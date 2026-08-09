ÍA vann sterkan 2-0 sigur er liðið tók á móti Þór í 18. umferð Bestu-deildar karla í knattspyrnu í kvöld. Þetta var þriðji deildarleikur ÍA í röð án taps.
Skagamenn voru líklegri til afreka í fyrri hálfleik og fengu nokkur ákjósanleg færi til að koma boltanum í netið. Það var svo Viktor Jónsson sem gerði nákvæmlega það þegar hann kom ÍA í forystu með marki af vítapunktinum á 29. mínútu eftir að Fannar Daði Malmquist Stefánsson hafði handleikið knöttinn innan vítateigs.
Annars einkenndist fyrri hálfleikur að mestu leyti af fjölmörgum brotum og mikilli hörku. Þórsarar fengu tvö til þrjú hálffæri fyrir hlé, en heilt yfir voru það Skagamenn sem voru hættulegri og fóru með verðskuldaða forystu inn í hálfleikinn.
Svipaða sögu er að segja af seinni hálfleiknum. Bæði lið spiluðu áfram af mikill hörku og áfram voru það Skagamenn sem voru hættulegri.
Það skilaði sér í því að heimamenn bættu öðru marki við á 55. mínútu þegar Arin Birkir Stefánsson, markvörður Þórs, sló boltann út í teig eftir skot frá Gísla Laxdal. Erik Sandberg þakkaði pent fyrir sig og skilaði boltanum í netið.
Þórsarar áttu nokkra góða spretti eftir því sem leið á leikinn og fengu færi til að í það minnsta minnka muninn. Inn vildi boltinn þó ekki og niðurstaðan varð 2-0 sigur Skagamanna, sem í það minnsta tímabundið lyfta sér upp að hlið Keflvíkinga í fimmta sæti. Þórsarar eru hins vegar aftur fallnir niður í botnsæti deildarinnar.
Vítaspyrnudómurinn í fyrri hálfleik stendur upp úr. Norðanmönnum fannst hann ábyggilega harður, en líklega var hann bara réttur. Boltinn kemur vissulega af stuttu færi í höndina á Fannari Daða, en hann var með hana langt úr frá líkama.
Viktor Jónsson og Erik Tibias Sandberg skoruðu mörkin sem skiluðu Skagamönnum sigrinum í kvöld. Steinar Þorsteinsson var einnig hættulegur í liði ÍA, sem og Markús Páll Ellertsson, sem hefði þó mátt fara betur með færin sín.
Fannar Daði var óheppin að fá dæmda á sig vítaspyrnu og Aron Birkir Stefánsson hefði átt að gera betur í seinna markinu, en sá boltann seint sem varð til þess að hann sló hann beint út á Erik Sandberg.
Gunnar Oddur Hafliðason og hans teymi hafði í nægu að snúast í kvöld. Bæði lið spiluðu af mikill hörku og þurfti Gunnar oft að nota flautuna. Til þess er hún svo sem. Það er þó lítið hægt að setja út á störf dómarateymisins í kvöld.
Elkem-völlurinn á Akranesi var nokkuð þéttsetinn í sumarblíðunni og áhorfendur létu vel í sér heyra. Þórsarar áttu líka slatta af fulltrúum í stúkunni sem létu langt ferðalag ekki stoppa sig.