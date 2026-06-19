Konungur Norðursins sækir að Starmer

Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchester og rísandi stjarna innan breska Verkamannaflokksins tryggði sér sæti á breska þinginu í aukakosningu sem fram fór í Makerfield kjördæminu í gær.
Burnham, sem er einnig fyrrverandi þingmaður og ráðherra, fékk 55% atkvæða og níuþúsund atkvæðum meira en hans helsti keppinautur, Robert Kenyon úr flokki Nigels Farage, Reform. Kjör hins 56 ára gamla Burnhams þýðir að nú aukast líkurnar á því að hann skori núverandi formann flokksins, Keir Starmer forsætisráðherra á hólm og sækist eftir formannsembættinu.
Til að það megi gerast þarf hann stuðning frá áttatíu og einum þingmanni Verkamannaflokksins en Burnham er talinn líklegastur til að taka við af Starmer, sem verður æ valtari í sessi með hverri vikunni sem líður.
Andy Burnham hefur skotist upp á stjörnuhiminn breskra stjórnmála síðustu misserin en hann þótti standa sig einstaklega vel í starfi borgarstjóra Manchester og naut hann mikilla vinsælda langt út fyrir raðir verkamannaflokksins. Þar fékk hann viðurnefnið „King of the North,“ eða „konungur norðursins“.
David Lammy, dómsmálaráðherra Bretlands, segir forsætisráðherrann Keir Starmer ekki hafa í hyggju að segja af sér né leggja fram drög að áætlun um að víkja. Lammy, sem er varaforsætisráðherra og einn nánasti bandamaður Starmer, hefur hvatt flokkssystkin sín til að hætta að hugsa um mögulegt leiðtogakjör og segir umræðuna um það „sjálfsmark“.
Wes Streeting, fráfarandi heilbrigðisráðherra Bretlands, segist munu sækjast eftir því að verða næsti formaður Verkamannaflokksins ef til formannskjörs kemur. Hann vill að Bretar gangi aftur í Evrópusabandið.
Taumhald Keirs Starmer forsætisráðherra Bretlands á Verkamannaflokkinum virðist ætla að renna honum úr greipum og stemningin innanbúðar nálgast suðupunkt eftir afhroð í sveitarstjórnarkosningum í vikunni. Fyrrverandi ráðherra hefur nú gengið fram fyrir skjöldu og skorað á Starmer að víkja.