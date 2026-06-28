Keflavík tók á móti KR á HS-Orku vellinum þegar tólfta umferð Bestu deild karla hélt áfram göngu sinni í dag. Keflavík hafði ekki unnið sigur á KR í 18 ár en það breyttist í dag þegar Keflavík vann góðan 3-2 sigur.
Leikurinn fór nokkuð fjörlega af stað og voru bæði lið að þreifa vel fyrir sér strax í upphafi leiks sem gaf góð fyrirheit fyrir hvað var í vændum.
Fyrsta mark leiksins leit svo dagsins ljós á 10. mínútu leiksins en það skoraði Arnór Ingvi Traustason fyrir KR eftir aukaspyrnu frá Aroni Sigurðarsyni.
Forysta KR lifði þó ekki lengi því mínútu síðar var Keflavík búið að jafna leikinn aftur. Muhamed Alghoul átti þá frábæra fyrirgjöf frá vinstri beint á kollinn á Marin Mudrazija sem jafnaði metin.
Bæði lið voru að koma sér í flottar stöður og fá fínustu tækifæri en náðu ekki að koma inn marki áður en flautað var til hálfleiks. Það var engu bætt við fyrri hálfleikinn og liðin fóru jöfn með sitthvort markið inn til búningsklefa.
Það dró til tíðinda á 52. mínútu leiksins þegar Keflavík fékk hornspyrnu. Eftir smá klafs endaði boltinn að lokum í netinu og var þar á ferð Marin Mudrazija sem skoraði fyrir Keflavík.
Rétt eins og í upphafi leiks þá fékk forystan ekki að lifa lengi og jafnaði KR metin þremur mínútum seinna þegar boltinn kom fyrir markið frá hægri væng og Eiður Gauti Sæbjörnsson var mættur á fjærstöngina og skallaði boltann í netið og jafnaði leikinn fyrir KR.
Það voru ágætis jafnræði með liðunum og leikurinn var oft á tíðum endana á milli og frábær skemmtun fyrir áhorfendur.
Eftir því sem á leið í seinni hálfleik fannst manni augnablikið aðeins sveiflast með liði Keflavíkur sem náði að pinna lið KR vel aftur og hótaði marki.
Sóknarþungi Keflavíkur bar árangur að lokum en á 90. mínútu leiksins skoraði Alpha Conteh frábært mark fyrir Keflavík þegar hann þrumaði honum í vinkilinn fjær vinstra meginn úr teignum.
Fleiri urðu mörkin ekki og Keflavík fór með gríðarlega mikilvægan 3-2 sigur af hólmi gegn sterku liði KR. Fyrsti sigur Keflavíkur á KR síðan 8. júní 2008 staðreynd.
Atvik leiksins
Sigurmark Alpha Conteh var stórbrotið. Hann byrjar sóknina og endar hana svo með frábæru skoti alveg upp í samskeytin fjær. Mark sem átti bara skilið að vera sigurmark.
Marin Mudrazija skoraði annan leikinn í röð fyrir Keflavík og setti tvö í dag. Þrjú mörk í síðustu tveim fyrir Marin Mudrazija. Gríðarlega sterkt fyrir Keflavík ef hann er að finna sína fjöl.
Verðum einnig að tala um Alpha Conteh hérna. Hann setti á sig skikkjuna og sótti sigurinn. Var að auki mjög líflegur að vanda í sóknarlínu Keflavíkur.
Arnór Ingvi Traustason var erfiður viðureignar fyrir sitt gamla lið en Arnór Ingvi steig sín fyrstu skref í meistaraflokki með Keflavík áður en hann hélt svo út í atvinnumennsku. Skoraði gott mark og var stöðugt að ógna marki Keflavíkur.
Heilt yfir bara fínasta frammistaða hjá teyminu í dag. Yfir litlu að kvarta frá þeim í dag.
„Mér fannst leikurinn þá sérstaklega kannski í fyrri hálfleik heldur rólegur“
„Við gleymum okkur eitt augnablik þar sem að þeir fá aukaspyrnu og við erum einhvernveginn sofandi og þeir refsa okkur fyrir það 1-0“
„Við svörum því frábærlega með því að skora strax og 1-1 staða í hálfleik sem er bara fín staða“
„Við gerum svo gott mark og komumst í 2-1 og þeir að sama skapi svara því nokkuð fljótlega“
„Mér fannst svo eftir 2-2, þá er leikurinn svolítið fram og til baka. Við gerðum skiptingar og menn komu inn á með kraft og við fáum ferskar fætur en svo er þetta auðvitað bara draumamark sem að skilur liðin af og við vinnum þetta 3-2“
Keflavík hafði ekki unnið KR frá því 2008 en Haraldur Freyr hafði lítið pælt í því fyrir leikinn.
„Það er þá bara búið að brjóta þann múr og vonandi vinnum við þá bara aftur næst“ sagði Haraldur Freyr Guðmundsson.
„Þetta var leikur sem að mér fannst við aldrei eiga að tapa“ sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson þjálfari KR svekktur eftir leik.
„Mér fannst við skapa okkur það margar góðar stöður framarlega á vellinum sem að við fórum reyndar illa með og þá getur þetta alltaf gerst, þetta gerðist undir lok leiksins“
„Mér fannst við ekki eiga að tapa þessum leik en svo er auðvitað kannski áhyggjuefni hversu illa og litla virðingu við berum fyrir öllum góðu stöðunum sem að við komumst í, bæði fyrirgjafastöðunum og svo við teiginn. Það er eitthvað sem að við þurfum að passa og gera betur“
Keflavík hafði hótað sigurmarki undir lok leiks en þrátt fyrir það fannst Óskari Hrafni ekki vera nein hættumerki fyrir markið.
„Nei mér fannst það nú reyndar ekki. Keflavík er bara ágætis lið og á einhverjum tímapunkti voru þeir að fara eiga einhver augnablik í leiknum“
„Mér leið eins og fyrstu 35 mínúturnar í seinni hálfleiknum þá varla komast þeir inn í teig fyrir utan markið sem að þeir skora, þannig þeir voru alltaf að fara eiga eitthvað áhlaup“
„Mér leið ágætlega með það, mér fannst þeir ekki ná að skapa sér einhver brjálæðislega góð færi“
„Okkur vantaði drápseðlið og okkur vantaði að klára þennan leik þegar við erum með hann eftir 2-2 markið, þá erum við bara með hann“ sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson.