„Við lögðum blóð, svita og tár í þetta og ég er svo ótrúlega þakklátur,“ segir rísandi tónlistarstjarnan Guðjón Þorgils um lag Hinsegin daga í ár, Framávið. Blaðamaður ræddi við hann á milli gigga en vikan hans hefur vægast sagt verið viðburðarík.
Lagið Framávið er samið af Guðjóni sjálfum ásamt Axel Inga Árnasyni og Ingu Auðbjörgu K. Straumland.
„Þetta lag talar til fólks sem er á rangri braut og minnir það á að það er ekki of seint að mynda nýja stefnu og líta fram á við. Leiðin til baka er aldrei lokuð og þú getur alltaf fundið nýtt sjónarhorn á lífið með því að fylgja hjartanu.“
Hér má hlusta á lagið:
Guðjón er átján ára gamall og skaust upp á stjörnuhimininn þegar hann bar sigur úr býtum í Söngkeppni framhaldsskólanna síðastliðinn apríl.
„Þetta er í þriðja skipti sem ég er að mæta á hinsegin daga og ég er í sjokki að ég sé að syngja hinsegin lagið í ár. Þetta er ólýsanleg tilfinning. Við lögðum blóð, svita og tár í þetta og ég er svo ótrúlega þakklátur hvað við sem hinsegin fólk erum frábær í að taka fólki eins og það er, þannig á þetta að vera. Ég sjálfur er svo stoltur að tilheyra þessu samfélagi.“
Guðjón tók lagið á opnunarhátíð Hinsegin daga og á nokkrum öðrum viðburðum í gær. Þegar blaðamaður ræddi við hann var hann á leið í tökur á RÚV fyrir þáttinn Undir regnboganum.
„Þetta er svo skemmtilegt. Svo eftir Gleðigönguna er ég að fara að syngja með Stjórninni í Iðnó á laugardagskvöld klukkan ellefu, það er klikkað,“ segir Guðjón fullur tilhlökkunar og bætir við:
„Allt ferlið, frá því að taka upp í stúdíóinu yfir í að flytja lagið, þetta er búið að vera svo gefandi, gleðjandi og æðislegt. Það er sannarlega ekki sjálfgefið að fá svona tækifæri en þetta hefur sannarlega lyft mér upp í tónlistinni.“
Söngvarinn Guðjón Þorgils Kristjánsson, sem sigraði Söngkeppni framhaldsskólanna fyrr á árinu, flytur lag Hinsegin daga í ár. Lagið „Framávið“ er áminning til þeirra sem hafa ratað af réttri braut um að aldrei sé of seint að snúa við.
„Guð minn góður, þetta var ótrúlegt,“ segir hinn átján ára gamli Guðjón Þorgils Kristjánsson sem bar sigur úr býtum í Söngkeppni framhaldsskólanna um helgina. Blaðamaður náði tali af þessari rísandi stjörnu sem er rétt að byrja.