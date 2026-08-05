Perez Hilton fluttur á spítala eftir sjálfsskaða í beinu streymi Magnús Jochum Pálsson skrifar 5. ágúst 2026 10:18 Perez Hilton varð einn stærsti og umdeildasti stjörnubloggarinn í byrjun aldar og varð frægur fyrir andstyggileg uppnefni sín og ýktan persónuleika. EPA Stjörnubloggarinn Perez Hilton var fluttur á sjúkrahús í Miami eftir að hafa skaðað sjálfan sig í beinni á TikTok. Áhyggjufullir fylgjendur Perez hringdu í lögregluna sem mætti á vettvang og náði á endanum til bloggarans. Lögreglan í Miami-Dade-sýslu í Flórída fékk í gær fjölda tilkynninga frá fólki sem hafði áhyggjur af manni „streyma sjálfsskaða í beinni á samfélagsmiðlum“. Hjálp við sjálfsskaða er hægt sækja til heilsugæslu, bráðamóttöku, í hjálparsíma Rauða krossins 1717 eða hjá Barna og unglingageðdeild í síma 543-4300 Í tilkynningu frá lögregluembættinu sagði að einstaklingurinn, sem var ekki nafngreindur, hefði verið fluttur örugglega á sjúkrahús þar sem hann fengi viðeigandi læknisaðstoð. Samkvæmt lögreglu var maðurinn einn heima meðan hann streymdi frá íbúðinni. Aðgangi Hilton á TikTok var lokað í kjölfarið. Kúpluðu sig út til að forðast stigmögnun Lögregluembættið greindi einnig frá því að eftir að hafa rætt við fólk á vettvangi þá hefðu lögregluþjónarnir ákveðið að „kúpla sig taktískt frá aðstæðum meðan þeir fylgdust með stöðu mála“. „Í mörgum tilvikum þar sem manneskja glímir við mikil geðræn vandamál eða er markvisst að skaða sjálfa sig, leggja lögregluþjónar áherslu á að draga úr spennu með því að skapa tíma, fjarlægð og tækifæri til samskipta,“ sagði í tilkynningu lögreglunnar. Þá kom fram að þegar öðrum stendur ekki bein ógn af viðkomandi geti verið betra að róa aðstæður til að draga úr líkunum á því sem á ensku kallast „suicide-by-cop“ og minnka skaðann sem átök geta valdið. „Suicide-by-cop“ er bandarískt hugtak sem lýsir því þegar fólk reynir að stytta sér aldur með því að reyna að ögra lögreglunni í von um að hún drepi mann. Höfðu ekki náð í Hilton Umboðsmenn Perez, Dante Rusciolelli og Rebekah Kochan, sendu sameiginlega tilkynningu til Variety um að þau væru meðvituð um fréttirnar sem væru í dreifingu af skjólstæðingi sínum. „Á þessum tímapunkti höfum við ekki náð beinu sambandi við hann þrátt fyrir áframhaldandi tilraunir til að ná í hann,“ sagði í tilkynningunni. Þau væru fyrst og fremst að hugsa um heilsu Perez og öryggi fjölskyldu hans. Hilton með syni sínum árið 2017.EPA „Þangað til við höfum staðfestar upplýsingar ætlum við ekki að velta vöngum eða tjá okkur frekar. Við kunnum að meta áhyggjur allra og óskum eftir því að fólk virði einkalíf hans á þessum tímapunkti.“ Hilton, sem heitir réttu nafni Mario Lavandeira, varð frægur í byrjun aldar fyrir slúðurblaðamennsku sína um stjörnurnar en hann tók upp nafnið Perez Hilton sem stælingu á Paris Hilton, sem var ein stærsta stjarnan í gulu pressunni á þeim tíma. Hilton hefur mikið verið gagnrýndur í gegnum enda einkenndust skrif hans oft af andstyggilegheitum og ónærgætni. Á síðustu árum hefur Hilton beðist afsökunar á fyrri hegðun sinni og reynt að breyta um kúrs með því að milda skrif sín. Á sama tíma hefur hann stofnað til fjölskyldu og á þrjú ættleidd börn. „Eitt af því mörgu sem ég sé eftir er að ég skaðaði svo marga með því að gefa þeim andstyggileg viðurnefni og fyrst og fremst var ég vondur við börn fræga fólksins,“ skrifaði Hilton í sjálfsævisögu sinni, TMI: My Life in Scandal, árið 2020. 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