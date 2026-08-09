Bjarki Hauksson skoraði sigurmark Stjörnunnar þegar liðið vann 1-0 sigur gegn Keflavík í 18. umferð Bestu-deildar karla í fótbolta á Samsung-vellinum í Garðabænum í kvöld. Stjarnan lék einum leikmanni fleiri frá því undir lok fyrri hálfleik þegar Alpha Conteh var vísað af velli með rauðu spjaldi.
Liðin voru bæði að koma úr sigurleikjum en Stjarnan lagði Val að velli í síðustu umferð deildarinnar á meðan Keflavík vann góðan 3-0 sigur á móti KA. Fyrir leikinn var Keflavík í fimmta sæti deildarinnar með 22 stig og Stjarnan í því áttunda með 18 stig. Þar á milli voru Valur og Skaginn með 19 stig hvort lið.
Alpha Conteh var vísað af velli með rauðu spjaldi undir lok fyrri hálfleiks. Alpha fékk gult spjald í upphafi leiks fyrir að slæma hendinni í andlit Örvars Eggertssonar. Alpha fékk síðan seinna gula spjaldið fyrir að narta í hæla Benedikts V. Warén í tæklingu sinni. Alpha náði til boltans áður en hann fór í hæla Benedikts og að mínu mati var þetta strangur dómur.
Stjarnan náði ekki að nýta sér liðsmuninn það sem eftir lifði fyrri hálfleiks en Örvar Eggertsson komst næst því að brjóta ísinn og hleypa lífi í annars bragðdaufan leik þegar hann skaut í þverslán skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks.
Staðan var markalaus þegar liðin röltu til búningsklefa í hálfleik en Stjarnan var sterkari aðilinn í fyrri hálfleik og nær því að komast yfir.
Stjarnan hélt áfram að banka á dyrnar við mark Keflavíkur í upphafi seinni hálfleiks. Jóhann Árni Gunnarsson átti skot rétt utan vítateigs sem small í stönginni.
Það var svo Bjarki Hauksson sem fann leiðina að netmöskvunum á marki Keflavíkur þegar rúmar 50 mínútur voru liðnar af leiknum. Boltinn hrökk fyrir fætur Bjarka á fjærstönginni og bakvörðurinn skoraði með föstu skoti í fjærhornið.
Stjarnan var nær því að bæta öðrum markinu við en Keflavík að jafna og næla sér í stig það sem eftir lifði leiksins. Lokatölur urðu 1-0 Stjörnunni í vil sem er þar með komin með 21 stig og andar í hálsmálið á Keflavík og ÍA sem er í fimmta til sjötta sæti með 22 stig hvort lið.
Árni Snær Ólafsson, markvörður Stjörnuliðsins, gekk í það heilaga í gær og var þar af leiðandi í fríi í þessum leik. Darri Bergmann Gylfason stóð á milli stanganna hjá Stjörnunni í hans stað. Þá var Guðmundur Kristjánsson fjarri góðu gamni vegna meiðsla.
Marin Brigic, miðvörður Keflavíkur, tók út leikbann í þessum leik og hinn 17 ára gamli Egill Valur Karlsson var í hjarta varnarinnar í fjarveru hans. Egill Valur stóð sig með stakri prýði í sínum fyrsta leik í efstu deild. Eiður Orri Ragnarsson var sömuleiðis í leikbanni. Baldur Logi Guðlaugsson kom inn á kantinn fyrir Eið Orra.
„Mér fannst við vera með góð tök á leiknum áður en við verðum fleiri og stjórnum svo ferðinni eftir það. Við sköpuðum þó nokkur færi til þess að skora meira en við náðum að setja sigurmark og gerðum nóg til þess að vinna,“ sagði Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar.
„Það er mjög jákvætt að halda hreinu og tengja saman tvo sigra. Við erum að skapa mikið að færum líkt og í sigrinum gegn Val og það gefur góð fyrirheit fyrir framhaldið,“ sagði Jón Þór enn fremur.
„Ari Leifsson spilar heilan leik fyrir okkur sem er mikilvægt fyrir okkur og gott að sjá hann koma svona vel út úr þessum leik. Við vitum alveg hvað í honum býr og nú er bara að halda áfram að bæta leikformið hjá honum,“ sagði hann.
„Stefnan er að sjálfsögðu að koma okkur í efri hlutann en við erum ekkert að fara fram úr okkur þrátt fyrir tvo sigra í röð. Við þurfum að halda áfram að leggja inn vinnu og bæta okkar leik. Frammistaðan í síðustu tveimur leikjum hefur hins vegar verið góð og það hefur leitt af af sér tvo sanngjarna sigra,“ sagði Jón Þór.
Haraldur Freyr: Ákvörðun dómarans verðskuldar ekki komment
„Þetta varð klárlega erfitt eftir að við lentum manni færri. Við áttum í erfiðleikum með að tengja saman sendingar og ná að halda í boltann. Leikmenn lögðu hins vegar líkama og sál í verkefnið og á meðan staðan var bara 1-0 var alltaf möguleika að næla í stig,“ sagði Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur.
„Ákvörðunin hjá annars góðum dómara leiksins að gefa Alpha rautt spjald verðskuldar ekki komment hjá mér. Ég hef vissulega skoðun á þessu rauða spjaldi en ég ætla ekki að viðra hana,“ sagði Haraldur Freyr um rauða spjaldið sem Alpha Conteh fékk að líta.
„Við getum tekið fullt jákvætt úr þessum leik þrátt fyrir tapið. Egill Valur spilar sinn fyrsta leik í efstu deild og stóð sig mjög vel. Svo eru aðrir leikmenn að fá tækifæri í fjarveru lykilleikmann og þeir leikmenn gripu tækifærið vel,“ sagði hann.
„Nú er þessi leikur bara farinn í baksýnisspegilinn og við bara metum hvað var gott og hvað var slæmt. Svo er þetta bara spurning um að endurheimta vel og gera okkur klára í næsta verkefni. Við dveljum ekki lengi við þetta tap,“ sagði Haraldur.
Venipunktur leiksins var þegar Alpha Conteh fékk rautt spjald. Eins og áður segir fannst mér það grimmt að áminna Conteh öðru sinni í því atviki.
Ari Leifsson spilaði sinn fyrsta heila leik fyrir Stjörnuna og stóð sig vel. Bjarki Hauksson var með áætlunarferðir upp hægri vænginn og einni slíkri ferð skoraði hann markið sem skildi liðin að.
Jóhann Árni Gunnarsson var öflugur inni á miðsvæðinu og Örvar Eggertsson var iðinn við að koma sér í færi. Skotin rötuðu þó ekki rétta leið hjá Örvari að þessu sinni.
Egill Valur á hrós skilið fyrir frumraun sína í efstu deild og Axel Ingi Jóhannesson og Ásgeir Páll Magnússon voru góðir í bakvarðarstöðunum hjá Keflavík.
Dómarar leiksins, Jóhann Ingi Jónsson, Ragnar Þór Bender, Antoníus Bjarki Halldórsson og Þórður Þorsteinn Þórðarson, voru heilt yfir góðir í þessum leik og fá sjö í einkunn fyrir sín störf. Ég er hins vegar ekki sammála ákvörðuninni um að vísa Alpha Conteh útaf svo það sé það sagt einu sinni enn.
Tæplega 500 manns sem lögðu leið sína í Garðabæinn og skemmtu sér ágætlega þrátt fyrir að leikurinn væri kannski ekki upp á marga fiska. Umgiörðin í kringum blaðamenn eins og best veðður á kosið.