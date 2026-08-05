Leiðir skilja hjá Ólafi Ragnari og Dorrit

Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands, og Dorrit Moussaieff standa í skilnaðarferli sem er ekki að fullu gengið í gegn samkvæmt heimildum Vísis. Hjónin hafa verið gift í 23 ár. Dorrit segir þau Ólaf Ragnar vera góða vini.
Ólafur og Dorrit sáust síðast opinberlega saman hér á landi við útför Davíðs Oddssonar við Hallgrímskirkju þann 13. mars síðastliðinn. Dorrit hefur að mestu haldið heimili í London samhliða dvöl á Íslandi undanfarin ár en þó komið reglulega til Íslands og dvalið í Mosfellsbænum þangað sem þau fluttu þegar tuttugu ára forsetatíð Ólafs Ragnars á Bessastöðum lauk sumarið 2016.
Fréttastofa sendi Dorrit skriflega fyrirspurn á þessum tímamótum. Hún svaraði ekki spurningunni beint varðandi skilnaðarferlið en sagði þó að þeim Ólafi liði báðum vel og þau væru góðir vinir. Þá vildi Ólafur Ragnar sjálfur ekkert tjá sig um þessi mál þegar Vísir hafði samband fyrr í sumar.
Ólafur og Dorrit hittust fyrst í hádegisverðarboði í London og spjölluðu lengi saman en Dorrit lýsti því þó ekki þannig að um hefði verið að ræða ást við fyrstu sýn. Frekar hefði mátt tala um ást við aðra sýn eftir að þau hittust á tónleikum hálfu ári síðar og lögðu grunninn að kunningsskap sem varð að ástarsambandi.
Ólafur Ragnar hafði árið 1998 misst Guðrúnu Katrínu Þorbergsdóttur forsetafrú sem lést eftir baráttu við hvítblæði. Íslenska þjóðin fylgdist spennt með þegar þeim augnablikum fjölgaði þar sem Dorrit var með í för og tók almennt vel á móti nýjum maka forsetans.
Meðal eftirminnilegra atburða hjá ofurparinu, ef svo mætti kalla, var útreiðatúr á Leirubakka í Landsveit í september 1999 sem gekk ekki áfallalaust fyrir sig því Ólafur Ragnar féll af baki og brotnaði illa á öxl. Dorrit hlúði að forsetanum og vöktu myndir af henni að huga að sínum manni mikla athygli.
Þau trúlofuðust árið 2000 og gengu í hjónaband þann 14. maí 2003 en Ólafur Ragnar fagnaði sextugsafmæli þann dag.
Dorrit, sem er af ísraelskum ættum og alin upp í Bretlandi, hafði starfað sem skartgripahönnuður og blaðamaður áður en hún varð forsetafrú. Hún tók virkan þátt í opinberu lífi forsetans, eiginmanns síns, fylgdi honum í heimsóknir erlendis og lagði sitt af mörkum við kynningu á íslenskri menningu og atvinnulífi.
„Ísland er ekki lítið land, það er stórasta land í heimi“ eru líklega eftirminnilegasta setning Dorritar í forsetatíð Ólafs Ragnars. Þá voru hjónin stödd á Ólympíuleikunum í Peking þar sem íslenska karlalandsliðið vann til silfurverðlauna. Eftir frækinn sigur á mótinu fóru hjónin niður á keppnisgólfið í viðtal hjá Adolf Inga Erlingssyni þar sem Dorrit stal senunni sem oftar.
Dorrit var aftur mætt með Ólafi Ragnari á Evrópumótið í knattspyrnu sumarið 2016 þar sem karlalandsliðið átti leik fyrir höndum gegn Englandi um kvöldið. Dorrit spáði íslenskum sigri og leiðrétti íslensku sína frá því átta árum áður. Svo fór að Ísland vann frækinn 2-1 sigur.
Ólafur Ragnar og Dorrit eignuðust engin börn saman enda komin af léttasta skeiði þegar þau tóku saman. Fjölskylduhundur þeirra vakti hins vegar verðskuldaða athygli, Sámur. Hann var blendingur af íslenskum og þýskum fjárhundi.
Forsetahundurinn Sámur var í miklu uppáhaldi hjá Dorrit og þegar hann var kominn á efri ár lét Dorrit taka erfðasýni úr honum með það fyrir augum að láta klóna hann síðar meir. Sámur féll frá í ársbyrjun 2019, þá ellefu ára gamall. Í október sama ár var tilkynnt að klón hans hefði fæðst í Bandaríkjunum og hlotið nafnið Samson. Hundurinn hefur verið búsettur hér á Íslandi.
Þótt samverustundum Ólafs Ragnars og Dorritar hafi fækkað undanfarin misseri og þau sést lítið saman hafa bæði verið nokkuð áberandi. Dorrit er mjög virk á Instagram þar sem hún sýnir reglulega frá lífi sínu, hvort sem er skíðaferðum, trampólínhoppi eða verðlaunahátíðum.
Á meðan hefur athygli Ólafs Ragnars verið á málefnum Norðurslóða og upp á síðkastið þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst þar sem hann talar mjög fyrir því að landsmenn greiði atkvæði gegn aðildarviðræðum.
Skilnaðarferli þeirra Ólafs Ragnars og Dorritar hefur verið í gangi undanfarna mánuði en samkvæmt heimildum fréttastofu er farið að sjá fyrir endann á því.