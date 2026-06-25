Engar hjálparbeiðnir borist borgaraþjónustunni Atli Ísleifsson skrifar 25. júní 2026 10:35 Skjálftarnir í gærkvöldi eru þeir stærstu í landinu frá árinu 1900. EPA Enn hafa engar beiðnir um aðstoð borist borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins frá Íslendingum á skjálftasvæðunum í Venesúela. Þetta staðfestir Ægir Þór Eysteinsson, upplýsingafulltrúi utanríkisráðuneytisins, í samtali við fréttastofu. Hann segir að ráðuneytið fylgist grannt með þróun mála. Óttast er að þúsundir manna hafi látist í skjálftunum sem væri 7,2 og 7,5 að stærð og riðu yfir í gærkvöldi. Delcy Rodríguez, starfandi forseti landsins, staðfesti í morgun að 164 hafi látist í skjálftunum. Á vef Bandarísku jarðvísindastofnunarinnar USGS kemur þó fram að talið sé að manntjónið kunni í raun að vera miklu meira enda séu enn upplýsingar að berast. Segir að 44 prósent líkur séu á að rúmlega 10 þúsund manns hafi látist í skjálftunum og eru 30 prósent líkur á að talan sé yfir 100 þúsund. Björgunarlið leita nú í rústum bygginga í höfuðborginni og í héraðinu La Guaira sem talið er að hafi orðið verst úti. Skjálftarnir í gærkvöldi eru þeir stærstu í landinu frá árinu 1900. Venesúela Eldgos og jarðhræringar Íslendingar erlendis Tengdar fréttir Tveir risaskjálftar í Venesúela: Óttast að manntjónið sé gríðarlegt Óttast er að mörg þúsund manns hafi týnt lífi í tveimur öflugum jarðskjálftum sem skóku Venesúela í gærkvöldi. Fyrri skjálftinn mældist 7,2 og sá seinni 7,5 en upptök skjálftans voru vestur af höfuðborginni Caracas. 25. júní 2026 06:18 Mest lesið Tveir risaskjálftar í Venesúela: Óttast að manntjónið sé gríðarlegt Erlent Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð í Hafnarfirði Innlent Hnakkrifust á bak við luktar dyr Innlent Tveir neita sök en hinn þriðji er í Jórdaníu Innlent „Þetta er sama fólkið og skilar ekki innkaupakerrunni“ Innlent Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Innlent Laugin lokuð vegna flögnunar og lokað enn lengur næsta sumar Innlent Ekki séð dóttur sína í tvö ár og lá í sínu eigin þvagi í alla nótt Innlent Sér ekki eftir framsetningu á sleggjunni Innlent „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Erlent Fleiri fréttir Engar hjálparbeiðnir borist borgaraþjónustunni Ók inn í hús og varð konu á sjötugsaldri að bana Tveir risaskjálftar í Venesúela: Óttast að manntjónið sé gríðarlegt Hús hrundu þegar skjálfti upp á 7,1 reið yfir Fyrsta ebólutilfellið í Evrópu staðfest „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Áfram viðvaranir vegna hitasvækju víða um Evrópu Nýir bandamenn Miðflokksins sakaðir um rasisma gegn þingkonu Fundu vefnaðarmiðstöð frá víkingaöld við Árósa Slegið á fingur Trumps vegna stríðsreksturs í Íran Fyrrverandi eiginmaður Sturgeon í fimm ára fangelsi Segja móður Guthrie hafa látist fyrir slysni Hægrimaðurinn De la Espriella nýr forseti Kólumbíu Fjölskylduferð í skemmtigarð tók óvænta stefnu í hitabylgjunni Burnham formlega orðinn þingmaður Burnham vill taka við af Starmer Alan Greenspan er látinn Vandræðagangur í breskum stjórnmálum allt frá Brexit Starmer segir af sér Fundu nærri þrjú tonn af kókaíni í neðanjarðarbyrgi í Ástralíu Starmer muni segja af sér í dag Fyrstu lotu friðarviðræðna Bandaríkjanna og Íran lokið Leggja bönn á áfengisneyslu vegna hitabylgjunnar „Konur eru svangari, fátækari og örvæntingarfyllri en nokkru sinni fyrr“ Sagður ætla að tilkynna afsögn á morgun Vance þreifar fyrir sér í Sviss Níu í lífshættu og einn látinn eftir lestarslys í Englandi Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Meloni segir Trump skrökva upp á sig Witkoff stefnir til Sviss Sjá meira