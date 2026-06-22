Eiríkur Bergmann stjórnmálafræðiprófessor segir afsögn Starmer hafa legið fyrir um helgina og hún sé ekki óvænt. Starmer hafi barist við atlögu Andy Burnham en eftir niðurstöður í aukakosningum í síðustu viku hafi niðurstaðan verið ljós. Eiríkur var til viðtals um afsögnina í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
Keir Starmer hyggst segja af sér sem leiðtogi breska Verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands. Hann mun gegna embættunum þar til að nýr formaður Verkamannaflokksins hefur verið kjörinn í haust.
Starmer tilkynnti um afsögnina fyrir utan bústað forsætisráðherrans í Downing-stræti í London á níunda tímanum í morgun. Hann sagðist hafa tilkynnt Karli III Bretakonungi um ákvörðun sína í morgun. Starmer hefur gegnt embætti forsætisráðherra Bretlands frá júlí 2024 eftir stórsigur Verkamannaflokksins í þingkosningum.
Eiríkur segir stöðuna í breskum stjórnmálum í raun hafa verið erfiða allt frá Brexit-kosningunni fyrir tíu árum. Frá þeim tíma hafi verið um tíu forsætisráðherrar og nú taki við sá sjötti á fimm árum og þeir hafi nánast í öllum tilfellum verið hraktir frá embætti.
Eiríkur nefnir í því samhengi Boris Johnson, Liz Truss og svo nú Keir Starmer.
„Það er búið að vera ofboðslega mikill vandræðagangur.“
„Það er búið að vera ofboðslega mikill vandræðagangur.“
Eiríkur segir Burnhan hafa skorað Starmer á hólm og það hafi legið fyrir frá því fyrr á árinu að hann hafi viljað það. Eiríkur segir hann hafa lýst sér sem öðrum valkosti við Starmer sem sé talinn ákvarðanafælinn og ekki afgerandi stjórnmálamaður. Hann sé feikilega óvinsæll og málefni Petner Mandelson séu kornið sem fyllti mælinn.
Eiríkur segir Burnham engan nýgræðing. Hann hafi verið í ríkisstjórn bæði Tony Blair og Jeremy Corbyn og þar sé himinn og haf á milli.
„En hann hefur verið að stilla sér upp sem sósíalískum valkosti, en á sérstakan hátt, ekki klassískan hátt.“
Eiríkur segir hann hafa verið að snúast í átt að harðari innflytjendastefnu en hafi áður verið kallaður „open-border-Andy“ eða „opin-landamæra-Andy“. Hann hafi stutt strangari aðgerðir eins og nánast allir aðrir stjórnmálamenn. Eiríkur segir innflytjendamál ekki sama mál í Bretlandi og þau voru á til dæmis hátindi flóttamannakrísunnar fyrir um áratug síðan. Það sé færra fólk að sækja um hæli í dag og deilur stjórnmála í Bretlandi snúist meira um dýrtíð og efnahag.
„Þeir kalla þetta cost- of living crisis,“ segir hann og að efnahagur Breta hafi dalað og menn tali um að Brexit hafi kostað um sex prósent í þjóðarframleiðslu.
„Það er ansi hár verðmiði,“ segir hann og að öll fyrirheit um að „peningarnir kæmu aftur inn í landi“ hafi látið standa á sér. Eiríkur segir umræðu í Bretlandi um að fara aftur inn í Evrópusambandið, eða ná betri tengingu, en hann sjái það ekki endilega gerast. Það hafi enginn endilega sé fyrir séð að öllum samningum yrði sagt upp.
„Þeir fara bara með öllum þeim vandræðagangi og kostnaði sem fylgir. Menn gleyma því oft að Evrópusambandið er fyrst og fremst markaðsbandalag, sem gengur út á að samræma reglur til að auðvelda viðskipti,“ segir Eiríkur og að þessi vandræði séu það sem Bretar séu að takast á við í dag.