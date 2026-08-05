Sankað að sér milljónum fylgjenda á tíu ára ferli Magnús Jochum Pálsson skrifar 5. ágúst 2026 15:01 Ása Steinars er einn vinsælasti áhrifavaldur landsins og hefur byggt upp öflugt vörumerki á síðustu tíu árum. Sýn Ferðaljósmyndarinn Ása Steinarsdóttir hefur skapað sér nafn fyrir stórbrotnar ljósmyndir úr íslenskri náttúru og sankað að sér meira en tveimur milljónum fylgjenda á samfélagsmiðlum. Ása var viðmælandi í nýjasta þætti Íslands í dag og veitti þar innsýn inn í líf og störf eins áhrifamesta kynningarafls íslenskrar ferðaþjónustu. Ása hóf ferðaljósmynda- og áhrifavaldaferil sinn á miðjum þrítugsaldri og hefur ferðast víða um heim með myndavélina að vopni. Stjarna hennar á hinum ýmsu samfélagsmiðlum hefur vaxið hratt síðan þá. Hvernig kom þetta til í byrjun? „Þetta sprettur út frá rosamiklum áhuga á útivist og náttúru en líka ljósmyndun. Þannig þetta byrjar allt út frá ljósmyndun og ferðalögum. Ég er búin að vera að gera þetta í bráðum tíu ár og byrjaði í rauninni með blogg, ferðablogg sem þróaðist út á samfélagsmiðlana,“ segir Ása. „Ég var alltaf að reyna að fara frá Íslandi og ljósmynda frekar erlendis,“ segir Ása. „En það var ekki fyrr en ég fór að ljósmynda Ísland sem það fór að vekja mikinn áhuga hjá fólki. Á þessum tíma hafði fólk ekki séð ljósmynd af svartri strönd, jöklum eða norðurljósunum,“ bætir hún við. View this post on Instagram A post shared by Asa Steinars (@asasteinars) Orðið að persónulegu vörumerki Síðustu ár hefur síða Ásu þróast meira út í persónulegt vörumerki. „Samfélagsmiðlarnir eru ekki lengur svona miðlar til þess að deila bara ljósmyndum. Þú þarft líka að vera svolítið persónulegur til þess að fólk tengi við þig og nenni að fylgjast með efninu þínu,“ segir hún. Sterkasti fylgjendahópur Ásu er á Instagram þar sem hún er með 1,5 milljón fylgjenda en hún er líka virk víðar. Á Facebook er hún með hálfa milljón fylgjenda, á TikTok eru þeir yfir sjöhundruð þúsund og á Youtube rúmlega 130 þúsund. „Á heildina litið eru þetta yfir tvær milljónir að fylgja okkur,“ segir Ása. Hvað þýðir það fyrir áhrifavald að vera með svona gífurlega marga fylgjendur? „Eins og ég lít á þetta þá opnar þetta rosalega mikið af tækifærum sem mig hefði aldrei getað dreymt um, fá að vinna með alþjóðlegum fyrirtækjum og mikið af ótrúlega flottum íslenskum fyrirtækjum,“ segir Ása. „Við vinnum þvert á ferðaþjónustuna og erum náttúrulega alltaf á ferðalagi um landið.“ Hjónin vinna náið saman Þessi mikla ævintýrakona fór út fyrir landsteinana til að finna sér mannsefni en hinn sænski Leo er ekki bara eiginmaður heldur náinn samstarfsmaður Ásu í öllum þeirra verkefnum. Nú vinnið þið hjónin mjög náið saman. Hvernig er að vinna með manninum sínum? „Mér finnst það frábært,“ segir Ása, hlær og horfir á eiginmanninn sem er ekki í mynd. Hvernig finnst þér að vinna með konunni þinni? „Mér finnst það frábært,“ svarar eiginmaðurinn, Leo Sebastian Alved, á sama máta. View this post on Instagram A post shared by Asa Steinars (@asasteinars) Hjónin hafa upplifað margt skemmtilegt í störfum sínum en eitt af því sem stendur upp úr hjá Ásu var þegar þau hjónin fengu að vera ein í tómu Bláa lóninu í heimsfaraldrinum. Leo nefnir hins vegar þegar hjónin fluttu til Flateyrar í heilan mánuð og skíðuðu þar í frábærri færð og góðu veðri. Horfa má á viðtalið í heild sinni hér að ofan þar sem Ása ræddi meðal annars um lopapeysusölu hjónanna, heimili þeirra í Garðabæ og bestu áfangastaðin á Íslandi. Ísland í dag Ferðalög Samfélagsmiðlar Mest lesið Leiðir skilja hjá Ólafi Ragnari og Dorrit Lífið Perez Hilton fluttur á spítala eftir sjálfsskaða í beinu streymi Lífið Sonur Mari og Njarðar fæddur Lífið Dregur sig í hlé: „Þessi aumingja kona er að deyja beint fyrir framan okkur“ Lífið Hvað er í gangi á Svalbarða? 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