Elon Musk skipað að bera vitni undir eið Freyja Þórisdóttir skrifar 25. júní 2026 23:10 Auðkýfingurinn Elon Musk missti nýlega stöðu sína sem eini billjónamæringur heims. Það gerðist um tveimur vikum eftir að hann varð sá fyrsti í sögunni. AP Elon Musk, auðugasta manni heims, hefur verið gert að vera vitni undir eið í tveimur fyrirhuguðum hópmálsóknum þar sem hann er sakaður um að hafa svikið kjósendur í óvissuríkjum (e. swing states) fyrir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum árið 2024 með því að lofa milljón dollara, ríflega hundrað og tuttugu milljónum íslenskra króna, til þeirra sem ynnu daglega gjafaleiki sína. Í úrskurði á fimmtudag mælti Susan Hightower, dómari í Austin í Texas, einnig með því að Musk og stjórnmálaaðgerðanefnd hans, America PAC, yrðu krafin svara í einni málsókninni fyrir að hafa blekkt kjósendur til að gefa upp persónugreinanlegar upplýsingar sem hluta af gjafaleiknum. Hún sagði að tengdri kröfu um samningsbrot skyldi vísað frá er segir í umfjöllun sem birt var á vef fréttaveitunnar Reuters. Þar er einnig sagt frá því að lögmenn Musks hafi setið á svörum þegar fréttaveitan óskaði eftir því að ná tali af þeim. Lögmenn stefnenda í báðum málunum hafi sömuleiðis ekki svarað sambærilegum beiðnum eða hafi ekki haft neinar athugasemdir að svo stöddu. Lofaði að vinningshafar yrðu valdir af handahófi Stefnendurnir Joy Harvick og Jacqueline McAferty, báðar frá Arizona, sögðu að Musk og America PAC, íhaldssöm stjórnmálaaðgerðanefnd sem Musk stofnaði í júlí 2024 til að styðja forsetaframboð Donalds Trump og aðra íhaldssama frambjóðendur, hefðu afvegaleitt kjósendur í sjö óvissuríkjum til að skrifa undir áskorun hans til stuðnings stjórnarskrá Bandaríkjanna, með því að lofa að milljón dollara vinningshafarnir yrðu valdir „af handahófi“ eins og í lottói. Þær sögðu að kjósendur hefðu enga raunverulega möguleika á að vinna og, með tilvísun í lögmann Musks, sögðu þær að vinningshafarnir átján hefðu verið valdir vegna þess að þeir „gætu orðið góðir talsmenn“ fyrir America PAC. Dómsmál Bandaríkin Elon Musk Donald Trump Forsetakosningar í Bandaríkjunum 2024 Mest lesið Handtekinn af sérsveitarmönnum undir Esjunni Innlent Vöruðu við að risaskjálfti væri í vændum Innlent Upplýsingafulltrúum sagt upp og mannréttindaskrifstofa lögð niður Innlent Hópuppsögn í borginni: Störfum fækkar um 40 prósent Innlent Stutt stopp hjá gjaldfrjálsum Strætó Innlent Tveir neita sök en hinn þriðji er í Jórdaníu Innlent Hnakkrifust á bak við luktar dyr Innlent Tveir risaskjálftar í Venesúela: Óttast að manntjónið sé gríðarlegt Erlent Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð í Hafnarfirði Innlent „Þetta er sama fólkið og skilar ekki innkaupakerrunni“ Innlent Fleiri fréttir Elon Musk skipað að bera vitni undir eið „Ég á vin og bróðir hans er enn fastur undir rústum byggingar“ Treystir sér ekki til að ganga í gegnum fjórðu réttarhöldin Áttatíu ára gamalt hitamet slegið í Sviss Óttast óeirðir við samkomu þýsks fjarhægriflokks Hamfarir í Venesúela og andstaða við hvalveiðar Engar hjálparbeiðnir borist borgaraþjónustunni Ók inn í hús og varð konu á sjötugsaldri að bana Tveir risaskjálftar í Venesúela: Óttast að manntjónið sé gríðarlegt Hús hrundu þegar skjálfti upp á 7,1 reið yfir Fyrsta ebólutilfellið í Evrópu staðfest „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Áfram viðvaranir vegna hitasvækju víða um Evrópu Nýir bandamenn Miðflokksins sakaðir um rasisma gegn þingkonu Fundu vefnaðarmiðstöð frá víkingaöld við Árósa Slegið á fingur Trumps vegna stríðsreksturs í Íran Fyrrverandi eiginmaður Sturgeon í fimm ára fangelsi Segja móður Guthrie hafa látist fyrir slysni Hægrimaðurinn De la Espriella nýr forseti Kólumbíu Fjölskylduferð í skemmtigarð tók óvænta stefnu í hitabylgjunni Burnham formlega orðinn þingmaður Burnham vill taka við af Starmer Alan Greenspan er látinn Vandræðagangur í breskum stjórnmálum allt frá Brexit Starmer segir af sér Fundu nærri þrjú tonn af kókaíni í neðanjarðarbyrgi í Ástralíu Starmer muni segja af sér í dag Fyrstu lotu friðarviðræðna Bandaríkjanna og Íran lokið Leggja bönn á áfengisneyslu vegna hitabylgjunnar „Konur eru svangari, fátækari og örvæntingarfyllri en nokkru sinni fyrr“ Sjá meira