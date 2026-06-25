Sérstakur þáttur Sýnar Sports um Norðurálsmótið verður frumsýndur á Sýn Sportklukkan 18 í kvöld. Andri Már Eggertsson skellti sér á Skagann um síðustu helgi og fylgdist með yngstu iðkendum knattspyrnunnar leika listir sýnar.
Klukkan 19:00 hefst síðan bein útsending á Sýn Sport Ísland frá Kópavogsvelli þar sem Blikar taka á móti Íslandsmeisturum Víkings í Bestu-deild karla. Um er að ræða fyrri leik þessara liða á aðeins nokkrum dögum en liðin mætast einnig í undanúrslitum Mjólkurbikarsins á sunnudaginn.
Víkingar hafa farið á kostum á tímabilinu og ekki enn tapað leik. En þessi lið mættust aftur á móti í fyrstu umferðinni og þá endaði leikurinn með jafntefli. Því einu stigin sem Víkingar hafa tapað á tímabilinu var gegn Breiðablik.