Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026 Aron Guðmundsson skrifar 26. júní 2026 12:03 Taumlaus gleði á Norðurálsmótinu Mynd: Norðurálsmótið Gleðin var við völd á Norðurálsmótinu á Akranesi um síðastliðna helgi þar sem að fótboltastjörnur framtíðarinnar léku listir sínar við frábærar aðstæður. Þáttur um mótið var sýndur á Sýn Sport í gær og má sjá hann í heild sinni hér. Norðurálsmótið er einn af hápunktum hvers árs í yngri flokka starfinu í fótboltanum hér á landi. Mótið er rótgróið og ávallt mikil stemning sama hvernig viðrar. Aðstæðurnar voru eins og best verður á kosið á nýliðnu móti og voru tilþrif krakkanna inn á vellinum ekki síðri. Horfðu á þáttinn um Norðurálsmótið í heild sinni í spilaranum hér fyrir neðan: Klippa: Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026 Sumarmótin Akranes Mest lesið Uppskrift að algjöru hneyksli á HM Fótbolti Hættir aðeins þrítugur og sendir sambandinu tóninn Fótbolti Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Fótbolti Var búinn að gefast upp í hálfleik en endirinn eins og Netflix-sería Körfubolti Veit ekki hvort Haaland var að grínast Fótbolti Stálu Norðmenn víkingaklappinu af Tólfunni? Fótbolti Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Enski boltinn Sakar Schweinsteiger um rasísk ummæli Fótbolti Sjáðu mörkin úr stórsigri Víkings í Smáranum Íslenski boltinn Í bann fyrir „galið og hættulegt“ brot á Caitlin Clark Körfubolti Fleiri fréttir Víkingur nælir í Eið Orra sem kemur eftir tímabilið Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026 Sjáðu mörkin úr stórsigri Víkings í Smáranum Þurfum að draga lærdóm hratt og koma peppaðir á sunnudaginn „Mér fannst við ekki góðir“ Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-4 | Flengdu Blika og hafa unnið tólf í röð Oliver til FH Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“ Krakkarnir fögnuðu eins og Ronaldo á Norðurálsmótinu Stjörnur framtíðarinnar og risaleikur Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ „Það er stórt“ að skáka Eiði Smára Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Sjáðu átta marka veislu í Vesturbænum Uppgjörið: KR - ÍA 5-3 | Átta marka súpa á Meistaravöllum Birna með þrennu þegar Stjarnan lagði Fram í Garðabæ Blikar aftur á toppinn eftir öruggan sigur í Eyjum Fyrsti sigur deildarinnar kominn í hús Einum mánuði yngri en Eiður Smári Sjáðu þrennu Elíasar, mark þess nýfermda og svar Eyjamanna Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Uppgjörið og viðtöl: Breiðablik - KA 3-1| Mikilvægur sigur Blika en vandræði KA halda áfram Stál í stál í toppslag á Meistaravöllum Efstu lið lentu í kröppum dansi en sigldu heim sigrum Uppgjörið og viðtöl: FH - Þór Ak. 1-1| Úrslit sem gera lítið fyrir bæði lið í fallbaráttunni Uppgjör og viðtöl: Valur – Keflavík 1-1 | Tvö lið sem lengir eftir sigri Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 2-1| Endurkomusigur Eyjamanna og uppskerubrestur Stjörnunnar Dean Martin kveður ÍA og tekur við liði í Óman Sjá meira