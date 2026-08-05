„Það var svo fallegt að við grenjuðum öll úr okkur augun,“ segir hin nýgifta Hrefna Björg Gylfadóttir sem giftist sínum heittelskaða Jóhannesi Páli Magnússyni í ekta sveitabrúðkaupi á dögunum. Hrefna mælir með því að taka þátt í öllum klisjunum sem tengjast brúðkaupi og hefur sjaldan dansað jafn mikið á einu kvöldi.
Hrefna Björg er fædd árið 1995 og starfar sem stefnustjóri Veitna. Jóhannes Páll er fæddur árið 1992 og starfar sem deildarstjóri gagna og gervigreindar hjá Icelandair. Hjúin hafa verið saman í tvö og hálft ár og byrjuðu að skipuleggja stóra daginn fyrir um hálfu ári síðan. Blaðamaður ræddi við Hrefnu um brúðkaupið.
Hvenær og hvernig trúlofuðust þið?
Í nóvember 2025. Við fórum á Græna Drykki, sem er viðburður fyrir fólk að ræða umhverfis- og loftlagsmál, og svo út að borða á Skál. Ég var að fagna útgáfu handbókarinnar minnar fyrir sjálfbærnileiðtoga.
Jói hafði hugsað sér að biðja mín á leiðinni á Skál, en ég bauð auðvitað Lísu vinkonu að vera með okkur svo hann beið þangað til við vorum heima bara tvö. Hann bað mín á eldhúsgólfinu meðan ég var að hella upp á te.
Hvað voruð þið búin að vera lengi að skipuleggja stóra daginn?
Við byrjuðum að láta okkur dreyma og leggja pening til hliðar um leið og við trúlofuðumst, svo undirbúningurinn var hálft ár.
Hvar hélduð þið brúðkaup?
Við vildum bæði íslenskt sveitabrúðkaup. Jóa langaði að gifta sig í Skagafirði þaðan sem hann er ættaður. Við ákváðum því að halda athöfnina nálægt Varmahlíð og veisluna í Miðgarði í Varmahlíð. Svo það var auðveld ákvörðun.
Hvernig var brúðkaupsdagurinn?
Við gerðum okkur til nálægt Varmahlíð. Hafdís frá Medulla á Akureyri sá um hár og Tóta vinkona mín um förðun. Við drukkum mímosur, borðuðum sjónvarpsköku og pósuðum fyrir Daníel, ljósmyndarann.
Margir gestirnir fóru í sund í Varmahlíð um morguninn og gerðu sig til þar. Gestir mættu svo í Miðgarð í Varmahlíð þar sem rútur ferjuðu í athöfnina. Þar var fordrykkur og svo gaf Júlíanna vinkona okkur saman.
Rúturnar fóru svo með gestina aftur í Miðgarð í Varmahlíð þar sem Austan Vatna voru með snyttur, forrétt og aðalrétt, en maturinn var allir úr sveitinni. Mamma og Ragna, móðursystir mín, sáu um desertinn en það var tiramisu og limoncello tiramisu.
Voruð þið með einhverja viðburði dagana í kringum brúðkaupið?
Við vorum með kvöldvöku kvöldið áður, á Kaffi Krók á Sauðárkróki. Einar vinur okkar hélt líka pub quiz og Ingi vinur okkar stýrði samsöng. Þetta bjó til nána og ljúfa stemningu innan hópsins og var ótrúlega yndisleg byrjun á helginni. Svo var sundferð morguninn fyrir brúðkaupið í sundlauginni í Varmahlíð.
Voruð þið sammála í skipulaginu?
Ég hélt einhvern veginn alltaf að ég myndi plana mitt eigið brúðkaup því ég er oft með sterkar skoðanir á því hvernig ég vil hafa hlutina. Mér fannst svo skemmtilegt hvað Jói var það líka með sterkar skoðanir, þá sérstaklega á stóru atriðunum, mat, staðsetningu og þess háttar.
Ég einbeitti mér því að hinum atriðunum; skreytingum, ljósmyndun, tónlist, boðskortum og leikjum. Við erum með svipaðan smekk, sem gerði undirbúninginn mjög einfaldan og skemmtilegan. Við erum hins vegar bæði í fullu starfi, íþróttum og og ég í meistaranámi svo við skipulögðum okkur vel, notuðum Asana og Excel og unnum þetta bara eins og fyrirtæki.
Hvað fannst ykkur mikilvægast í skipulaginu?
Okkur fannst mikilvægt að undirbúningurinn væri hluti af upplifuninni. Æfa fyrsta dansinn, smakka matinn hjá kokkunum, vera með vínsmökkun og ræða hvað það er sem gerir viðburði og partý eftirminnileg fyrir okkur.
