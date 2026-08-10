Sögulegur samningur fyrir kvennaknattspyrnuna í Noregi Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 10. ágúst 2026 19:31 Maren Mjelde fagnaði titli með Maríu Þórisdóttur þegar þær voru saman hjá Chelsea en núna er Mjelda andlit norsku B-deildarinnar. Getty/Kieran Galvin Norðmenn eru að taka risastórt skref í kvennafótboltanum sínum því þeir hafa fengið aðalstyrktaraðila fyrir 1. deild kvenna sem er B-deildin þar í landi. Verslunarkeðjan Coop kemur inn sem aðalstyrktaraðili 1. deildar kvenna en þetta kemur fram í tilkynningu frá Toppfotball kvinner, hagsmunasamtökum félaganna. „Þetta er sögulegur samningur fyrir norska kvennaknattspyrnu. Í fyrsta sinn höfum við aðalstyrktaraðila fyrir 1. deild kvenna, sem gefur deildinni skýrari stöðu, meiri sýnileika og betri forsendur fyrir frekari þróun,“ sagði Marianne Solheim, framkvæmdastjóri Toppfotball Kvinner, í fréttatilkynningunni. „Þegar deildin verður fagmannlegri og fær meiri athygli skapar það enn betri forsendur fyrir leikmenn sem vilja þróa sinn leik. Það er jákvætt bæði fyrir okkur sem spilum í dag og fyrir stelpurnar sem dreymir um að komast á toppinn,“ segir Maren Mjelde hjá Arna-Bjørnar, sem er stærsta stjarna deildarinnar. Maren Mjelde er fyrrum fyrirliði norska landsliðsins og vann titla með Chelsea í ensku úrvalsdeildinni. Samningurinn gildir frá 2026 til 2029. Félög eins og Åsane, Viking, Start, Odd, Kolbotn, Tromsø og Bryne spila í deildinni. „Coop-deildin nær frá Tromsø í norðri til Start og Kristiansand í suðri og gefur okkur tækifæri til að skapa meiri virkni, fleiri fyrirmyndir og fleiri tækifæri fyrir stelpur sem vilja leggja áherslu á fótbolta um allt land,“ sagði Philipp Engedal, forstjóri Coop. View this post on Instagram A post shared by coopligaen (@coopligaen) Norski boltinn Mest lesið Ekkert gengur hjá Haukum eftir komu Söru Bjarkar Íslenski boltinn Sannaði að draumar geta ræst með gamalli mynd Fótbolti „Ætlaði þetta að vera einn af þessum dögum?“ Fótbolti „Mér líður frábærlega“ Enski boltinn Uppgjör: Fram-KR 2-5 | KR-ingar fóru heim með annað sætið Fótbolti UEFA og fleiri sambönd sögð farin að ræða mótahald án FIFA Fótbolti Iraola segir leikmenn Liverpool ekki hafa orku í níutíu mínútur Enski boltinn Gunnlaugur Árni hætti keppni á miðjum hræðilegum fyrsta hring Golf Sögulegur samningur fyrir kvennaknattspyrnuna í Noregi Fótbolti Kennie: Við töpuðum leiknum á fyrstu 25 mínútunum Fótbolti Fleiri fréttir Sannaði að draumar geta ræst með gamalli mynd „Mér líður frábærlega“ Kennie: Við töpuðum leiknum á fyrstu 25 mínútunum Iraola segir leikmenn Liverpool ekki hafa orku í níutíu mínútur „Ætlaði þetta að vera einn af þessum dögum?“ Ekkert gengur hjá Haukum eftir komu Söru Bjarkar Uppgjör: Fram-KR 2-5 | KR-ingar fóru heim með annað sætið Strákarnir hans Sigga Ragga skóluðu Skála og eru áfram á toppnum Sögulegur samningur fyrir kvennaknattspyrnuna í Noregi Eigandi Forest í mál við Crystal Palace vegna byssuborða UEFA og fleiri sambönd sögð farin að ræða mótahald án FIFA Liverpool staðfestir samning við Barcelona um lánið á Araujo KR-ingar geta ógnað ótrúlegu afreki Skagamanna í kvöld Højbjerg hafnaði Newcastle Tryggvi Hrafn klárar tímabilið með Val Everton og Crystal Palace skiptast á leikmönnum Mun Bezos verða eigandi Liverpool? Knattspyrnusambönd biðja Infantino að stíga til hliðar í opnu bréfi Liverpool og Barcola náð samkomulagi Óvenjulegur vinskapur Haaland vekur athygli Mourinho samþykkti að taka við Manchester United eftir Ferguson Áhorfendur í áfalli eftir að leikmaður hrundi niður göng Ótrúlegt innkast varð að marki „Höfum trú á að við getum farið inn í alla leiki til þess að vinna“ „Búnir að vera í basli en þetta er vonandi byrjun á betri spilamennsku“ Hallgrímur segir stöðuna erfiða: „Þetta er þungt núna“ Uppgjörið: Breiðablik - Valur 1-3 | Langþráður sigur Brazell „Vantar bara herslumuninn og sá munur kom í dag“ Gefur lítið fyrir orð kollega síns: „Ég skil ekki svona“ „Missir ástina á fótbolta við að taka þátt í svona bulli“ Sjá meira