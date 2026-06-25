Erlent

Engar hjálpar­beiðnir borist borgaraþjónustunni

Atli Ísleifsson skrifar
Skjálftarnir í gærkvöldi eru þeir stærstu í landinu frá árinu 1900.
Skjálftarnir í gærkvöldi eru þeir stærstu í landinu frá árinu 1900. EPA

Enn hafa engar beiðnir um aðstoð borist borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins frá Íslendingum á skjálftasvæðunum í Venesúela.

Þetta staðfestir Ægir Þór Eysteinsson, upplýsingafulltrúi utanríkisráðuneytisins, í samtali við fréttastofu. Hann segir að ráðuneytið fylgist grannt með þróun mála. Óttast er að þúsundir manna hafi látist í skjálftunum sem væri 7,2 og 7,5 að stærð og riðu yfir í gærkvöldi.

Delcy Rodríguez, starfandi forseti landsins, staðfesti í morgun að 164 hafi látist í skjálftunum.

Á vef Bandarísku jarðvísindastofnunarinnar USGS kemur þó fram að talið sé að manntjónið kunni í raun að vera miklu meira enda séu enn upplýsingar að berast. Segir að 44 prósent líkur séu á að rúmlega 10 þúsund manns hafi látist í skjálftunum og eru 30 prósent líkur á að talan sé yfir 100 þúsund.

Björgunarlið leita nú í rústum bygginga í höfuðborginni og í héraðinu La Guaira sem talið er að hafi orðið verst úti.

Skjálftarnir í gærkvöldi eru þeir stærstu í landinu frá árinu 1900.

Venesúela Eldgos og jarðhræringar Íslendingar erlendis

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