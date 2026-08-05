Dorrit um tíðindin: „💦💦💦💦💦💦“

Ein stærsta frétt sumarsins birtist á Vísi í morgun þegar greint var frá því að Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands, og Dorrit Moussaieff væru að skilja. Hvorugt þeirra hefur tjáð sig formlega um fregnirnar en Dorrit brást hins vegar við tíðindunum með dularfullri athugasemd á samfélagsmiðlum.
Ólafur og Dorrit hafa verið gift í 23 ár en hafa ekki sést opinberlega saman hér á landi síðan í mars þegar þau mættu saman á útför Davíðs Oddssonar í Hallgrímskirkju. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur skilnaðarferli þeirra verið í gangi undanfarna mánuði og farið að sjá fyrir endann á því.
Dorrit hefur að mestu haldið heimili í London samhliða dvöl á Íslandi undanfarin ár en þó komið reglulega til Íslands og dvalið í Mosfellsbænum þangað sem þau hjónin fluttu þegar tuttugu ára forsetatíð Ólafs Ragnars á Bessastöðum lauk sumarið 2016.
Dorrit svaraði skriflegri fyrirspurn fréttastofu um tímamótin á þann veg að þeim Ólafi liði báðum vel og þau væru góðir vinir. Ólafur Ragnar vildi ekkert tjá sig um þessi mál þegar Vísir hafði samband fyrr í sumar.
Hvorugt þeirra hefur tjáð sig formlega um tíðindin en Dorrit skrifaði hins vegar athugasemd við Instagram-deilingu Morgunblaðsins af fréttunum. Orð voru óþörf því Dorrit lét nægja að skrifa sex dropatákn við færsluna, eða „💦💦💦💦💦💦“.
Samkvæmt tjáknalyklaborðinu þá táknar umrætt tjákn svitadropa og er gjarnan notað þegar fólk birtir færslur um líkamsrækt eða sundspretti. Einnig er það gjarnan notað þegar fólk er statt í miklum hita eða þá sem skrauthvörf um óviðeigandi háttalag. Líklegast má þó túlka notkun Dorritar á dropunum sem tár, sorg vegna tímamótanna.
Þá birti Dorrit upp úr hádegi færslu á Instagram frá eyjunni Mykonos þar sem hún er stödd í eldhúsi og fylgist með manni elda vartara.
„Ég eldaði þetta ekki en ég mun elda þann næsta,“ segir sumarleg Dorrit í myndbandinu og bætir síðan við: „Þetta er matreiðslumeistaraverk. Ykkur er öllum boðið þegar ég elda hann í næstu viku.“