Ég fékk mikla hjálp frá vinkonum, við kjólaleit og gerð á nafnspjöldum til dæmis. Ég átti líka nokkur kaffideit með Júlíönnu vinkonu minni að skoða blóm og skreytingar en hún er mikil listakona og ég treysti hennar innsæi.
Við Jói byrjuðum á því að búa til brúðkaupslagalista sem við hlustuðum á meðan við vorum að undirbúa viðburðinn en erum komin með ógeð á honum í dag hins vegar. Við erum líka heppin með vini sem gerðu stórkostlega steggjun og gæsun sem skapaði stemningu fyrir brúðkaupinu sjálfu.
Hvaðan sóttuð þið innblástur?
Ég lærði viðburðarstýringu í Kaospilot og notaði tól sem ég lærði þar, the five E model (excitement, entry, engagement, exit, extension). Það hjálpar við að búa til upplifun sem fólk man eftir.
Við einbeittum okkur að því að gera boðskort sem fangaði viðburðinn, notuðum myndaappið Once sem gaf gestunum aðgang að myndum hvers annars og gerðum bingóspjöld til þess að virkja borðin og hjálpa fólki að kynnast. Það gekk svo vel að vinningarnir kláruðust á fyrstu tíu mínútunum.
Hvað stendur upp úr?
Það var berskjaldandi að lesa heitin okkur fyrir framan gestina. Það endaði þó á að vera uppáhalds augnablikið okkar og tilfinning sem við munum alltaf hugsa til hlýlega. Dansstemningin sem myndaðist á kvöldvökunni stendur líka upp úr og gerði okkur spennt fyrir brúðkaupinu.
Sáu einhverjir um veislustjórn og voru skemmtiatriði?
Júlíanna vinkona gaf okkur saman. Hún var með rauðan þráð sem öll í athöfninni þræddu hringinn í gegnum til að tákna rauða þráðinn í gegnum lífið, sem er fólkið okkar. Það var mjög hjartnæmt.
Lyrika, accapella hljómsveit systur minnar og Anna Elísabet og Hjörtur strengjaleikarar spiluðu Before I knew you með Ben Platt sem inngöngulag og síðar sérstaka útgáfu af Undir þínum áhrifum með Sálinni, sem Gígja systir útsetti fyrir daginn. Það var svo fallegt að við grenjuðum öll úr okkur augun.
Jara og Móa vinkonur okkar voru veislustjórar og voru algjörlega stórkostlega fyndnar og vel skipulagðar. Við dönsuðum svo útí nóttina undir Danssveit Dósa og við Gígja systir tókum lagið með þeim. Vinir okkar, Sverri og Orra sem þeyttu svo skífum langt fram á nótt.
Var eitthvað sem kom ykkur á óvart?
Það kom mér á óvart hvað það tekur líkamlega á að gifta sig, þú ert mikið að lyfta freyðivínskössum, klifra upp í stiga til að skreyta, dansa fram á nótt, vakna snemma með freyðivínshausverk og kremjuknúsa alla.
Við vorum líkamlega lemstruð eftir daginn og fötin í rústi, en það var allt þess virði.
Hvað voru margir gestir?
150.
Hvernig gekk að velja brúðkaupsfötin og hvaðan sóttirðu innblásturinn fyrir það?
Ég elska að kaupa notuð föt svo ég skoðaði það sem verið var að selja á Facebook og keypti kjólinn af stelpu þaðan. Mig langaði að vera með skemmtilegt slör og sérpantaði hjá Sigríði Ágústu. Skórnir voru valdir með þægindi í huga en þetta voru þykkbotna Bianco skór úr kaupfélaginu.
Jói var í gömlum Hugo Boss jakkafötum af pabba sínum með sérpantaða slaufu sem hann keypti af Etsy.
Ertu með eitthvað gullið ráð fyrir verðandi hjón sem eru að skipuleggja brúðkaup?
Að hugsa um það sem gerir sambandið ykkar einstakt og hvað það er sem ykkur finnst skemmtilegt í brúðkaupi og nota það til þess að búa til viðburð sem er persónulegur en líka skemmtilegur.
Sömuleiðis að gera allar klisjurnar; fyrsta dans, skera kökuna, skrifa og fara með heitin! Margir gestirnir höfðu orð á því hvað það hafi verið skemmtilegt. Eina sem ég sé eftir er að hafa ekki kastað vendinum.
Hvernig er tilfinningin að lenda eftir svona veislu?
Virkilega ljúf. Við erum að skoða myndirnar og rifja upp fyndnar sögur frá kvöldinu með fólkinu okkar. Svo eigum við eftir að taka brúðkaupsferð á næsta ári til að fagna enn meira.