA við.

„Þetta verður al­vöru fall­baráttuslagur sem leggst bara mjög vel í mig,“ segir Hall­grímur í sam­tali við Vísi. „Það er aug­ljóst mál að leikurinn er mikilvægur, staðan í deildinni er þannig að það er aðeins eitt stig á milli þessara liða. Þetta er ótrú­lega jafnt og við þurfum að fara fá fleiri stig. Það er alveg á hreinu að við förum inn í þennan leik og ætlum að gefa okkur alla í þetta til þess að vinna hann.“

KA kemur inn í leikinn eftir að hafa fengið skell gegn Kefla­vík á úti­velli í síðustu um­ferð. Lokatölur þar 3-0 Kefla­vík í vil. KA-menn í tíunda sætinu og aðeins einu stigi frá botni deildarinnar verða að fara slá frá sér.

„Alltaf þegar að maður tapar 3-0 þá er það erfitt í einn dag og svo leggur maður það til hliðar og ein­beitir sér að næsta verk­efni. Það er það stutt á milli leikja. Það tók ekkert langan tíma að jafna sig á því en hárrétt að það hafi ekki verið gaman að fara til Kefla­víkur og tapa 3-0. Það verður ekkert erfitt að rífa menn upp úr þessu. Stemningin á æfingum í vikunni er búin að vera frábær. Ég hef tekið rúntinn á milli leik­manna og spjallað við þá. Það eru allir gíraðir í því að gera þetta saman. Við vitum hvað þarf til. Við höfum verið í þessari baráttu áður og ætlum að halda hausnum og hugar­farinu á réttum stað. Þá mun þetta snúast við fyrir okkur. Við vitum að gæðin eru til staðar. Við höfum lent í ýmsum áföllum en höfðum ekki tapað leik í síðustu þremur fyrir leikinn gegn Kefla­vík. Mér finnst þetta á leið í rétta átt hjá okkur en það er stutt á milli í fót­bolta. Ef við mætum ekki hundrað pró­sent í kvöld þá getur þetta orðið erfitt fyrir okkur. Ef við leggjum okkur hundrað pró­sent fram þá eigum við góðan mögu­leika.“

„Bara al­gjört bull“

Í Stúkunni, upp­gjörsþætti Bestu deildarinnar á Sýn Sport, gagn­rýndi sér­fræðingur þáttarins Albert Brynjar Inga­son vinnu­fram­lag leik­manna KA í leiknum gegn Kefla­vík. Hall­grímur gefur lítið fyrir þá gagn­rýni.

„Það er bara eitt­hvað bull. Ég svo sem sá ekki þáttinn en er ekki sammála. Við höfum verið að ströggla með jafn­vægið í liðinu. Höfum lent í meiðslum og fleiru. Ungir strákar að taka sín fyrstu skref í því að fá stórt hlut­verk. Ef þú kíkir yfir tíma­bilið þá eru ekki margir leikir þar sem að þú getur sett út á hugar­farið hjá okkur. Þessir tap­leikir eru flestir með einu marki, stutt á milli. Það hafa tvö lög­leg mörk verið dæmd af okkur í leikjum þar sem að við töpum með einu marki og það er alls konar búið að gerast. Höfum tapað á móti Víkingi Reykja­vík á 94.mínútu. Ef ég væri að tapa öllum leikjum 3-0, 4-0 eða 5-0 þá hefði ég mun meiri áhyggjur. Ég hef ekkert út á vinnu­fram­lag strákanna að setja. Við þurfum að verða betra lið inn á vellinum, styrkja hvorn annan í þessari stöðu sem við erum í. Vinna saman og tala um hlutina. Það er það sem mun koma okkur úr þessari stöðu. Það sem Albert Brynjar er að segja er bara al­gjört bull.“

Orðið var við umræðuna

Í þeirri stöðu sem KA er í er kannski óum­flýjan­legt að af stað fari um­ræða um stöðu þjálfarans. Hall­grímur hefur fundið fyrir slíkri um­ræðu hvað sjálfan sig varðar.

„Já ég finn það alveg. Fólk er að sjálfsögðu að tala um þetta og á tíma­bili í fyrra líka. Ég skil það bara vel. Ég get bara lofað þér því að bæði ég og stjórn deildarinnar erum að leggja okkur hundrað pró­sent fram í því að snúa gengi liðsins við. Mér finnst fólk vera á bak­við okkur í þeirri vinnu. Bara sem dæmi nefni ég að þegar við vorum þremur mörkum undir í Kefla­vík þá voru um 60 stuðnings­menn KA mættir á leikinn klappandi og syngjandi áfram KA. Það segir svolítið mikið um stöðuna. Fólkið styður við bakið okkur. Á bak­við leik­mennina. En ein­hver komment og svona sem maður hefur heyrt af. Ég skil fólk vel. Við viljum vera í annarri stöðu. Það er hundrað pró­sent. Það eru allir sem vilja vera ofar í töflunni en við erum bara í þessu saman og höfum verið það síðustu ár.

Ég vil bara minna fólk á hvað KA hefur gert síðustu árin. Eitt­hvað sem hafði ekki gerst áður í sögunni. Fara í Evrópu­keppni, verða bikar­meistarar, fara tvisvar sinnum í bikarúr­slit. Það hefur gengið rosa­lega vel. Núna þurfum við á stuðningi að halda. Ég finn það á fólkinu sem ég hitti bæði út í bæ sem og upp í KA-heimili, ég er að fá skila­boð frá fólki. Það eru bara allir ein­hvern veginn með okkur í þessu. Á meðan það er staðan þá hef ég ekki áhyggjur af þessu.“

„Ég veit hvað þarf til“

Og þú hefur enn óum­deilda trú á sjálfum þér í þessu starfi?

„Já ég hef það. Ég hef ekkert breyst frá því ég var kallaður taktískur snillingur hér fyrir nokkrum árum og nú er ein­hver að tala um hvort ég verði rekinn. Ég bara legg mig fram, geri mitt. Ég hef verði lengi í þessari deild sem þjálfari og leik­maður. Ég veit hvað þarf til. Ég hef mikla trú á sjálfum mér, hef trú á strákunum og það sem meira er hef ég trú á því að við getum snúið þessu við. Það er oft erfitt. Þegar að við snerum þessu við fyrir tveimur árum síðan komu þjálfarar til mín og sögðu mér að það reyni á þjálfara þegar það gengur illa, erfitt að snúa hlutunum við og bara vel gert að hafa gert það. Ég hef gert þetta áður, ætla mér að gera það aftur. Mér þykir virki­lega vænt um þetta félag og vill því alls hins besta. Ætla mér að snúa þessu við saman með leik­mönnum, stjórn og stuðnings­mönnum liðsins.“

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