Erlent

Elon Musk skipað að bera vitni undir eið

Freyja Þórisdóttir skrifar
Auðkýfingurinn Elon Musk missti nýlega stöðu sína sem eini billjónamæringur heims. Það gerðist um tveimur vikum eftir að hann varð sá fyrsti í sögunni.
Auðkýfingurinn Elon Musk missti nýlega stöðu sína sem eini billjónamæringur heims. Það gerðist um tveimur vikum eftir að hann varð sá fyrsti í sögunni. AP

Elon Musk, auðugasta manni heims, hefur verið gert að vera vitni undir eið í tveimur fyrirhuguðum hópmálsóknum þar sem hann er sakaður um að hafa svikið kjósendur í óvissuríkjum (e. swing states) fyrir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum árið 2024 með því að lofa milljón dollara, ríflega hundrað og tuttugu milljónum íslenskra króna, til þeirra sem ynnu daglega gjafaleiki sína.

Í úrskurði á fimmtudag mælti Susan Hightower, dómari í Austin í Texas, einnig með því að Musk og stjórnmálaaðgerðanefnd hans, America PAC, yrðu krafin svara í einni málsókninni fyrir að hafa blekkt kjósendur til að gefa upp persónugreinanlegar upplýsingar sem hluta af gjafaleiknum. Hún sagði að tengdri kröfu um samningsbrot skyldi vísað frá er segir í umfjöllun sem birt var á vef fréttaveitunnar Reuters.

Þar er einnig sagt frá því að lögmenn Musks hafi setið á svörum þegar fréttaveitan óskaði eftir því að ná tali af þeim. Lögmenn stefnenda í báðum málunum hafi sömuleiðis ekki svarað sambærilegum beiðnum eða hafi ekki haft neinar athugasemdir að svo stöddu.

Lofaði að vinningshafar yrðu valdir af handahófi

Stefnendurnir Joy Harvick og Jacqueline McAferty, báðar frá Arizona, sögðu að Musk og America PAC, íhaldssöm stjórnmálaaðgerðanefnd sem Musk stofnaði í júlí 2024 til að styðja forsetaframboð Donalds Trump og aðra íhaldssama frambjóðendur, hefðu afvegaleitt kjósendur í sjö óvissuríkjum til að skrifa undir áskorun hans til stuðnings stjórnarskrá Bandaríkjanna, með því að lofa að milljón dollara vinningshafarnir yrðu valdir „af handahófi“ eins og í lottói.

Þær sögðu að kjósendur hefðu enga raunverulega möguleika á að vinna og, með tilvísun í lögmann Musks, sögðu þær að vinningshafarnir átján hefðu verið valdir vegna þess að þeir „gætu orðið góðir talsmenn“ fyrir America PAC.

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