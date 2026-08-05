One Direction var bresk-írsk strákahljómsveit sem var stofnuð árið 2010 og var um tíma ein allra vinsælasta hljómsveit heims.
Sveitina skipuðu þeir Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne og Zayn Malik og náðu þeir miklum vinsældum um allan heim með lögum á borð við What Makes You Beautiful, Story of My Life og Best Song Ever.
One Direction gaf út nokkrar vinsælar plötur og varð ein af söluhæstu popphljómsveitum annars áratugar aldarinnar.
En hvað veistu um One Direction?
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Áður hefur meðal annars verið spurt um:
Öll fyrri kvissin má svo finna á undirsíðu Hvað veistu um...?
Taktu kvissið að neðan!
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