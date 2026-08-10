Fótbolti

Sögu­legur samningur fyrir kvennaknattspyrnuna í Noregi

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Maren Mjelde fagnaði titli með Maríu Þórisdóttur þegar þær voru saman hjá Chelsea en núna er Mjelda andlit norsku B-deildarinnar.
Maren Mjelde fagnaði titli með Maríu Þórisdóttur þegar þær voru saman hjá Chelsea en núna er Mjelda andlit norsku B-deildarinnar. Getty/Kieran Galvin

Norðmenn eru að taka risastórt skref í kvennafótboltanum sínum því þeir hafa fengið aðalstyrktaraðila fyrir 1. deild kvenna sem er B-deildin þar í landi.

Verslunarkeðjan Coop kemur inn sem aðalstyrktaraðili 1. deildar kvenna en þetta kemur fram í tilkynningu frá Toppfotball kvinner, hagsmunasamtökum félaganna.

„Þetta er sögulegur samningur fyrir norska kvennaknattspyrnu. Í fyrsta sinn höfum við aðalstyrktaraðila fyrir 1. deild kvenna, sem gefur deildinni skýrari stöðu, meiri sýnileika og betri forsendur fyrir frekari þróun,“ sagði Marianne Solheim, framkvæmdastjóri Toppfotball Kvinner, í fréttatilkynningunni.

„Þegar deildin verður fagmannlegri og fær meiri athygli skapar það enn betri forsendur fyrir leikmenn sem vilja þróa sinn leik. Það er jákvætt bæði fyrir okkur sem spilum í dag og fyrir stelpurnar sem dreymir um að komast á toppinn,“ segir Maren Mjelde hjá Arna-Bjørnar, sem er stærsta stjarna deildarinnar.

Maren Mjelde er fyrrum fyrirliði norska landsliðsins og vann titla með Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.

Samningurinn gildir frá 2026 til 2029. Félög eins og Åsane, Viking, Start, Odd, Kolbotn, Tromsø og Bryne spila í deildinni.

„Coop-deildin nær frá Tromsø í norðri til Start og Kristiansand í suðri og gefur okkur tækifæri til að skapa meiri virkni, fleiri fyrirmyndir og fleiri tækifæri fyrir stelpur sem vilja leggja áherslu á fótbolta um allt land,“ sagði Philipp Engedal, forstjóri Coop.

Norski boltinn

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