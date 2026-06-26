Íslenski boltinn

Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026

Aron Guðmundsson skrifar
Taumlaus gleði á Norðurálsmótinu
Taumlaus gleði á Norðurálsmótinu Mynd: Norðurálsmótið

Gleðin var við völd á Norðurálsmótinu á Akranesi um síðastliðna helgi þar sem að fótboltastjörnur framtíðarinnar léku listir sínar við frábærar aðstæður. Þáttur um mótið var sýndur á Sýn Sport í gær og má sjá hann í heild sinni hér. 

Norðurálsmótið er einn af hápunktum hvers árs í yngri flokka starfinu í fótboltanum hér á landi. Mótið er rótgróið og ávallt mikil stemning sama hvernig viðrar. 

Aðstæðurnar voru eins og best verður á kosið á nýliðnu móti og voru tilþrif krakkanna inn á vellinum ekki síðri.

 Horfðu á þáttinn um Norðurálsmótið í heild sinni í spilaranum hér fyrir neðan:

Klippa: Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026
Sumarmótin Akranes

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