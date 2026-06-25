Þurfum að draga lærdóm hratt og koma peppaðir á sunnudaginn Sindri Sverrisson skrifar 25. júní 2026 21:46 Höskuldur Gunnlaugsson gaf Arnari Bjarka fimmu fyrir að minnka muninn í 4-1 en það dugði skammt fyrir Blika. vísir/Diego Höskuldur Gunnlaugsson, leikmaður Breiðabliks, var að vonum svekktur eftir 4-1 tap gegn Víkingi á Kópavogsvelli í kvöld. Blikar voru lengi vel inni í leiknum en gestirnir refsuðu grimmilega þegar heimamenn riðluðust í sínum leik. „Já, það er ágætlega orðað,“ sagði Höskuldur aðspurður um að Blikar hefðu verið lengi inni í leiknum þrátt fyrir að niðurstaðan hefði á endanum verið stórt tap. „Mér fannst við kannski byrja á því að sýna þeim fullmikla virðingu. Það tók okkur smá tíma að komast inn í leikinn af ákefð og ná því upp. En mér fannst við í raun og veru hrista það fljótt af okkur eftir fyrsta markið og vinna okkur flott inn í leikinn.“ Höskuldur taldi Blika hafa fengið færi til að koma sér betur inn í leikinn fyrir hlé. „Við vorum smá klaufar að fara ekki betur með stöðurnar sem við náðum að koma okkur í, bara upp á síðustu sendingu, til að jafna leikinn í fyrri hálfleik.“ Víkingar bættu svo við öðru marki og eftir það varð verkefnið erfitt fyrir Blika. „Það var erfitt að fá þetta 2-0 mark á sig. Þá fórum við kannski aðeins úr strúktúr og þeir þefa það uppi ef lið fara í eitthvað ójafnvægi. Þeir refsa bara vel.“ Liðin mætast aftur strax á sunnudaginn, þá í annarri keppni, og Höskuldur segir Blika þurfa að bregðast hratt við. „Það er bara mjög mikilvægur leikur. Við þurfum í raun og veru bara að taka lærdóm úr þessum leik og hratt. Þetta eru smáatriði á móti sterku Víkingsliði, sérstaklega þegar þeir eru í svona takti.“ Höskuldur segir Víkinga vera með mikið sjálfstraust um þessar mundir. „Mér finnst ekki langt á milli liðanna en þeir eru bara það confident núna að þeir refsa fyrir hver einustu mistök. Við þurfum bara að taka góðan lærdóm hratt úr þessu, skilja samt við leikinn og koma peppaðir á sunnudaginn.“ Eitthvað hefur verið rætt um leiktíma bikarleiksins á sunnudaginn en Höskuldur sagðist ekki hafa sterka skoðun á því. „Nei, engar sérstakar. Ég skil svo sem stuðningsmenn að vilja koma á leikinn og geta tekið allt pakkið með sér. En við leikmenn höfum svo sem ekki sterka skoðun á því.“ Besta deild karla Breiðablik Mest lesið Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Fótbolti „Ég fór einn inn í búningsklefa og grét“ Fótbolti Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-4 | Flengdu Blika og hafa unnið tólf í röð Íslenski boltinn Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“ Íslenski boltinn Hafþór Júlíus fer aðeins varlegar í næstu heimsmetstilraun Sport Frábær sigur á Þjóðverjum sendi Ekvadora áfram Fótbolti Af hverju mega sumir tala bak við lófa á HM en aðrir ekki? Fótbolti Portúgalar gætu farið tvær mjög ólíkar og miserfiðar leiðir á HM Fótbolti Veit ekki hvort Haaland var að grínast Fótbolti Caitlin Clark kýld í hálsinn og þjálfarinn segir dómarana sýna henni vanvirðingu Körfubolti Fleiri fréttir Þurfum að draga lærdóm hratt og koma peppaðir á sunnudaginn „Mér fannst við ekki góðir“ Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-4 | Flengdu Blika og hafa unnið tólf í röð Oliver til FH Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“ Krakkarnir fögnuðu eins og Ronaldo á Norðurálsmótinu Stjörnur framtíðarinnar og risaleikur Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ „Það er stórt“ að skáka Eiði Smára Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Sjáðu átta marka veislu í Vesturbænum Uppgjörið: KR - ÍA 5-3 | Átta marka súpa á Meistaravöllum Birna með þrennu þegar Stjarnan lagði Fram í Garðabæ Blikar aftur á toppinn eftir öruggan sigur í Eyjum Fyrsti sigur deildarinnar kominn í hús Einum mánuði yngri en Eiður Smári Sjáðu þrennu Elíasar, mark þess nýfermda og svar Eyjamanna Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Uppgjörið og viðtöl: Breiðablik - KA 3-1| Mikilvægur sigur Blika en vandræði KA halda áfram Stál í stál í toppslag á Meistaravöllum Efstu lið lentu í kröppum dansi en sigldu heim sigrum Uppgjörið og viðtöl: FH - Þór Ak. 1-1| Úrslit sem gera lítið fyrir bæði lið í fallbaráttunni Uppgjör og viðtöl: Valur – Keflavík 1-1 | Tvö lið sem lengir eftir sigri Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 2-1| Endurkomusigur Eyjamanna og uppskerubrestur Stjörnunnar Dean Martin kveður ÍA og tekur við liði í Óman Markaveisla og varamenn gerðu sig gildandi í Breiðholti Vestri í toppbaráttu eftir afar sætan sigur Má ekki spila en hjálpar til við met: „Frekar skrýtið að horfa á þessa leiki“ Sjá meira