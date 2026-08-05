Barn í hoppukastala sem tókst á loft

Ungur drengur var í uppblásnum hoppukastala sem tók á loft vegna vindhviðu á Neskaupsstað eftir hádegi síðastliðinn laugardag. Drengurinn var í kjölfarið fluttur á sjúkrahús, en mun hafa sloppið með minni háttar meiðsli.
Grímur Thor Bollason, aðstoðaryfirlögregluþjónn á Austurlandi, staðfestir þetta í samtali við fréttastofu.
Hann segir að kastalinn hafi ekki verið nægjanlega vel festur niður. Það sé á ábyrgð þeirra sem haldi bæjarhátíðir, líkt og Neistaflug sem fór fram á Neskaupsstað um helgina, að festa uppblásin leiktæki.
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Sjónvarvottur segir í samtali við fréttastofu að atvikið hafi átt sér stað þegar sýning hafi verið á sviði skammt frá, og börnunum verið smalað úr hoppukastalanum. Ekkert barn hafi átt að vera í honum, en raunin verið að eitt barn hafi orðið eftir. Nokkuð hvasst hafi verið, og kastalinn fokið.
„Það kemur kviða sem feykir kastalanum á loft. Fólk, sem var með krakkana þarna, flykkist að til að grípa kastalann,“ segir sjónarvotturinn.
„Það hafði eitt barn verið í kastalanum. Það rétt náðist að grípa í barnið áður en hann fauk yfir girðingu og niður hátt fall.“
Þann 1. júlí 2021 slasaðist sex ára stúlka alvarlega í hoppukastala á Akureyri. Sá kastali tók á loft í vindhviðu með fjölda barna innbyrðis. Talið er að festingum þess kastala hafi verið ábótavant.
Fimm manns voru ákærðir í upphafi árs 2021 vegna málsins. Þó hefur enn ekki fengist niðurstaða í það. Fyrirhugað er að aðalmeðferð í málinu fari fram í Héraðsdómi Norðurlands eystra í haust.
Nýtt mat sýnir að vindur var mögulega meiri en talið var í fyrstu þegar hoppukastalaslysið var á Akureyri fyrir rúmum tveimur árum. Fimm eru ákærðir í málinu en fjögur börn slösuðust, þar af eitt fyrir lífstíð.