Íslenski boltinn

Þurfum að draga lær­dóm hratt og koma peppaðir á sunnu­daginn

Sindri Sverrisson skrifar
Höskuldur Gunnlaugsson gaf Arnari Bjarka fimmu fyrir að minnka muninn í 4-1 en það dugði skammt fyrir Blika.
Höskuldur Gunnlaugsson gaf Arnari Bjarka fimmu fyrir að minnka muninn í 4-1 en það dugði skammt fyrir Blika. vísir/Diego

Höskuldur Gunnlaugsson, leikmaður Breiðabliks, var að vonum svekktur eftir 4-1 tap gegn Víkingi á Kópavogsvelli í kvöld. Blikar voru lengi vel inni í leiknum en gestirnir refsuðu grimmilega þegar heimamenn riðluðust í sínum leik.

„Já, það er ágætlega orðað,“ sagði Höskuldur aðspurður um að Blikar hefðu verið lengi inni í leiknum þrátt fyrir að niðurstaðan hefði á endanum verið stórt tap.

„Mér fannst við kannski byrja á því að sýna þeim fullmikla virðingu. Það tók okkur smá tíma að komast inn í leikinn af ákefð og ná því upp. En mér fannst við í raun og veru hrista það fljótt af okkur eftir fyrsta markið og vinna okkur flott inn í leikinn.“

Höskuldur taldi Blika hafa fengið færi til að koma sér betur inn í leikinn fyrir hlé.

„Við vorum smá klaufar að fara ekki betur með stöðurnar sem við náðum að koma okkur í, bara upp á síðustu sendingu, til að jafna leikinn í fyrri hálfleik.“

Víkingar bættu svo við öðru marki og eftir það varð verkefnið erfitt fyrir Blika.

„Það var erfitt að fá þetta 2-0 mark á sig. Þá fórum við kannski aðeins úr strúktúr og þeir þefa það uppi ef lið fara í eitthvað ójafnvægi. Þeir refsa bara vel.“

Liðin mætast aftur strax á sunnudaginn, þá í annarri keppni, og Höskuldur segir Blika þurfa að bregðast hratt við.

„Það er bara mjög mikilvægur leikur. Við þurfum í raun og veru bara að taka lærdóm úr þessum leik og hratt. Þetta eru smáatriði á móti sterku Víkingsliði, sérstaklega þegar þeir eru í svona takti.“

Höskuldur segir Víkinga vera með mikið sjálfstraust um þessar mundir.

„Mér finnst ekki langt á milli liðanna en þeir eru bara það confident núna að þeir refsa fyrir hver einustu mistök. Við þurfum bara að taka góðan lærdóm hratt úr þessu, skilja samt við leikinn og koma peppaðir á sunnudaginn.“

Eitthvað hefur verið rætt um leiktíma bikarleiksins á sunnudaginn en Höskuldur sagðist ekki hafa sterka skoðun á því.

„Nei, engar sérstakar. Ég skil svo sem stuðningsmenn að vilja koma á leikinn og geta tekið allt pakkið með sér. En við leikmenn höfum svo sem ekki sterka skoðun á því.“

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