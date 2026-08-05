Sonur Mari og Njarðar fæddur

Ofurhlauparinn Mari Järsk fæddi son sinn og Njarðar Lúðvíkssonar í gær. Mari birti mynd á samfélagsmiðli sínum seint í gær um að drengurinn væri „mættastur“.
Mari hafði verið uppi á spítala í nokkra stund og hafði, að vanda, leyft fylgjendum sínum að fylgjast náið með ferlinu.
View this post on Instagram A post shared by M A R I J Ä R S K (@mari_jaersk)
A post shared by M A R I J Ä R S K (@mari_jaersk)
Mari hafði orð á því að fæðingarferlið væri dálítið eins og „bakgarðshlaup“ í einni færslunni.
Parið greindi frá því í janúarlok að þau ættu von á barni og greindi frá því að von væri á dreng í febrúar. Mari og Njörður hafa fjallað opinskátt um tilraunir sínar til að eignast barn síðastliðin ár. Í desember 2024 ræddi blaðamaður Vísis við hlaupakonuna þar sem hún var nýkomin úr eggheimtu vegna óútskýrðrar ófrjósemi.
Sjá einnig: Mari sló met í eggheimtu
Mari og Njörður kynntust árið 2022 þegar Mari fór í hreyfingarferð til Tenerife og hann í golfferð. Til stóð að koma honum saman með annarri stelpu en þá hafði kviknað neisti á milli hans og Mari. Þegar heim til Íslands var komið bauð Njörður henni á stefnumót og þá var ekki aftur snúið.
Veðurblíðan um Verslunarmannahelgina var sannarlega áberandi á samfélagsmiðlum og stjörnur landsins ferðuðust landshorna á milli fyrir stærstu djammhelgi ársins. Minna var um ferðalög erlendis en förðunarfræðingurinn Heiðdís Rós er meira að segja komin til Íslands eftir fjölda ára fjarveru.
Ofurhlauparinn Mari Järsk og Njörður Lúðvíksson, verkefnastjóri hjá Össuri, eiga von á barni í sumar.