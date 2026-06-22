Starmer segir af sér

Keir Starmer hyggst segja af sér sem leiðtogi breska Verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands. Hann mun gegna embættunum þar til að nýr formaður Verkamannaflokksins hefur verið kjörinn í haust.
Starmer tilkynnti um afsögnina fyrir utan bústað forsætisráðherrans í Downing-stræti í London á níunda tímanum í morgun. Hann sagðist hafa tilkynnt Karli III Bretakonungi um ákvörðun sína í morgun.
Starmer sagði ljóst að hann nyti ekki lengur nægilegs stuðnings meðal flokksmanna til að gegna stöðunni áfram, en rúmlega hundrað þingmenn Verkamannaflokksins höfðu skorað á hann að láta af embætti.
Starmer varði helginni í sumarbústað forsætisráðherrans og lagði mat á stöðuna og fóru breskir fjölmiðlar að flytja fréttir á sunnudaginn um að Starmer hefði tekið ákvörðun um afsögn.
Starmer hefur gegnt embætti forsætisráðherra Bretlands frá júlí 2024 eftir stórsigur Verkamannaflokksins í þingkosningum. Hann tók við forsætisráðherraembættinu af þáverandi formanni Íhaldsflokksins, Rishi Sunak. Starmer tók við leiðtogaembættinu í breska Verkamannaflokknum af Jeremy Corbyn árið 2020.
Mikill þrýstingur hefur verið á Starmer að segja af sér og ekki dró úr honum þegar Andy Burnham fyrrverandi borgarstjóri Manchester vann þingsæti í aukakosningu á dögunum sem mun gera honum kleift að skora Starmer á hólm og sækjast eftir leiðtogasætinu og forsætisráðuneytinu.
Á fréttamannafundinum í morgun sagði Starmer að hann myndi nú einbeita sér að því að verða besti eiginmaðurinn fyrir eiginkonu sína og besti faðirinn fyrir börnin sín. Hann sagðist sömuleiðis munu styðja við bakið á hverjum þeim sem tekur við formennsku í Verkamannaflokknum.
Breskir fjölmiðlar segja að Keir Starmer ætli að segja af sér sem forsætisráðherra Bretlands. Þetta muni hann líklega tilkynna á morgun, að sögn Guardian. Donald Trump Bandaríkjaforseti blandar sér einnig í málið og fullyrðir að Starmer muni segja af sér.
Ráðherrar í ríkisstjórn breska forsætisráðherrans Keirs Starmer eru sagðir hafa beðið forsætisráðherrann að segja af sér, bæði sem formaður Verkamannaflokksins og sem leiðtogi ríkisstjórnarinnar. Rísandi stjarna í flokknum hefur orðuð við að leysa hann af hólmi.