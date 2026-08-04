Dregur sig í hlé: „Þessi aumingja kona er að deyja beint fyrir framan okkur“

Bandaríska söng- og leikkonan Ariana Grande ætlar að draga sig úr sviðsljósinu eftir að yfirstandandi tónleikaferðalagi hennar lýkur þann 1. september. Hún hefur sagt aðdáendum sínum frá því að hléið hafi verið skipulagt lengi og sé með engu móti ákveðið í flýti. Grande hefur sætt mikilli gagnrýni undanfarin misseri en meðal annars hefur fólk sett út á það hversu grönn hún sé.
Var það bandaríski dægurmiðillinn People Magazine sem greindi fyrst frá því að talsmaður Grande hefði tilkynnt um helgina að söngkonan myndi „draga sig í hlé frá sviðsljósinu“ þegar tónleikaferðalaginu sem hún er á þessa stundina ljúki.
Meðal þess sem hún syngur í nýjasta lagi sínu Petal eru setningar á borð við „þetta er ekki ákall á hjálp“ og „Í þetta sinn er ég að kveðja í alvörunni“.
Söngkonan greindi sjálf frá því í fjögurra mínútna ræðu sem hún flutti í gærkvöldi á tónleikum sínum í Chicago að hléið væri ekki óvænt viðbragð við neikvæðri gagnrýni.
„Ég heyrði að aðdáendur mínir hefðu áhyggjur af því að neikvæðni væri að eyðileggja fyrir mér en... það gæti ekki verið fjær sannleikanum,“ sagði hún í ræðunni en ítrekaði svo að „það þarf að setja mörk, manneskjur þurfa stundum á pásu að halda.“
Grande las upp minnispunkta sem hún sagðist hafa gert þar sem hún „vildi ekki verða stressuð og gleyma“ og sagði að „ákvörðunin hefði verið tekin af yfirvegun og valdeflingu“.
Meðal gagnrýnisradda er leikkonan Jameela Jamil sem er einna þekktust fyrir leik sinn í þáttunum The Good Place. Hún hefur einnig verið ófeimin við að tjá sig um sína reynslu af því að vera með átröskun í gegnum tíðina og stofnaði hreyfinguna „I Weigh“.
Þá nefnir hún mikilvægi þess að fólk sem njóti slíkrar athygli, en Grande er sem stendur með ríflega 360 milljón fylgjendur á Instagram, reyni eftir fremsta megni að hafa jákvæð áhrif á aðdáendur sína. Það að gera lítið úr áberandi þyngdartapi Grande sé hún sjálf og teymið hennar að hafa skaðleg áhrif á líkamsímynd ungra kvenna um allan heim.
„Fræga fólkið hefur aðgang að bestu aðstoð og umönnun sem völ er á. Flestir unglingar og áhrifagjarnt ungt fólk sem fylgist með okkur hefur það ekki,“ skrifar hún í færslu á Instagram.
„Á klukkutíma fresti hefur hjúkrunarfræðingur eða sérfræðingur í átröskunum samband við mig og segir mér að þau hafi aldrei haft jafn mikið að gera með inniliggjandi sjúklinga, yngri og yngri börn sem svelta sig til að líkja eftir útliti uppáhalds skemmtikraftanna sinna.“
Hún setti sérstaklega út á klæðaburð Grande í nýjasta tónlistarmyndbandinu sínu en þar þótti Jamil sem ýtt hafi verið undir smáan ramma söngkonunnar. Í færslum á samfélagsmiðlum segir hún teymi Grande ábyrgt fyrir því að styðja hana ekki og aðstoða hana við að ná fullri heilsu á ný,
„Þessi aumingja kona er að deyja beint fyrir framan okkur. Þessi klæðnaður er hannaður til að leggja áherslu á hversu mjó hún er,“ sagði Jamil meðal annars í ummælum undir færslu á Instagram og bætti við að „teymið hennar er óábyrgt fyrir að leiðbeina henni ekki á réttan hátt.“
Hér að neðan má horfa á tónlistarmyndbandið fyrir lagið Petal en klæðaburðurinn sem Jameel var að tala um í sínum ummælum var svarta settið sem hún er í frá mínútu tvö í myndbandinu.
Stílistinn sem sá um klæðaburð söngkonunnar í tónlistarmyndbandinu er hinn bandaríski Law Roach sem var nýlega hrósað í hástert fyrir velheppnaða stíliseringu fyrir leikkonuna Zendaya í kjölfar frumsýningar kvikmyndarinnar The Oddessey.
Móðir söngkonunnar, Joan, hefur sýnt dóttur sinni stuðning síðan hléið var tilkynnt, meðal annars með því að skrifa athugasemd við nýjasta tónlistarmyndband hennar: „Þú ert stórkostleg... og þetta myndband er ótrúlegt! Ég elska það og ég elska þig meira!!!“
Grande steig upp á stjörnuhimininn eftir leik sinn sem Cat í þáttunum Victorous en svo árið 2013 gerði hún garðinn enn grænni með laginu The Way sem hún samdi og flutti ásamt rapparanum Mac Miller. Þau byrjuðu svo að stinga nefjum saman um þremur árum seinna.
Hann lést þann 7. september árið 2018 aðeins tuttugu og sex ára gamall af völdum of stórs skammts af kókaíni, fentanýli og áfengi á heimili sínu. Þá höfðu þau Grande hætt saman örfáum mánuðum áður eftir um tveggja ára samband.
Rúmu ári áður, þann 22. maí árið 2017, höfðu tuttugu og tveir aðdáendur Grande látið lífið og eitt þúsund og sautján slasast að tónleikum söngkonunnar loknum í Manchester þegar öfgamaðurinn Salman Abedi gekk inn í þvöguna með sprengju í bakpoka og sprengdi sig í loft upp.
Grande hefur rætt opinskátt um áföllin en ástarlíf hennar hefur einnig verið reglulega efni umfjöllunar fréttamiðla og hefur hún samið þó nokkur lög sem fjalla um sambönd sín. Þar eru meðal annars „thank u, next“ og „no tears left to cry“.
Það er of vægt til orða tekið að segja að leikkonan Zendaya beri af í klæðaburði. Engin önnur stjarna kemst með tærnar þar sem hún hefur hælana og undanfarið hefur henni tekist að toppa sjálfa sig algjörlega.
Tónlistarkonan heimsfræga Ariana Grande hefur sótt um skilnað frá eiginmanni sínum, Dalton Gomez. Þau hafa verið gift í tvö ár.
Söngkonan Ariana Grande segir að hún muni aldrei getað talað um sprengjuárásina í Manchester án þess að bresta í grát.
Söngkonan Ariana Grande er fyrsti tónlistarmaðurinn til þess að eiga þrjú efstu lögin á Billboard Hot 100 listanum síðan Bítlarnir náðu þeim áfanga árið 1964.