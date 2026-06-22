Mikil hitabylgja geisar í Evrópu og eru rauðar veðurviðvaranir í gildi á stórum svæðum vegna hita. Áhrif hitabylgjunnar hafa verið gríðarlega mikil í Frakklandi. Í suðausturhluta landsins fundust tvö börn, tveggja og fjögurra ára, látin í bifreið í dag. Hitastig á svæðinu mældist 39 gráður á hádegi.
Júníhitamet fyrir París var slegið í dag þegar hiti mældist 38,4 gráður. Frá hádegi á morgun verður rauð veðurviðvörun í gildi vegna hitans í fimmtíu og fjórum af níutíu og sex sýslum Frakklands (á frönsku départements). Rauðar viðvaranir voru þegar í gildi yfir stóran hluta landsins.
Hæst fór hiti í 43,3 gráður í Chateaumeillant í Frakklandi í dag. Fjölmörgum skólum hefur verið lokað auk þess sem lestarsamgöngur liggja víða niðri. Þá er álag mikið á neyðarþjónustu með fjölgun neyðarsímtala og útkalla.
Franska blaðið Le Monde greinir frá því að minnst þrettán hafi látið lífið vegna drukknunar í Frakklandi yfir helgina og létust þrír eldri borgarar nærri Bordeaux vegna hitans. Le Monde segir hitabylgjuna fordæmalausa en þegar er ekki fyrr en undir lok vikunnar sem hún sleppir tökunum á Frökkum.
Í fréttavakt sinni greinir blaðið frá því að samkvæmt vísindalegum rannsóknum hafi loftslagsbreytingar ýkt upp hitastig bylgjunnar um tvær til fjórar gráður.
Hólmfríður Gísladóttir, fréttamaður Sýnar, er stödd í La Rochelle á vesturströnd Frakklands. Hún segir heimafólk kvíða því að hitabylgjan sé aðeins merki um það sem koma skuli á næstu árum. Rauð veðurviðvörun er í gildi þar sem Hólmfríður er stödd ásamt fjölskyldu sinni í sumarleyfi.
„Hitinn í dag náði 39 gráðum sem er sextán gráðum yfir meðalhita fyrir þennan árstíma. Við sjáum mjög vel að þetta veður, sem mig langar að kalla óbærilegt, hefur ekki aðeins áhrif á ferðamenn heldur líka Frakkana sjálfa.“
Miðbærinn sé tómur og verslanir lokaðar. Það fólk sem fari út fyrir hússins dyr leiti á skuggsæla staði líkt og skóglendi. Ferð fjölskyldunnar í skemmtigarð í vikunni sem leið tók óvænta stefnu.
„Fyrr í vikunni fórum við í skemmtigarð þar sem við þurftum að koma frönskum hjónum til aðstoðar, eldra fólki sem fékk hitaslag. Það er augljóst að þessi hiti er að hafa mikil áhrif á hið daglega líf.“
Hitabylgjan orsakast af heitu lofti sem streymir til Evrópu sunnan frá Sahara. Hennar var þegar orðið vart í lok síðustu viku og hún heldur áfram að teygja sig norðar og austar á meginlandi Evrópu.
Rauðar veðurviðvaranir taka gildi á Englandi á morgun. Viðvörunin nær til mið- og suðurhluta Englands, meðal annars höfuðborgarinnar London, og suðausturhluta Wales. Varað hefur verið við truflunum á samgöngum og rafveitu vegna veðursins. Spáð er allt að fjörutíu stiga hita og það gæti því gerst að fjögurra ára hitamet landsins falli á morgun.
Hitametið var slegið síðast þegar gefin var út rauð veðurviðvörun vegna hita í Bretlandi þegar hiti mældist 40,3 gráður í Coningsby.
Á Spáni er yfirleitt svalara í fjalllendari norðurhéruðum landsins en þrátt fyrir það náði hiti 40 gráðum í Baskalandi í dag, einu norðurhéraða landsins. Inn til landsins steig hiti upp í 42 gráður sem er fimm til tíu gráðum yfir meðalhita þessa árstíma.
Eins og fram hefur komið mun hitabylgjan teygja sig norður og austur eftir því sem líður á vikuna. Í Belgíu og Hollandi er spáð að hiti fari upp í 37 gráður og í Þýskalandi sunnan- og vestanverðu gæti hann náð 40 gráðum á fimmtudag og föstudag.
Hitabylgjan mun áfram teygja sig norðaustur og mun hiti ná þrjátíu gráðum í sunnanverðri Svíþjóð á föstudag og stíga upp í þrjátíu og tvær gráður á laugardag.